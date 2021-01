Así es 'Nothing', el nuevo proyecto de 'dispositivos inteligentes' de Carl Pei, cofundador de OnePlus

El año pasado Carl Pei decía adiós a OnePlus y se ponía a trabajar en su nuevo proyecto. Hoy este emprendedor ha anunciado que ese proyecto es una empresa con un nombre singular, 'Nothing' ('Nada').

Según su propia descripción, Nothing es "una empresa de tecnología para usuarios finales con sede en Londres". Esa descripción no dice de momento mucho de la propuesta real de este proyecto, que de momento no da demasiadas fechas ni detalles sobre productos o servicios de su potencial hoja de ruta. Solo hablan de que durante el primer semestre de año lanzarán "dispositivos inteligentes".

Casi todo en Nothing es una incógnita

Lo que sí se sabe es que entre los inversores de Nothing están Tony Fadell (creador del iPod), Kevin Lin (cofundador de Twitch), Steve Huffman (CEO de Reddit) o el célebre youtuber Casey Neistat.

En The Verge han entrevistado a Pei, pero no han logrado sacarle mucho. Ni a qué productos se refería al hablar de "dispositivos inteligentes" ni quiénes son sus competidores en este segmento. Sí revela que el equipo está empezando a formarse y se quieren centrar en "categorías de producto más simples".

Aún así, el objetivo a medio y largo plazo parece ser "tenerlo todo conectado de forma transparente", algo que parece apuntar a soluciones de electrónica, domótica y de IoT que planteen un ecosistema similar al que empresas como Amazon, Google, o Apple tienen ofrecen hoy en día.

Según Pei, eso sí, en Nothing los ingresos se centrarán en la venta de hardware y no tanto en las suscripciones a software y servicios, y de hecho "no hemos invertido demasiado tiempo en la parte software de ello".

Lo que sí parece que quiere es ser diferente a unos competidores que hacen que "haya muchos productos en el mercado que parecen muy similares". Ahora queda por ver si ese proyecto se traduce en productos que efectivamente sean diferenciales.

Más información | The Verge