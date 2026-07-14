OnePlus se prepara para irse de Europa y de Estados Unidos. Llevaba meses enviando señales de que esto iba a pasar

OnePlus y Oppo van a anunciar en los próximos días una retirada total de dos grandes mercados como son Estados Unidos y Europa, según ha adelantado el medio alemán WinFuture. Ninguna de las dos empresas lo ha confirmado todavía en público, pero los indicios llevan meses acumulándose y esta vez encajan todos.

Qué ha ocurrido. WinFuture cita fuentes internas que hablan de "cambios fundamentales de estrategia" que se comunicarán esta misma semana, un eufemismo clásico para decir que OnePlus va a dejar de vender nuevos modelos en dos de sus mercados históricos. Ha habido ya ruedas de prensa a puerta cerrada con medios especializados en las que ni OnePlus ni Oppo han querido explicar el motivo del cierre.

No habrá lanzamientos nuevos de móviles, tablets ni wearables en Europa ni Estados Unidos.

El stock que queda se liquidará en las próximas semanas.

Los dispositivos ya vendidos mantendrán soporte de software hasta el final de su ciclo de vida.

India y China quedan fuera del anuncio, aunque la marca perderá ahí su independencia y pasará a ser una línea barata dentro de Oppo.

El contexto. Esto no surge de la nada.

En enero, un informe –sin fuentes claras– ya hablaba de desmantelamiento y OnePlus lo negó.

En marzo, 9to5Google publicó que la retirada global podía llegar en abril.

En abril, la propia marca admitió que estaba "evaluando su hoja de ruta" en Europa, al mismo tiempo que recortaba su plantilla en la región, con los despidos centrados en comunicación, marketing y ventas.

No se despide al equipo que explica, publicita y vende una marca al público si esa marca va a seguir necesitando explicarse, publicitarse y venderse.

Después llegó el rumor de fusión con Realme, la filtración de que OxygenOS se integraría dentro de ColorOS (el software de Oppo) y, finalmente, las propias webs de OnePlus en Alemania, España y Francia empezaron a redirigir a los compradores hacia productos de Oppo.

Entre líneas. El plan de sustitución tiene una fisura evidente. Oppo quiere ocupar el hueco que deja OnePlus en Europa, pero sus móviles no cuestan exactamente lo mismo. OnePlus construyó su marca entera sobre la promesa de dar especificaciones de gama alta a precio de gama media, la etiqueta de "flagship killer" con la que nació en 2014. Sustituir esa propuesta por un catálogo más caro no es un cambio de logo sino un cambio de público objetivo de una marca.

Hay otra fisura que la protagonizan los que son aún sus clientes. En varios países de la UE se han multiplicado las quejas por garantías incumplidas: usuarios cuyos auriculares OnePlus averiados dentro de garantía reciben como compensación un vale de 199 euros para una tienda online que apenas tiene stock, y que además no permite aplicar el vale a los pocos productos rebajados que quedan. Algunos ya han abierto reclamaciones ante el Centro Europeo del Consumidor. Cuando el servicio postventa empieza a fallar de forma sistemática meses antes de un cierre no confirmado, deja de ser un problema de atención al cliente y pasa a ser una señal de salida. Lo vimos en España con BQ.

Sí, pero. OnePlus ya negó rumores parecidos en 2023 y volvió a hacerlo en enero de este año. Ninguna de las dos negaciones ha envejecido del todo bien. Ni OnePlus ni Oppo han confirmado nada todavía una confirmación oficial. Desde Xataka hemos contactado con Oppo y su respuesta ha sido explicarnos que están en conversaciones con los equipos regionales, a la espera de conseguir más información que poder compartir. Ni lo confirman ni lo desmienten, algo que dice bastante tras años de negaciones tajantes cada vez que surgía este rumor.

Mientras tanto, la acumulación de coincidencias (bajas de directivos, redirecciones de la web, fusión del software, la tienda vacía, garantías que se pagan con vales poco usables...) deja poco margen para el beneficio de la duda.

Por qué es importante. OnePlus nació en 2014 vendiendo la promesa de que no había que pagar de más por tener lo mejor, y esa promesa le acabó costnado su propia identidad: la marca quedó absorbida por Oppo en 2021, lo que empujó a su cofundador Carl Pei a salir para fundar Nothing.

Desde entonces, OnePlus ha ido perdiendo margen de maniobra dentro del grupo hasta convertirse, según todos los indicios, en una etiqueta más que en una empresa con sus propios criterios.

Su desaparición en Occidente cierra el ciclo de una idea (la del móvil premium sin sobreprecio) que el propio mercado ha ido erosionando a medida que las diferencias entre gamas se han vuelto menores y las marcas chinas han preferido competir por volumen antes que por diferenciación.

Y ahora qué. El OnePlus 15 queda como probable último gran lanzamiento de la marca en mercados occidentales. En paralelo circulan rumores similares sobre otras marcas chinas de segunda fila, pero esta misma semana podríamos tener el anuncio oficial del desenlace de OnePlus.

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