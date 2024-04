Los gamers están alquilando la potencia de sus tarjetas gráficas. Alguien las está usando para generar porno por IA

No hace mucho a alguien se le ocurrió alquilar (o incluso "robar") la capacidad de cómputo de ordenadores de usuarios particulares para minar criptomonedas. Todos ganaban teóricamente, pero aquella práctica se ha difuminado tras los cambios radicales en criptodivisas como ETH. La idea que se aplicaba a ese propósito ahora comienza a aplicarse a otro muy distinto: generar porno por IA.

Préstanos tu GPU. Salad es el nombre de la empresa que paga a los gamers en forma de skins de Fortnite y en tarjetas regalo de Roblox para que les alquilen la potencia de sus GPUs cuando no la están aprovechando. La, pregunta, claro, es para qué aprovecha Salad esa potencia que alquila.

Imágenes porno por IA. Como revelan en 404 Media, una de las opciones que ofrece Salad es la de generar imágenes pornográficas por IA. No han visto "evidencias" de esas imágenes, pero indican que es técnicamente posible y que Salad ya contaba con un cliente de IA generativa que permitía crear ese tipo de contenido.

Pero puedes evitar que tu GPU se use así. La instalación de la aplicación de Salad que gestiona todo hace que aparezca un cuadro de diálogo con la opción que podemos activar o desactivar. Se titula "Cargas de trabajo de contenido adulto", y si los usuarios no lo activan sus gráficas (teóricamente) no se usarán para generar ese tipo de contenidos. Hay una serie de preferencias para las cargas de trabajo en las que Salad permite establecer para qué se usa esa potencia de GPU que alquilan los usuarios.

No verás lo que pasa. El cliente de Salad se encarga además de ocultar a los usuarios el resultado de los algoritmos que usan esa potencia de cálculo. Los procesos están aislados del sistema operativo Windows en el que corre la aplicación, y no será posible acceder al contenido generado en la máquina que "presta" esos recursos.

Los gamers ganan dólares, pero no cobran en dólares. Salad va registrando lo que gana cada usuario en forma de dólares, pero no paga en efectivo. En lugar de eso los usuarios pueden gastarse ese dinero en la tienda de Salad, donde hay tarjetas regalo sobre todo destinadas al sector de los videojuegos. Las hay de Steam, PlayStation, o Nintendo, y además en tarjetas de juegos como Roblox, Valorant o League of Legends.

Clientes. Uno de los clientes de Salad es Civitai, una plataforma que permite compartir modelos de Stable Diffusion y que también permite generar imágenes por IA. Dicha plataforma facilita que los usuarios puedan generar contenidos de porno por IA, una práctica cada vez más extendida.

Peligros. Como apuntan en 404 Media, el peligro de esto es que quienes acaban pagando por usar la potencia de esa "granja distribuida de GPUs" acaben aprovechándola para generar imágenes pornográficas sin permiso de las personas a quienes representan. El caso de Taylor Swift fue especialmente polémico recientemente, y en Civitai por ejemplo afirman estar trabajando en implementar filtros que eviten ese tipo de generación de imágenes. Controlarlo del todo, no obstante, parece misión imposible.

