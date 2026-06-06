Las mejores ofertas del outlet online de El Corte Inglés en tecnología, hoy 6 de junio

El Corte Inglés suele renovar los dispositivos de reacondicionados con bastante frecuencia, por lo que en muchas ocasiones nos encontramos ante un outlet online cargadito de precios muy competitivos. En esta ocasión, podemos ver descuentos bastante llamativos en monitores, en iPad e incluso en MacBook.

LG Smart Monitor Swing por 424,15 euros, un monitor que puedes llevarte a cualquier habitación de forma cómoda.

por 424,15 euros, un monitor que puedes llevarte a cualquier habitación de forma cómoda. Samsung HW-S60B por 126,65 euros, una barra de sonido compatible con Dolby Atmos.

por 126,65 euros, una barra de sonido compatible con Dolby Atmos. iPad Pro M2 por 1.206,15 euros, una tablet que destaca sobre todo por sus 2 TB de almacenamiento.

por 1.206,15 euros, una tablet que destaca sobre todo por sus 2 TB de almacenamiento. Samsung Galaxy Watch8 por 211,65 euros, un smartwatch con un diseño muy elegante y un precio más ajustado.

por 211,65 euros, un smartwatch con un diseño muy elegante y un precio más ajustado. MacBook Air M3 por 934,15 euros, un ordenador portátil con una configuración de 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento interno.

MacBook Air M3 (24 GB, 512 GB) - 15,3 pulgadas Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 934,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

LG Smart Monitor Swing

Si te gusta jugar a videojuegos y no siempre quieres hacerlo en la misma habitación, hay un monitor especialmente interesante en el outlet de El Corte Inglés. Se trata del LG Smart Monitor Swing que ahora mismo cuesta 424,15 euros. Su diagonal es de 32 pulgadas y ofrece una resolución 4K, pero lo más interesante es que cuenta con un soporte con ruedas para poder trasladarlo a cualquier habitación.

LG Smart Monitor Swing Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 424,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung HW-S60B

En cambio, si lo que buscas es una buena barra de sonido para disfrutar de tus videojuegos favoritos, pero también del cine y de las series, la Samsung HW-S60B se encuentra por 126,65 euros. Se trata de un modelo del 2022 que destaca principalmente por ser compacta y por ser compatible con Dolby Atmos, lo que permite tener una experiencia mucho más envolvente.

iPad Pro M2

El Corte Inglés también tiene muchos dispositivos de Apple reacondicionados, y uno de los más interesantes es el iPad Pro M2. Su precio es de 1.206,15 euros, pero mucho ojo porque es en su configuración de 16 GB de RAM y 2 TB de almacenamiento interno. Su pantalla es de 12,9 pulgadas y ofrece una tasa de refresco de 120 Hz.

iPad Pro M2 (16 GB, 2 TB) Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 1.206,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Samsung Galaxy Watch8

También hay algunos smartwatch rebajados, y uno de los más atractivos por precio y diseño es el Samsung Galaxy Watch8, cuyo precio es de 211,65 euros. Se trata de un buen reloj inteligente que cuenta con una configuración de 40 mm, su sistema operativo es WearOS, cuenta con Gemini y viene con un buen surtido de sensores para monitorizar la actividad física.

Samsung Galaxy Watch8 Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 211,65 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

MacBook Air M3

Por último, otra de las mejores ofertas del outlet de El Corte Inglés la tiene el MacBook Air M3, un ordenador portátil que por 934,15 euros está disponible con una configuración de 24 GB de memoria unificada y 512 GB de almacenamiento interno. No será el ordenador más reciente de Apple, pero sí es bastante interesante por su peso de 1,51 kg, su pantalla de 15,3 pulgadas o su gran batería.

MacBook Air M3 (24 GB, 512 GB) - 15,3 pulgadas Reacondicionados PVP en El Corte Inglés — 934,15 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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