Japón se ha pasado años pensando cómo sobrevivir al turismo masivo. Se le olvidaba algo: al 70% de sus hoteles le falta personal

Convertirse en uno de los grandes resorts del mundo tiene su precio. Lo sabe España, que va camino de superar los 100 millones de visitantes extranjeros y convertirse en el país con más turistas del planeta. Y lo sabe desde luego Japón, que en los últimos años ha visto cómo su flujo de viajeros foráneos se disparaba hasta rozar los 43 millones. Esa avalancha de gente deseosa de subir el Fuji, ver las geishas y el sakura o fotografiarse en Shibuya ha tensado la convivencia en el país, desatando el debate sobre la turistificación y una ola de rechazo social.

Japón podría contar sin embargo con un freno natural (e inesperado) a su expansión turística: la falta de personal en los hoteles.

El porcentaje: 72,2%. En pleno boom turístico y con Japón pulverizando récords de visitantes extranjeros, hace poco las autoridades niponas hicieron un ejercicio curioso: preguntaron a los hoteles del país qué tal les va. No en lo que se refiere a facturación y demanda, sino a su capacidad para prestar servicios.

Puede parecer una tarea extraña, pero lo cierto es que ha revelado un dato sorprendente: el 72,2% de los más de 500 alojamientos encuestados reconoció tener menos personal del que realmente necesita. Es decir, en pleno boom turístico a los negocios les resulta más fácil captar clientes que trabajadores.

¿Afecta a todos por igual? Para su estudio los técnicos hablaron con 522 establecimientos de toda clase, desde grandes cadenas de hoteles a alojamientos más modestos y ryokan tradicionales. De todos ellos los que reconocieron pasar más dificultades a la hora de formar sus plantillas son los negocios de tamaño mediano, con un nivel de facturación anual de entre 100 y 1.000 millones de yenes, equivalente a entre 540.000 y 5,4 millones de euros.

De los 280 negocios entrevistados con esas características, el 77,1% admitió que le cuesta encontrar profesionales. Y eso que casi todos (el 90%) son empresas con menos de 100 empleados. Es más, la mitad no llega siquiera a los 30.

Una palabra: sobreesfuerzo. El problema no consiste solo en la mayor o menor escasez de personal, sino en qué supone eso para los profesionales que ya trabajan en los hoteles. La ecuación resulta muy sencilla: más trabajo sin más personal acaba derivando en una mayor presión para las plantillas.

El estudio del Gobierno lo constata con cifras: el 79,3% de los alojamientos con falta de personal reconoce que ese hándicap acaba sobrecargando a su plantilla en temporada alta. Al 40,6% no le queda otra que reducir sus servicios.

El gran misterio. La pregunta a estas alturas es obvia… Si el turismo se ha convertido en un negocio en auge en Japón y el país aspira a que esa demanda siga creciendo, ¿por qué a los hoteles les cuesta tanto fichar personal? L

a respuesta es complicada y obliga a manejar varias claves. La principal: la hostelería no es el sector más deseado del país. Salarios bajos y la escasez de descansos disuaden a la población japonesa de buscar trabajo en el sector, lo que lleva a los autores del 'Libro Blanco' del turismo nipón a proponer una mejora de las condiciones laborales. También abogan por modernizar sus alojamientos.

¿Es el único problema? No. De telón de fondo hay otro hándicap que tampoco puede obviarse: no es solo que Japón tenga menos empleados para sus hoteles, es que en general Japón dispone de menos gente para todo. Su población lleva años contrayéndose, lo que afecta a su vez al músculo laboral de la nación: si en 2010 llegó a rozar los 128,1 millones de habitantes, en 2025 no llegaba a 124 millones. Y una parte significativa de esa población está ya muy envejecida.

Con esos datos como telón de fondo se entiende mejor que el sector haya optado por buscar talento fuera, fichando a personal extranjero y ofreciendo contratos a tiempo parcial. Irónicamente, en los últimos años Japón no se lo ha puesto fácil a los inmigrantes que acuden al país para trabajar o emprender, endureciendo las condiciones que deben cumplir para optar al estatus de residentes.

Se calcula que a cierre de 2025, Japón acogía algo más de cuatro millones de residentes extranjeros, un dato interesante por partida doble: supone un 9,5% más que el año anterior y (sobre todo) un nuevo récord histórico.

Un aviso no tan nuevo. No es la primera vez que Japón ve cómo saltan las alarmas por la escasez de mano de obra en el sector turístico. Lo hizo en 2025, cuando el Asia Pacific Institute of Research advirtió que el país se arriesgaba a sufrir un déficit de cientos de miles de trabajadores en la hostelería.

En concreto, calcula que si la nación mantiene su objetivo de llegar a los 60 millones de turistas en 2030 se encontrará con un 'agujero' de unos 536.000 empleados. El problema es el mismo: sube la demanda en los hoteles y restaurantes, pero no se refuerza el músculo del sector para atenderla.

Incluso el sector de la aviación tendría problemas. En 2024 Bloomberg advertía que para alcanzar la meta de los 60 millones de turistas el país necesitará muchos más pilotos. De momento el flujo de visitantes extranjeros se mantiene por debajo de los 43 millones, pero la tendencia es de claro crecimiento.

Imágenes | IK's World Trip (Flickr), Ramon Buçard (Unsplash) y Victoriano Izquierdo (Unsplash)

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