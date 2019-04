De Nick Furia a la vestimenta de Ojo de Halcón: así han cambiado los comics Marvel para adaptarse al MCU

Hablamos a menudo de cómo las películas se las tienen que ingeniar para adaptar narraciones previas más extensas o complejas. Por ejemplo, cómo se comprime en un par de horas un legado de décadas de cómics de un personaje. Solemos hablar de las películas de superhéroes como una corriente que va en una sola dirección: algo sucede (o sucedió) en los cómics y las películas tienen ante sí un desafío al adaptarlo.

Sin embargo, desde que -por mucho que nos pese a los lectores de largo recorrido- Marvel ha invertido la importancia de sus negocios, las cosas han cambiado. Ahora, Marvel es primero una productora de las películas más taquilleras de la historia, y luego una editorial de tebeos (que suministran o complementan argumentos para esos taquillazos). Por eso no tiene nada de extraño que las películas sean las que influyen en los cómics, y no al revés.

Y tenemos un buen ramillete de ejemplos. Traemos algunos casos, solo los más destacados entre muchos, en los que el MCU ha influido en los cómics. O bien ha generado personajes que no existían, o bien ha obligado a que los tebeos se adapten a lo que se ve en pantalla. Estas son algunas veces en las que los cómics Marvel cambiaron... por culpa de las películas Marvel.

Nick Furia es Samuel L. Jackson

No podemos empezar de otra manera, porque no solo es el cambio más popular: también es el más significativo. En 2001, Mark Millar y Bryan Hitch crearon a los Ultimates como una versión realista y agresiva de los Vengadores. La primera película de los Vengadores, en 2012, la tomaría como referencia estética y temática en aspectos como el uniforme del Capitán América, más cercano al de un soldado, o en el aspecto físico de Nick Furia, al que como una especie de chiste, Millar y Hitch le dieron (sin permiso del homenajeado) el aspecto de Samuel L. Jackson.

Por supuesto, cuando llegó el momento de hacer la película, Jackson se convirtió en el perfecto Nick Furia (entre otras cosas porque sus abogados le comunicaron a Marvel que de qué iban). Un retruécano del destino que quizás no hizo demasiado feliz a Millar y Hitch, ya que dado que estaban manejando personajes propiedad de Marvel tuvieron que conformarse con un mero agradecimiento al final de los créditos de 'Vengadores' como toda compensación. El Nick Furia original, uno de los personajes clave de la Marvel de los setenta, era así actualizado para el cine perdiendo el puro, conservando el parche y pasando a ser afroamericano, una raza cuyo advenimiento en la cultura pop, paradójicamente, había tenido lugar en la década en la que triunfó el Furia blanco.

Aunque el Universo Ultimate discurre en los comics sin mezclarse con el Universo Marvel original (salvo eventos puntuales), y eran perfectamente compatibles un Nick Furia blanco tradicional y este sosías de Samuel L. Jackson, la popularidad del MCU llevó a Marvel a crear a un nuevo personaje, Nick Furia Jr., ya inmerso en el Universo Marvel de siempre. Y sí, es el hijo biológico del Nick Furia original y trabaja en SHIELD, aunque no posee los espectaculares galones en la organización de su precedente y progenitor.

Los Chitauri, esos pseudo-Skrulls

Un caso muy similar al de Nick Furia: nacieron en el Universo Ultimate cuando éste funcionaba como una especie de réplica realista (entendiéndolo como un mundo en el que fenómenos como la magia tienen explicación racional) del Universo Marvel tradicional, haciendo un refrito con los iconos clásicos de éste. Los Chitauri estaban claramente inspirados en los Skrulls, y de hecho, compartían con estos aspecto reptiliano y poderes, pudiendo cambiar de forma y elaborando un complejo plan de infiltración en la Tierra.

Por alguna razón (quizás en aquellos tiempos había cierta preocupación por no tocarle mucho las narices al fan medio de Marvel), en la primera película de los Vengadores los Chitauri fueron los villanos, pero perdieron sus poderes multiformes, y se convirtieron en una raza tecno-orgánica. Cuando llegó el momento de que los Chitauri aparecieran en los cómics Marvel tradicionales para que los nuevos fans los disfrutaran, respetaron su aspecto e intenciones de la película.

Phil Coulson, agente de SHIELD

Se trata de una de las adiciones más carismáticas e inesperadas al canon Marvel a causa de las películas, y uno de los pocos personajes que nació estrictamente en el cine. Concretamente, fue en 'Iron Man' en 2008, cuando la idea de un universo fílmico cohesionado era, quizás, aún demasiado ambiciosa. Coulson servía para dar coherencia y unidad a las películas Marvel y anticiparse a 'Vengadores'. En ésta, de hecho, fue aniquilado por Loki, pero poco se le resucitaría para encabezar la fantástica serie de televisión 'Agentes de SHIELD'.

Pronto pasaría a los comics, un poco al estilo de Nick Furia Jr. En papel tiene un pasado paralelo al del agente de SHIELD más popular. No ha figurado en aventuras como protagonista más allá de alguna historia aislada, pero aparece a menudo en las series de Ojo de Halcón y Viuda Negra, normalmente con la misma función de las películas: servir de enlace con el universo Vengadores (o SHIELD). Por cierto, que un camino parecido han seguido otros personajes de la serie 'Agentes de SHIELD' que nacieron en televisión, como los agentes Fitz, Simmons o May: han acabado formando parte de Marvel en el papel (con su propia cabecera, titulada como la serie)

Un caso similar al de Coulson es el de Pepper Potts, la asistente e interés romántico de Tony Stark en la trilogía de 'Iron Man'. En los comics empezó con esa misma función, pero con el paso del tiempo se casó y divorció de Happy Hogan e hizo las funciones del Oráculo de Batman, pero con el supergrupo La Orden y bajo el sobrenombre de Hera. Por supuesto, todo eso desapareció con el éxito de las películas del MCU, y Potts volvió a ser una simple secretaria. Conforme la encarnación de Paltrow ha evolucionado en la pantalla, también lo ha hecho en el comic, con su propia armadura (llamada Rescue o Iron Woman).

La Bruja Escarlata y Mercurio, mutantes (o no)

Estos históricos personajes (que nacieron en los primeros números de 'X-Men', en 1964, como hermanos y miembros de la Hermandad de los Mutantes Diabólicos comandada por Magneto, de quien pronto se descubriría que eran hijos) han sufrido cambios no por su éxito en pantalla, sino por cuestiones legales. Son de los escasísimos personajes que pueden aparecer tanto en películas de Marvel como de Fox, aunque en las primeras no se puede hablar de su condición de mutantes ni su parentesco con Magneto, inexistente en el MCU.

Por ello, en las películas de los Vengadores se convirtieron en villanos temporales, con poderes generados por experimentos de Hydra. Esa línea temporal, desgraciadamente mucho menos interesante que la original, se convertiría en canónica en los cómics cuando en el transcurso de la saga Axis, la Bruja Escarlata y Mercurio descubren que son fruto de un experimento (del Alto Evolucionador, no de Hydra), y no hijos del villanísimo Magneto. Una triste reescritura de una de las historias de origen más interesantes de Marvel, y que obedece a la extraña ojeriza que durante un tiempo la editorial le tuvo a sus mutantes (ahora, con Fox en la saca, quién sabe qué nos deparará el futuro: en las películas de X-Men, Mercurio sí que se respetaba como hijo de Magneto).

Tony Stark, más Robert Downey Jr. que nunca

Tony Stark, la identidad no-muy-secreta de Iron Man, también ha sufrido una pequeña transformación dado que Robert Downey Jr. es, sin duda, una de las elecciones de casting más afortunadas de todo el MCU. Cuando interpretó por primera vez a Iron Man, la imagen pública del actor era clavada a la del propio Stark: un millonario indolente, juerguista y con un pasado marcado por los abusos.

Pero fue Downey Jr. quien le inyectó humor a su personalidad y, con ello, cierta humanidad: sarcástico, siempre con una respuesta afilada a punto, exhibicionista y muy inteligente, todo eso estaba en el Tony Stark clásico, pero se acentuó tras el éxito de la primera 'Iron Man'. Ahora, el Tony Stark de los comics es indistinguible del de las películas, lo que incluye la apariencia física de Robert Downey Jr.

Otro aspecto que cambió en los cómics fue el reactor atómico en miniatura que Stark lleva en el pecho, y que conformó el núcleo argumental de las dos primeras películas del héroe. Nunca existió tal cosa en los cómics, algo que se solucionó con la serie 'El invencible Iron Man', donde se dejó claro que la mayor muestra de genio de Stark era este artilugio que le permitía seguir vivo (al parecer las armaduras con retropropulsores las hace hoy cualquier chaval con un tutorial de Youtube).

Ojo de Halcón: cero botas de mosquetero

Por supuesto, ha habido numerosos superhéroes que han visto sus trajes modificados en los comics para adecuarlos al aspecto de las películas, pero en casi todos los casos, los trajes del MCU son adaptaciones o estilizaciones de los previos del papel. El cambio más radical de todos es el de Ojo de Halcón, el arquero de los Vengadores que perdió su sensacional (lo sé, hay opiniones para todos los gustos aquí) traje con botas de mosquetero y taparrabos, de tono púrpura muy poco discreto, en beneficio de... una camiseta.

El traje que se le adjudicó en 'Vengadores' era poco más que eso, pero se consideró más que suficiente para abanderar la impresionante etapa de Matt Fraction y David Aja, quizás uno de los mejores comics de superhéroes de los últimos tiempos. En cualquier caso, el traje menos estrafalario le sentaba como un guante a las historias de ambientación cotidiana de esta nueva serie, aunque por aquí pensamos que una máscara con cuernos, a lo Lobezno, no le hace mal a nadie.

Algo comparable, pero más discreto, le pasó a Star-Lord, el protagonista de 'Guardianes de la Galaxia'. Originariamente, el personaje era una especie de policía espacial, y su traje era más formal y adecuado a esta identidad de justiciero cósmico. Pero la popularidad de la encarnación de Chris Pratt, con su icónico abrigo rojo y su apostura de pillo espacial contaminó la encarnación de los comics, que ahora tiene muy poco de su estilo inicial.

Whiplash y Dinamo Carmesí se funden

Hay unos cuantos casos de parejas de villanos Marvel que en las películas han fundido sus apariencias o biografías. Es el caso de Whiplash, una de las némesis menos memorables de todo el MCU, interpretado por Mickey Rourke en 'Iron Man 2', y que en realidad era una amalgama de dos enemigos clásicos del Hombre de Hierro, Whiplash y Dinamo Carmesí (Crimson Dynamo en el original, pero no negaremos que traducido tiene más prestancia). En la película, el científico Anton Venko no recibe ningún nombre específico, pero su armadura de batalla la coge prestada del segundo, mientras que los látigos son la seña de identidad del primero.

Tras 'Iron Man 2', la amalgama se haría efectiva en papel: este nuevo personaje recibiría el nombre civil del Dinamo Carmesí clásico (Anton Venko), pero con el disfraz a cuestas se haría llamar Whiplash. Su carrera no ha sido demasiado larga, enfrentándose a Iron Man en 'Iron Man vs. Whiplash' y formando parte de una de las últimas encarnaciones del sindicato de villanos Maestros del Mal.

Hulk, de nuevo en los Vengadores

La presencia de Hulk en los Vengadores fue, hasta hace poco, histórica y anecdótica. Formó parte de aquella caótica primera formación anterior a la incorporación del Capitán América, y luego dejó el puesto. El paso de Hulk por distintos equipos de superhéroes (la mejor, aquellos míticos Defensores de los que hablamos más abajo) se ha combinado con otros encuentros con los Vengadores, a veces como enemigo y a veces como aliado. El relanzamiento de 2012 Marvel NOW! permitió el acercamiento de los cómics a las películas y generó una formación de los Vengadores inédita en el papel, pero no en la pantalla: Hulk, Thor, Capitán América, Iron Man, Viuda Negra y Ojo de Halcón.

Loki rejuvenece

Loki es el antihéroe por excelencia del MCU. Fue el villano (con matices) de la primera 'Vengadores', pero su evolución como personaje, ayudando a su hermano en todas sus películas y enfrentándose a Thanos, le ha ayudado a desarrollar una personalidad peculiar: siempre tiene sus propios y maquiavélicos planes, pero no es un malvado al uso. El anuncio de su propia serie en Disney+ demuestra que Marvel va a seguir cultivando esta contradictoria personalidad.

En los comics murió a manos de Vacío, y renació como un adolescente, Kid Loki. Es tan poco fiable como su contrapartida adulta, pero su voluntad es la de convertirse en un héroe, y sin duda es un aliado de su hermano adulto, hasta el punto de formar parte de los Jóvenes Vengadores. No es exactamente una plasmación en papel del Loki del MCU, pero está claro que sin la encarnación de Tom Hiddleston no existiría este Kid Loki más accesible y empático.

Antes de eso, Loki ya había muerto tras los eventos de Ragnarok (sin relación con la tercera película de Thor), lo que le llevó a tener cuerpo de mujer una temporada. Su regreso a su forma tradicional estaba más o menos previsto, pero se aceleró tras el éxito de 'Vengadores': Marvel no quería que un lector ocasional, atraído por el éxito del MCU, se encontrara con que el villano tenía un aspecto distinto en el papel. Se arregló afirmando que Loki había estado poseyendo el cuerpo de Lady Sif y Thor deshizo el entuerto.

Otro enemigo tradicional de Thor, pero mucho menos conocido que Loki, era Malekith, olvidado durante décadas. Cuando se le empleó como villano principal de 'Thor: El mundo oscuro', volvió a aparecen en los comics, y de hecho es el responsable de que Thor perdiera un brazo y su categoría de Dios del Trueno, que pasó durante un tiempo a Jane Foster. Pero 'El mundo oscuro' no tuvo trascendencia apenas en el MCU y de él nunca más se supo, así que en los cómics también ha ido volviendo al discreto segundo plano donde casi siempre ha estado.

Los nuevos-nuevos Defensores

Los Defensores siempre fueron un grupo de marginados dentro de Marvel , uno que con sus disparidades y extravagancias (eran literalmente héroes que no encajaban en una dinámica de grupo) hacían de los X-Men un grupo de auténticos superhéroes mainstream. La encarnación original data de 1971 y estaba compuesta por Doctor Extraño, Hulk, Namor y Estela Plateada (cuando le venía bien). Por sus filas pasaron gente tan extraña como Valkiria, Halcón Nocturno, Gata Infernal, la Bestia, el Hijo de Satán o Luke Cage.

Por algún motivo, cuando Netflix decidió unir en una serie colectiva a todos los héroes con serie Marvel propia en la plataforma (Daredevil, Luke Cage, Jessica Jones y Iron Fist), la tituló 'Los Defensores' y eliminó la bizarrez original, dando al grupo un toque urbano y oscuro. Por supuesto, hubo cómic de acompañamiento, pero no duró mucho: poco después de esta serie grupal las cabeceras individuales comenzaron a caer, y nunca hubo segunda temporada para Los Defensores.

Esas locas decisiones editoriales

El MCU no solo ha influido en el aspecto o biografías de los personajes, sino también en decisiones editoriales que condicionan el futuro de determinadas cabeceras. La más sonada de todas ellas fue el cierre de la serie de los Cuatro Fantásticos, una de las más longevas de la casa, en 2015, cuando se hizo oficial el descalabro financiero y creativo de la última película de los héroes. Aunque la razón oficial fuerom las escasas ventas de la colección, también se hablaba de que Marvel no quería surtir de historias e ideas a unos personajes que no podía incluir en el MCU, en este caso porque Fox tiene los derechos. La serie en papel volvió en agosto de 2018 a manos de Dan Slott y Sara Pichelli. Se habló de que Marvel había reflexionado, de que ninguna muerte es permanente en el Universo Marvel, pero lo cierto es que coincidió con la compra de Fox por parte de Disney.

Algo similar, pero más sutil, sucedió con X-Men, pero la solución no era tan fácil como cerrar una cabecera. Ahora Marvel es la editorial de los Vengadores, pero durante décadas ha sido la editorial de los mutantes, y Lobezno ha sido su héroe abanderado. Hay múltiples colecciones y personajes que mantener, así que lo que Marvel hizo fue amortiguar su impacto: mató personajes, maltrató a los héroes, disolvió equipos e hizo un nada disimulado esfuerzo por convertir a los Inhumanos en sus nuevos mutantes, un plan aparentemente infalible que hubo que desechar con el espectacular fracaso de la serie de televisión de estos.