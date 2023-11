'The Marvels' es una floja aventura superheroica con destellos aislados. Y un resumen de lo que falla en la Marvel actual

La tan cacareada crisis creativa de los superhéroes Marvel es, en realidad, una montaña rusa en la que productos que carecen de interés ('Secret Invasion', 'Thor: Love and Thunder') se combinan con otros competentes (la mayoría de las series, como 'Caballero Luna' o la propia 'Ms. Marvel') y con decididos destellos que hacen pensar en los buenos viejos tiempos.

Es decir, en los últimos años hemos podido disfrutar de películas como 'Quantumania', que pese a sus altibajos, era una divertidísima peripecia superheroica; 'Doctor Strange en el Multiverso de la Locura', que rivaliza en ingenio y ritmo con el arranque del MCU; y 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3', que aunque sea la más floja de la saga de antihéroes de James Gunn, tiene el corazón en el sitio correcto. Muy, muy poco de ellas se contagia a esta fallida 'The Marvels'.

Y con ello ya llevamos dos películas y una serie seguidas que se cuentan entre lo más flojo del Universo Marvel en toda su historia: la secuela de 'Black Panther', la mencionada 'Secret Invasion' y ahora esta 'The Marvels', una película que evidencia desde sus primeros compases los severos problemas de producción que se han ido conociendo en los últimos meses. Especialmente los reshoots después de los flojos pases de prueba son evidentes, con cameos descolgados de la trama y secuencias de acción que parecen sketches aislados.

'The Marvels' es, básicamente, una película hecha de retazos, y como tal, los hay que funcionan mejor y los hay que funcionan peor, pero no llegan a ser un todo cohesionado. Los cambios de tono son constantes y además, avanza a una velocidad que hace que el drama no cale en los personajes: el trasfondo semitrágico que une a los personajes de Carol Danvers y Monica Rambeau no llega en ningún momento a importar demasiado al espectador. Entre otras cosas porque no llega a entenderlo demasiado bien.

Que vienen las Marvel

Así es, por ejemplo, el arranque de la película, en la que se presenta el conflicto de fondo del film: la guerra Kree-Skrull, tan legendaria en los cómics de los Vengadores originales y tan mal aprovechada en su encarnación cinematográfica. Se explica a tal velocidad y con unas elipsis tan bruscas que al espectador le cuesta trabajo seguir el hilo. Algo de eso se contagia a las secuencias de acción: ideas tan ingeniosas como la del intercambio involuntario de cuerpos, una idea que solo de por sí sostendría una película, no cuaja nunca del todo ni en lo visual ni en lo temático.

La película recuerda a las más fallidas de DC, como 'Black Adam' o 'The Flash', algo que nunca había pasado en Marvel, que siempre había presentado producciones de mayor o menor calidad, pero que parecían películas compactas, con un tema y una intención. Por primera vez, Marvel se enfrenta a los efectos de una película sometida a los vaivenes de decisiones en los despachos y no a un genuino proceso creativo. El mastodonte de decenas de cabezas que tan bien funcionó en otras epopeyas colectivas como 'Endgame' aquí se resquebraja y muestra sus fallas.

Y eso que la película no está carente de aciertos: las tres protagonistas son carismáticas (aunque las hemos visto más atinadas en anteriores intervenciones como la serie de 'Ms. Marvel' o la primera 'Capitana Marvel'), y hay momentos ligeros que rompen con el tono y que son un alivio bienvenido. Uno es el descenso a un planeta que tiene una singular forma de comunicarse con las heroínas y que da un lore divertidísimo a Danvers. Otro es un momento relacionado, como no, con el gato/flerken Goose, aquí convertido en protagonista de una tronchante recreación de 'Cats'.

Momentos de brillantez que caen un poco en saco roto y que, sobre todo, sacan a flote los auténticos problemas de Marvel. La necesidad desesperada de entretejer una red de producciones interconectadas ha empezado a flojear cuando no hay un núcleo tan carismático como Los Vengadores que sirva de eje. Creativamente, la crisis está clara. Ahora solo queda esperar al veredicto de la taquilla.

