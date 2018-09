Loki y la Bruja Escarlata tendrán serie propia: serán las primeras producciones originales del streaming de Disney, según Variety

El servicio de streaming de Disney va tomando forma y poco a poco nos van dando detalles de qué contenido podremos encontrar en él. Y lo que ahora se ha confirmado por parte de algunos medios es que Marvel está trabajando en las series propias de Loki y la Bruja Escarlata para el streaming de Disney, a modo de spin-off de 'Los Vengadores'.

De este modo, el gigante del entretenimiento se habría aliado con otro titán para aprovechar el tirón que los contenidos sobre los superhéroes están teniendo actualmente. De momento hay poca información sobre las producciones, pero lo que sí se ha sabido es que los mismos actores que han encarnado a los personajes en las películas previas serán probablemente los que también protagonicen las series.

Nos esperan más superhéroes de Marvel vía Disney

Han sido los de Variety quienes han dado la información en exclusiva, explicando que las series aún están en una fase inicial de su desarrollo. Serían pues las primeras producciones originales del servicio de streaming de Disney, pero aún no han hablado de fechas.

Eso sí, lo que han dejado caer es que habrá más series dedicadas a superhéroes que por el momento han estado en un plano más secundario (sin película propia). No han dado ninguna pista más sobre esto, pero lo que sí que se espera es que para las series de Loki y la Bruja Escarlata sean de nuevo Tom Hiddleston y Elizabeth Olsen quienes pongan rostro a los personajes.

Ni Disney ni Marvel han comentado nada sobre esta noticia, así que habrá que esperar a los teasers, pósters y/o tráilers para saber algo más de estas producciones propias. Se espera que tengan entre seis y ocho episodios, con la producción de Marvel Studios (incluyendo la participación de Kevin Freige, productor de 'Guardianes de la Galaxia', 'Ironman' y muchos otros títulos del Universo Marvel).

De este modo, estas dos series serían parte de esas cinco series originales de las que se hablaron hace unos meses para el primer año del servicio de Disney, junto a unas cuatro o cinco películas. Las de Loki y la Bruja Escarlata se sumarían a las películas de 'Don Quijote' (con guión de Billy Ray), 'La dama y el vagabundo', 'El mago de papel', 'Stargirl' (dirigida por Julia Hart) y 'Togo' (dirigia por Ericson Core), y los proyectos '3 Men and a Baby', 'Sword and the Stone' y 'Timmy Failure, esperando que su servicio de streaming se estrene en otoño de 2019.

En Xataka | El servicio de streaming de Disney va tomando forma: empezará en EE.UU. con cinco películas y series propias, según Deadline