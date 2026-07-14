Renfe pensaba en Francia como su gran negocio de futuro. Ya mira a Portugal gracias a una decisión del siglo XIX

"Portugal es una gran oportunidad para Renfe". Son las palabras que resumen las intenciones de la compañía para el futuro a medio plazo, según Expansión. El diario asegura que desde el Ministerio de Transportes aspiran a convertir al país vecino en el nuevo gran negocio de la compañía.

Y el secreto está en su ancho de vía.

"Una gran oportunidad".

"Portugal representa una gran oportunidad para Renfe. Con las 15 unidades de la Serie 106, dispondrá de 30 trenes de alta velocidad de ancho variable a los que habrá que sumar en los próximos meses las 13 composiciones de la nueva Serie 107. En total, 43 trenes que también se pretenden homologar para circular en territorio luso"

Estas son las palabras con las que, según Expansión, el Ministerio de Transportes defiende el cambio de estrategia fuera de las fronteras españolas. La compañía lleva tiempo buscando su hueco en Francia pero este país está poniendo todas las barreras posibles para dificultar su expansión por el terreno galo.

La alternativa pasa ahora por Portugal y los anchos de vía tienen mucho que ver.

Los Avril. A principios del mes de julio, Talgo y Renfe llegaron a un acuerdo respecto a sus trenes Avril. Estos trenes han sido un dolor de cabeza para Renfe porque Talgo los ha entregado tarde, han presentado numerosas averías e incidentes e, incluso, tuvieron que ser retirados del Madrid-Barcelona porque se resquebrajaban.

La gran ventaja teórica es que son trenes que, con el equipamiento necesario, pueden saltar entre el ancho de vía ibérico y el internacional, el estándar europeo para la alta velocidad. Esto les permite ser los únicos trenes que operan el Madrid-Galicia sin necesidad de hacer transbordo entre trenes. Esto le da una ventaja estratégica frente a Ouigo e Iryo ante la próxima liberalización de estas vías.

En el acuerdo, Renfe y Talgo decidieron que los trenes Avril que operan con ancho de vía internacional iban a adaptarse para poder hacer este salto de vía. El coste supera los 130 millones de euros pero a Renfe le permitirá mover sus trenes por todo el territorio nacional... o toda la Península Ibérica.

Un cambio estratégico. Con el anuncio de este acuerdo, desde el Ministerio de Transportes señalaron que "Renfe va a ser el único operador con capacidad para prestar servicios internacionales ferroviarios de alta velocidad con Portugal, lo que le da una clara ventaja competitiva para liderar el mercado ibérico del tren".

La frase no es casual. La intención inicial pasaba por dedicar algunos de los trenes recibidos de Talgo a Francia pero la compañía se está encontrando tantos problemas para homologarlos que ha virado su proyección a Portugal. Y es que el país luso parece un mercado perfecto para la compañía teniendo en cuenta sus anchos de vía.

Y es que la conexión entre Madrid y Lisboa, que debería estar terminada en 2030 pero alcanzar el mínimo tiempo de viaje en 2034, se tiene que construir bajo indicaciones de la Unión Europea mediante ancho de vía internacional. Sin embargo, la línea Lisboa-Oporto se está construyendo con ancho de vía ibérico, lo que limita la conexión Madrid-Lisboa-Oporto con un solo tren.

La excepcionalidad ibérica. La situación es compleja. El ferrocarril portugués, como el español, creció entorno al ancho ibérico. Esto isló a ambos países del resto del continente en este sector pero la Unión Europea está trabajando para que la excepcionalidad, en parte, se elimine. Es por eso que en el acuerdo alcanzado en octubre de 2025 está la obligatoriedad de llevar el ancho internacional al Madrid-Lisboa.

Sin embargo, nada se ha dicho de la línea de alta velocidad que Portugal está construyendo entre Lisboa y Oporto. Esta línea se sostiene con ancho de vía ibérico y llegará hasta la frontera española con dicho ancho de vía. Esto dificulta, y mucho, la entrada de nuevas compañías, como hemos visto en Galicia.

Pero Renfe tiene el as en la manga de los Avril. Y es que como estos trenes pueden saltar entre anchos de vía, Portugal se abre como un mercado muy atractivo para ampliar operaciones, con trenes que pueden cubrir un Madrid-Oporto pasando por Lisboa. Algo que ninguna otra compañía del mundo puede hacer ahora mismo.

Foto | Annie Spratt y Nelso Silva

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