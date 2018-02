El servicio de streaming de Disney va tomando forma: empezará en EE.UU. con cinco películas y series propias, según Deadline

En agosto del año pasado llegaba un bombazo en la ardua guerra del streaming: Disney se "medio-separaría" de Netflix para lanzar su propio servicio de streaming en 2019. Y la cosa ya va tomando forma, porque al parecer Disney está atando cabos y acuerdos para que su servicio de streaming se estrene en otoño de 2019.

Así, aunque como puntualizamos la separación de Netflix y Disney afectaría sólo a Estados Unidos (como confirmó Netflix tras hacerse pública la noticia), la intención de establecer su propio servicio de streaming (y por tanto ser un rival más para Netflix y para el resto) es un paso relativamente lógico tratándose de una histórica fuente de contenidos. Además, en diciembre se confirmaba la adquisición de gran parte de 21st Century Fox por parte de Disney, un firme (y público) paso hacia lograrlo.

Contenido original para otoño de 2019

La compañía estadounidense es más bien parca en detalles a la hora de informar sobre cómo va el asunto de su propio servicio de streaming, y lo que nos toca de momento es unir piezas del puzzle y seguir pistas como las que ahora dan en Deadline. Según el medio Disney está de reunión en reunión con la idea de estrenar el streaming en otoño de 2019.

El objetivo: crear entre cuatro y cinco películas y cinco series de televisión originales en el primer año, especifica Deadline. Las películas podrían ser 'Don Quijote' (con guión de Billy Ray), 'La dama y el vagabundo', 'El mago de papel', 'Stargirl' (dirigida por Julia Hart) y 'Togo' (dirigia por Ericson Core), así como los proyectos '3 Men and a Baby', 'Sword and the Stone' y 'Timmy Failure'.

Según detalla el medio, los creativos y el personal encargado de los servicios OTT está reuniendo ideas para la puesta en marcha. Un grupo bajo la dirección de Agnes Chu, quien ha trabajado en la creación de contenido en ABC, el relanzamiento de la franquicia Star Wars y ha participado en la apertura del Shanghai Disney Resort y el desarrollo de Walt Disney Imagineering.

Contenido sólo para los más pequeños (y en Estados Unidos al principio)

Al hablar de la adquisición de 21st Century Fox por parte de Disney ya comentamos que una de las consecuencias es que la compañía de entretenimiento se convirtiese en la accionista mayoritaria de Hulu, dado que la Fox ya tenía el 30%. Y al parecer entre estas ideas que se van estableciendo está que el servicio de streaming no tenga contenido para adultos (R-rated) y que éste se emita por Hulu.

Así, al parecer la idea es que la plataforma de streaming de Disney empiece en Estados Unidos para posteriormente experimentar una expansión internacional. Y en cuanto a las series de Marvel, éstas se quedarían donde están (es decir, en Netflix).

Atendiendo a esta última información, aún quedaría más de un año y medio para que este servicio se ponga en marcha (y en Estados Unidos), pero poco a poco va tomando forma y Disney se acerca con pasos más o menos agigantados al ring del contenido en streaming para no entrar como peso pluma, sino como titán que es de la creación (y explotación) del contenido. Preparad (aún más) palomitas.

