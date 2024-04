Marvel 2024: todas las películas, series y grandes lanzamientos de cómics Marvel de este año

2024 parece un año decididamente de impasse para Marvel, que tras el pinchazo crítico y de taquilla de 'The Marvels' parece decidida a tomarse un pequeño descanso. Pero eso es solo en términos cinematográficos, donde solo vamos a ver un estreno (eso sí, uno muy importante). ¿Pero qué es del resto de los tentáculos de Marvel, la televisión, los cómics? Revisamos todos para determinar si estamos ante un cambio de ciclo, una pausa en el camino o el principio de la caída.

Cine

Deadpool y Lobezno

Para bien o para mal, esta tercera película del mercenario bocazas de Ryan Reynolds es el único estreno Marvel en cines de 2024. Pero no llega carente de interés: supone el esperado aterrizaje de los mutantes en el MCU, después del prólogo animado de X-Men 97. Multiparodia, referencias constantes, destrucción de la cuarta pared y mucha complicidad entre Reynolds y Hugh Jackman.

Estreno: 25 de julio

Series

Echo

2024 arrancó con nueva serie Marvel, una que además entroncaba con otro universo inicialmente ajeno al MCU que ha acabado integrado en él gracias a la voracidad corporativa de Disney. Echo es un personaje secundario del universo de Daredevil, y aquí aparece junto al Kingpin de Vincent D'Onofrio. Hemos conocido con ella la historia de una asesina a sueldo, sus raíces y sus peculiaridades sensoriales, que la hermanan con el abogado ciego de Nueva York. No ha sido muy comentada, pero supone un bienvenido giro en el tono habitual de las series de Disney+.

Ya disponible en Disney+

Agatha: Darkhold Diaries

Para muchos fans de Marvel, 'Wandavision' fue uno de los grandes hallazgos del MCU, con su experimentación narrativa y cuando el concepto aún estaba fresco. Y uno de los mejores ingredientes de aquella serie fue su villana, Agatha Harkness, encarnada por Kathryn Hahn. Después de varios retrasos y un cambio de título, parece que en 2024 llegará finalmente esta serie que funcionará como secuela, mostrándonos cómo Agatha recupera los poderes y se embarca en una búsqueda del grimorio Darkhold.

En Disney+ en otoño de 2024

Eyes of Wakanda

Prácticamente nada se ha desvelado de este nuevo spin-off animado de 'Black Panther', pese a que 'Wakanda Forever' fue una de las primeras películas que empezó a dividir al público de Marvel y puso sobre la mesa una hipotética fase de agotamiento de la fórmula. Lo que sí sabemos es que tratará acerca de los viajes de varios guerreros de Wakanda por el mundo, buscando artefactos hechos de vibranium.

En Disney+ en 2024

Your Friendly Neighborhood Spider-Man

Como sucede con 'Eyes of Wakanda', prácticamente nada se sabe de este anime sobre Spider-Man que nació bajo el título 'Spider-Man: Freshman Year', lo que hace suponer que se centrará en los años universitarios de Peter Parker. Lo que sí se ha anunciado es el estudio que la producirá: Polygon Pictures, responsables de 'Drifting Dragons' y 'Love, Death & Robots', marcados por la estética CGI, y que ya habían colaborado con Disney en series como 'Star Wars: Resistance' y 'Big Hero 6: The Series'.

En Disney+ en 2024

Cómics

El relanzamiento de X-Men

Este verano veremos el relanzamiento de las series de mutantes, después de que concluya la era de Krakoa del grupo. La saga que comenzó en 2019 con 'Dinastía de X' y 'Potencias de X' llega así a su fin. Lo hará en un par de series interconectadas: 'Fall of the House of X' y 'Rise of the Powers of X', que quizás signifiquen el regreso de los mutantes a la Mansión X tradicional. Será este verano, entonces, cuando el actual editor de 'Los Vengadores', Tom Breevort, dé el salto a la línea X-Men.

El regreso del Universo Ultimate

¿Creías que aquel fugaz Universo Ultimate que tomó al asalto Marvel hace algo más de una década (y que fue la fuente de inspiración clave para el MCU) era un simple recuerdo? Todo vuelve, y el Universo Ultimate también, aunque sin Ultimates (los Vengadores de allí), pero con X-Men, Spider-Man y Black Panther. ¿La clave? Al menos con Spider-Man, dar a los lectores una visión de Spider-Man más clásica y menos embarullada que lo que muestran las líneas oficiales, con un Peter Parker treintañero y felizmente casado con Mary Jane. Posiblemente veamos otros experimentos en esta línea, con héroes libres de décadas de continuidad.

Spiderpeña por doquier

En 2023 vimos una multiplicación de las spiderpersonas como eco de la segunda película animada del Spiderverso que, sin duda, hizo llorar sangre a los nostálgicos de los tiempos de Peter Parker como único Spider-Man y, como mucho, un clon o dos dando tumbos por Nueva York. 2024 va a ir un poco en la misma línea, pero dejando a un lado los multiversos y centrándose en team-ups de spidergente en Tierra-616. Con Spider-Gwen viviendo ya en nuestra realidad como Ghost-Spider, veremos a Spider-Woman y Spider-Boy haciendo equipo, entre otros muchos emparejamientos entre redes. Y un gran spider-evento para otoño del que aún sabemos poco, pero en el que estarán implicados multitud de variantes del héroe.

El evento de Blade

Este mismo mes de mayo arranca 'Blood Hunt', un evento que, quizás en principio, estaba pensado para que acompañara al estreno de la nueva película de Blade. Esa no llegará hasta 2025 como mínimo, así que de momento podemos disfrutar de este mastodóntico crossover que centrará la atención de los lectores en verano, y que no solo tendrá el protagonismo de Blade, sino también de los Vengadores, Doctor Strange, el Caballero Luna y Miles Morales. Al parecer la magia estará muy presente en esta historia que quizás acabe con algún héroe con colmillos.

