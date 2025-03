A 'GTA VI' sólo le pido que se parezca menos a 'GTA V' y más a 'Vice City', el único videojuego de la saga que he terminado

Mi primera toma de contacto con la saga Grand Theft Auto fue con la primera entrega en su versión para Game Boy Advance, pero no fue hasta 'Vice City' cuando conseguí completar por primera —y última— vez uno de sus títulos. Lo he intentado cinco veces con 'GTA V', pero no lo he llegado a terminar ninguna vez. ¿'GTA VI' será la entrega que por fin consiga atraparme como lo hizo Vice City?

Este último videojuego se puede encontrar dentro de la recopilación 'GTA. The Trilogy', cuyo precio ha bajado desde su lanzamiento hasta los 22,50 euros que tiene Amazon. Además, incluye tanto 'GTA III' como 'GTA San Andreas', por lo que es una buena forma de rejugar los tres títulos.

Vice City lo tenía casi todo

Lo cierto es que lo poco que hemos podido ver sobre 'GTA VI' me ha gustado bastante, pero tengo ciertas reticencias por lo poco que he llegado a disfrutar de la quinta entrega tras haber intentado terminarlo tantas veces. Por ello me gustaría que se pareciera más a 'Vice City' y menos a 'GTA V'. Dudo que eso pase.

'Vice City' no sólo destaca por tener una buena historia, sino también por esa sencillez a la hora de narrarla. No suelen gustarme demasiado los videojuegos en los que cambias continuamente de personaje para ir desarrollando poco a poco sus historias. Entiendo el motivo por el que Rockstar decidió hacerlo, pero hay muchas otras formas de contarlas.

La jugabilidad, y en especial las opciones que te brinda el mapa, ha evolucionado a pasos agigantados con cada nueva entrega. Vivimos en una época en la que las desarrolladoras están centradas en ofrecer cada vez más contenido; la mayoría es opcional, pero eso no deja de ser abrumador cuando tienes la primera toma de contacto con un videojuego —algo que también me ocurrió con 'Red Dead Redemption II'.

Por todo lo demás, 'GTA V' me pareció un buen videojuego. Su máximo exponente es el multijugador gracias al editor de mapas (y a los youtubers), una modalidad que brinda muchísimas opciones con minijuegos totalmente disparatados. Algo que previsiblemente encontraremos, en mayor o menor medida, también en la próxima entrega.

'GTA VI' es uno de los títulos más esperados de la industria del videojuego. Entiendo las razones por lo popular que ha sido (y es) 'GTA V', pero de momento prefiero guardar mis expectativas y, por qué no, volver a Vice City y disfrutar nuevamente de la historia de Tommy Vercetti.

También te puede interesar

Razer Universal Quick Charging Stand - Para el mando DualSense de PlayStation 5 (carga rápida, diseño de soporte curvo, alimentación USB, navegación con una sola mano) Negro Midnight Hoy en Amazon — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Remotto Battery - Cargador USB para Mando de PS5 Inalámbrico - Batería Portátil para DualSense Juega Mientras Carga - Larga Duración +12 Horas de Autonomía - Accesorios PS5 Hoy en Amazon — 28,90 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Rockstar

En Xataka | PlayStation 5 Pro vs PlayStation 5: estas son todas las diferencias entre las dos consolas de Sony

En Xataka | Hace dos años me compré una PS5. Ojalá alguien me hubiese dicho que también necesitaba estos complementos