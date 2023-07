Disney reconoce el motivo de la crisis de Marvel: su CEO confirma que han hecho "demasiadas series y películas"

Los fans y la crítica lo comentan desde hace tiempo: Disney en general y Marvel en particular han perdido algo de la infabilidad de sus días de gloria debido a una política de saturación de las pantallas que ha acabado haciéndoles daño. Y ya no es solo una cuestión de los espectadores: el nuevo/viejo CEO de la compañía, Bob Iger, lo reconoce sin medias tintas.

Bob is back. Bob Iger ha renovado su contrato como CEO de Walt Disney Co. hasta 2026, traicionando así sus propios planes de volver solo momentáneamente al cargo, con la intención de buscar un sustituto desde el día uno. Estaba previsto que dejara de nuevo el puesto a finales de 2025, pero la situación actual de Disney ha hecho que la compañía se replantee su permanencia. Iger sorprendió a propios y extraños cuando volvió al cargo en noviembre de 2022, después de un par de años en los que Bob Chapek tomó su puesto en los complicados años de la pandemia y después de 15 años de triunfos de Iger.

Disney tiene dramas. Disney lleva meses atravesando una época de crisis en la que se han cerrado parques, se ha entrado en conflicto con intérpretes, se han anunciado despidos y se ha hecho frente a la crisis del streaming con subidas de precios. Iger parece una especie de jugada segura después de aquellos gloriosos quince años en los que catapultó el prestigio de la compañía, pero es consciente de la crisis de imagen que tiene Disney y de la necesidad de reinventar sus negocios de televisión lineal, como ESPN y Disney Channel, que ocasionan grandes pérdidas en la era del streaming.

Mea culpa. Iger ha reconocido en declaraciones a CNBC que ha habido "algunas decepciones" en producciones Disney recientes. Películas como 'Quantumania', aunque no pueden calificarse de desastres en taquilla, sí que han sido recibidas con inesperada frialdad: la tercera entrega de las peripecias de Ant-Man, por ejemplo, es una de las películas peor valoradas en 'Rotten Tomatoes' de todo el MCU. Y producciones como 'Elemental' o 'Indiana Jones y el Dial del Destino' directamente se han estrellado en taquilla. O como dice Iger, "nos habría gustado que algunos de nuestros lanzamientos más recientes funcionaran mejor".

Demasiado material. Iger reconoce que "en nuestro afán por aumentar significativamente nuestros contenidos para servir sobre todo a nuestras ofertas de streaming, hemos acabado exigiendo a nuestro personal mucho más de lo que habían estado hasta ahora, en términos de tiempo y atención". Es decir, han dado prioridad a la cantidad por encima de la calidad. Por primera vez, Disney apunta a Marvel en televisión: "Marvel es un gran ejemplo de ello. No han estado en el negocio de la televisión a un nivel significativo. No sólo aumentaron su producción de películas, sino que acabaron haciendo varias series de televisión que, francamente, diluyeron el foco y la atención".

Pixar también mal. No solo Marvel ha sido la principal afectada por estas decisiones: el estreno de tres películas de Pixar directamente en streaming ('Soul', 'Luca' y 'Red'), pese a su extraordinariamente calidad, han hecho que las dos películas posteriores de Pixar estrenadas en cines hayan pinchado en taquilla ('Lightyear' y 'Elemental'). "Creo que eso puede haber creado una expectativa en el público de que iban a estar en streaming y, probablemente, rápido, y no había urgencia [en verlas en cines]. Y creo que también hubo algunos fallos creativos", afirma Iger.

Autocrítica siempre bien recibida. Este tipo de reflexiones no suelen ser habituales en Disney, que no da cifras de audiencia de Disney+ ni está acostumbrada a que franquicias monolíticas como Marvel o 'Star Wars' tengan tropiezos de taquilla. Por eso, y aunque es obvio que en los despachos se habla de qué funciona y qué no, es bueno para la compañía que Disney reconozca qué cree que ha hecho mal y qué transmita la sensación de que va a corregir sus errores. Sobre todo si, como reconoce Iger, buena parte de los problemas se deben a una mala calibración de las posibilidades del streaming y a un posible agotamiento de según qué sagas.

Algunas soluciones. Iger ya tiene sobre la mesa el plan para Marvel, y en su sencillez está su posible efectividad: "Las secuelas suelen funcionarnos bien. ¿Necesitas una tercera y una cuarta, por ejemplo? ¿O es hora de recurrir a otros personajes? No hay nada en absoluto inherentemente mal en términos de marca en Marvel. (...) Vamos a volver a la franquicia de Los Vengadores, pero con unos Vengadores totalmente diferentes". Es decir: recursos clásicos, nuevas visiones, algún que otro borrón y cuenta nueva. El futuro de la compañía está en juego.

Cabecera: Disney

En Xataka | 'La Sirenita' naufraga en la taquilla china y el pinchazo vuelve a poner sobre la mesa el tema del racismo