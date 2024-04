MacBook Air M3 de 15 pulgadas, análisis: es tan bueno que resulta una pesadilla decidirse por él

Apple ha tardado apenas nueve meses en renovar uno de sus portátiles de consumo más interesantes de los últimos años: el MacBook Air M2 de 15 pulgadas. El nuevo portátil de Apple llega asociado a la presentación reciente de los chips M3 y la consiguiente actualización de sus diferentes gamas.

El MacBook Air M3 15” llega para satisfacer a aquellos usuarios que suspiran por un portátil con diagonal grande y cómoda para trabajar al tiempo que un diseño delgado, ligero sin renunciar a un gran desempeño motorizado por los chips M3 de la compañía. En Xataka ya lo hemos probado a fondo.

Ficha técnica del MacBook Air M3 15 pulgadas



MACBOOK AIR M3 (15,3 pulgadas) DIMENSIONES Y PESO 340,4 x 237,6 x 11,5 mm 1,51 kilos PANTALLA LED IPS de 15,3 pulgadas Resolución 2.880 x 1.864 píxeles 224 ppp 500 nits DCI-P3 True Tone PROCESADOR Apple Silicon M3 CPU 8 núcleos GPU 8/10 núcleos Neural Engine 16 núcleos Ray Tracing por aceleración de hardware 100 GB/s ancho de banda de memoria MEMORIA PRINCIPAL 8, 16 o 24 GB unificada ALMACeNAMIENTO 256, 512 GB, 1, 2 TB SONIDO 4x altavoces Dolby Atmos Audio espacial 3x micrófonos beanforming CÁMARA FaceTime HD CONECTIVIDAD MagSafe 3 Jack 3,5 mm 2x Thunderbolt 3/USB 4 CONECTIVIDAD INALÁMBRICA WiFi 6E Bluetooth 5.3 SISTEMA OPERATIVO macOS Sonoma BATERÍA 66,5 Wh Carga MagSafe AUTONOMÍA Hasta 15 horas de navegación Hasta 18 horas de vídeo en Apple TV COLORES Plata Blanco estrella Gris espacial Medianoche PRECIO Desde 1.599 euros

Un diseño Pro pero estilizado

Con mucha pena en el caso de algunos, la llegada de los chips M2 a la familia Air de Apple acabó con un diseño que ha sido icónico. Podía gustar más o menos, ser más o menos adecuado pero suponía una seña de identidad que en cierta manera se ha acabado perdiendo.

Algunos echarán de menos el diseño diferenciador de la cuña, pero yo me quedo con el diseño a lo Pro del Macbook Air M3 excepto por la conectividad

Quizás por mi falta de romanticismo en este aspecto y en búsqueda más de la innovación y practicidad, yo celebro que el MacBook Air M3 de 15 pulgadas confirme la apuesta por un diseño con grosor uniforme pero de reducidas dimensiones (menos de 1,2 cm).

El peso también resulta contenido en el nuevo MacBook Air M3 de 15 pulgadas, con apenas 1,5 kg. No es una cifra de récord pero sí excelente para un portátil con semejante diagonal y potente interior.

Las dimensiones del equipo se notan más grandes que las del modelo Air de 13 pulgadas. Hay margen de mejora en los marcos de la pantalla pero ya veremos que quizás no merecería la pena para otros aspectos como el teclado, touchpad o incluso batería.

A simple vista no podríamos decir si es un Air o un Pro

Donde el nuevo MacBook Air M3 de 15 pulgadas sí que cumple como modelo de la familia Air es en la conectividad, que es la básica: dos puertos USB-C compatibles con carga, DisplayPort y Thunderbolt 3 (hasta 40 Gb/s), la alimentación MagSafe 3 y un solitario (y extraño a estas alturas) jack de 3,5 mm en el lateral derecho.

La conectividad sí que está lejos de la de los modelos Pro

La conectividad Wi-Fi mejora con la llegada del protocolo Wi‑Fi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5.3

En cuanto a la cámara FaceTime, admite vídeo hasta 1080p con ayudas y mejoras para la imagen y sonido mediante IA. La misma se encuentra situada en el notch. No, tampoco ha desaparecido en este MacBook Air pese a que el marco pudiera invitar a ello.

Tampoco es capaz de la cámara FaceTime de identificarnos biometricamente, así que dependemos exclusivamente del lector de huellas integrado en el botón de encendido. Su funcionamiento, de nuevo, perfecto tanto en precisión como en velocidad.

Gracias Apple por las 15 pulgadas

Cuando analizamos recientemente el MacBook Pro M3 Max de 16 pulgadas nos acordamos justo de este nuevo modelo Air de 15 pulgadas. Decíamos que la diagonal de pantalla, o dicho de otro modo, trabajar en movilidad cómodamente a nivel visual, ya no se ceñía a la familia Pro. Y nos reafirmamos completamente en ese comentario.

Aunque la diagonal nos “acerque” la pantalla del MacBook Air a la gama Pro, la diferencia de calidad es muy evidente

La pantalla de 15,3 pulgadas se agradece mucho en el día a día con el equipo gracias a su diagonal. Es un modelo con panel de tipo IPS (no miniLED) con resolución de 2.880x1.864 píxeles (224 ppp), tasa de refresco de 60 Hz y tecnología True Tone, perfecta para un entorno doméstico pero lejos de la fidelidad del panel de los modelos Pro y muy lejos a nivel de brillo pese a que tenemos 500 nits, un valor muy destacado en el mercado de consumo.

Es donde más se puede apreciar la diferencia con la familia Pro y uno de los motivos razonados de duda de compra cuando configuramos modelos Air y Pro de similares precios.

Además de por diagonal, otro aspecto del MacBook Air M3 de 15 pulgadas que es diferencial con su gemelo de menor diagonal es el sonido. En el modelo mayor Apple saca buen partido del espacio extra del chasis para colocar un sistema de seis altavoces (Dolby Atmos) con cancelación de fuerza en los woofers. Y todo sin la presencia de los altavoces a los lados del teclado.

Apple no ha renunciado al puerto de 3.5 mm

El resultado es un sonido potente, nítido y con la suficiente presencia de graves como para no querer en todo momento usar los auriculares con cable. Y podríamos gracias al puerto de 3.5 mm que como hemos indicado se mantiene en el lateral derecho del equipo.

Sin llegar a lo mejor del sector, el sistema de sonido con cuatro altavoces está por encima de la media de portátiles con diagonal de pantalla grande

Respecto al sonido de los Macbook, hay algo que no debe pasarnos desapercibidos si tenemos auriculares de Apple compatibles con el audio espacial de la compañía: funciona perfectamente y el seguimiento dinámico es de las funcionalidades de audio que quieres ya sí o sí en tus dispositivos multimedia.

Pese a que no ha aprovechado el espacio extra para colocar altavoces visibles, hay elementos que se benefician del mismo para alcanzar la experiencia de los modelos Pro.

Desde esta perspectiva el touchpad impresiona

Hablamos del teclado, completo, retroiluminado y muy cómodo al tacto, y especialmente del touchpad, que se disfruta como pocos en el mercado de los portátiles gracias a su excelso tamaño, lo que facilita “pasar” de un ratón.

Chips M3: un día más en la oficina

Desde la llegada de sus propios chips al interior de los portátiles de Apple, no nos queda más remedio que asistir de manera bastante monótona a las actualizaciones anuales de portátiles de Apple. En el caso del MacBook Air de 15 pulgadas, apenas hemos superado los 9 meses desde la versión con chip M2 que analizamos en junio.

Al contrario que los modelos de la gama profesional, no hay configuración posible a nivel de chip M3 en los portátiles Air. Todos ellos, desde los modelos con diagonal de 13 pulgadas hasta el más completo de los más diagonal, solo pueden escogerse con el chip M3 con CPU de 8 núcleos (4 de rendimiento y 4 de eficiencia) y GPU de 10 núcleos con trazado de rayos por aceleración de hardware. También hay Neura Engine de 16 núcleos y un ancho de banda de memoria de 100 GB/s.

El rendimiento de los chips M de Apple respecto a la competencia es tan bueno que da bastante igual el paso de una generación a otra. Si hablamos de la GPU ya es otro cantar

La mejora a nivel de rendimiento respecto a la generación anterior está presente, pero a nivel de consumo, en el día a día da lo mismo. Como veremos, tampoco afecta a la autonomía, así que es una evolución que se queda sobre el papel y en pocos números.

Los nuestros los sacamos con las pruebas de rendimiento habituales en equipos de Apple. Nuestra referencia para los últimos modelos, el test CineBench 2024, nos marca 3.375 puntos en el test de la GPU, 652 en el Multi de CPU y 141 juntos para el modo Single Core.

Si comparamos con el modelo MacBook Air M2 de 15 pulgadas del año pasado, en Cinebench R23 pasamos en modo Single de 1.599 a 1.898 puntos, y en modo Multi, de 8.212 a 9.576.

En GeekBench 6, el MacBook Air M3 15” alcanzó los 3.187 y 12.059 puntos en las pruebas Single y Multi respectivamente.

Por cierto, en estos nuevos MacBook Air M3 no podía faltar la controversia asociada a la cantidad de memoria RAM del modelo base. O dicho de otro modo, el viejo “truco” de Apple de hacernos mirar golosamente la opción mejorada del MacBook Air M3 con 16 GB de RAM aun sabiendo que el coste de esta mejora es considerable.

Con la llegada de sus propios chips, la controversia y duda alrededor de la cantidad de RAM y memoria interna del modelo base del MacBook Air es ya calcada a la que tenemos año tras año en el mundo iPhone

La realidad es que para el mercado de consumo, los 8 GB de memoria RAM parecen ahora mismo suficiente pero quien controla de hardware, es consciente de que es mejor opción de cara al futuro optar por la versión de 16 GB. Es justo la que hemos analizado en Xataka, pero hay que tener en cuenta que ya parte de los 2.059 euros y no de los 1.599 euros del modelo base en diagonal de 15 pulgadas.

El modelo cuenta además con una memoria interna base de 512 GB (256 GB para las versiones con 8 GB de RAM configurada) que podemos ampliar a 1 o 2 TB. La velocidad de funcionamiento, de media entre 3.000 y 3.500 MB/s, deja de nuevo en entredicho a Apple en sus modelos de la familia Air.

Al contrario que en la gama iPhone, donde la cámara marca la diferencia, en los portátiles Air y Pro las líneas virtuales de separación en determinadas configuraciones son demasiado finas y permeables para indecisos.

Un detalle importante acerca de este nuevo MacBook Air M3 es que ha mejorado mucho el uso del equipo con pantallas externas, al más puro estilo de los modelos Pro.

La poca separación a nivel de diseño y especificaciones entre familias Air y Pro en determinadas configuraciones son un dolor de cabeza para indecisos

Este nuevo equipo permite usar dos pantallas externas al mismo tiempo incluso aunque tengamos el equipo con la tapa cerrada, así que si es un escenario de uso habitual en tu trabajo con un portátil, esta a priori minucia puede ser lo que haga sumar puntos en tu decisión final si estabas pensando en optar por modelos de la generación pasada, que ciertamente son igual de válidos pero sin la diferencia de precio que los haga una tentación.

En el aspecto gráfico, el nuevo Apple M3 cumple con las mejoras previstas respecto al SoC M2 del MacBook Air de 15 pulgadas de la generación anterior y obtenemos una puntuación de casi 8.300 puntos en la prueba 3DMark WildLife Extreme así como 51 fps en el test Aztec Ruins 4K de GFXBench.

Son cifras muy destacadas para un equipo de consumo con gráfica integrada pero no es el modelo que escogería si me dedicara al ámbito profesional de la imagen. En el test con el software Blender este MacBook Air M3 consiguió superar los 800 puntos.

La GPU integrada del Apple M3 permite un uso lúdico sin problemas del portátil pero queda muy lejos del desempeño gráfico específico necesario para solventar tareas de vídeo e imagen a nivel profesional

Respecto al juego con este MacBook Air M3, la pantalla invita a ello así como la mejorada GPU. Pero no podemos afirmar que sea un equipo para jugar ni mucho menos. En nuestro juego de referencia, Shadow of the Tomb Raider, el nuevo M3 del MacBook Air nos ofreció 27 fps con resolución 1080p.

Por último toca hablar de la refrigeración. Es pasiva, es decir, sin ventiladores de por medio, por lo que conseguimos un funcionamiento completamente silencioso. De nuevo, otro elemento a marcar para decidirse por un Pro o Air si tus dudas están en detalles que nada tienen que ver con la calidad de la pantalla o el rendimiento bruto que se consigue con ellos.

El sistema de refrigeración pasiva funciona perfectamente, y bajo prueba de estrés intensivas es la única ocasión en que podemos apreciar algo de calentamiento en la parte superior del teclado. En la carcasa inferior, aunque se puede notar ese calor, no es suficiente para impedirnos usar el equipo sobre las rodillas, lo cual es muy de agradecer y no al alcance de cualquier portátil compacto.

Más de un día fuera de casa sin problema

Un imán que no pierde fuerza en los MacBook Air es el que hace referencia a la autonomía. Es cierto que en el mercado PC podemos encontrar algún equipo con gran autonomía pero se cuentan con los dedos de una mano. Sin embargo, hablar de portátil Apple es sinónimo de asegurarnos una excelente autonomía. De nuevo otro valor no tan tangible sobre el papel.

El nuevo MacBook Air M3 de 15 pulgadas cumple a la perfección con su papel de equipo portátil con batería de sobra para más de un día de trabajo. Las 8 horas estándar de una jornada laboral no serían problema para este MacBook Air. Tampoco el par de horas de tren previas, alguna película o serie por la tarde e incluso navegación y redes sociales por la noche antes de irnos a dormir. Y podríamos seguir.

En nuestras pruebas reales, las 18 horas de autonomía que promete Apple no las hemos alcanzado nunca, pero sí que podemos confirmar que hemos promediado entre 12 y 14 horas reales de uso del equipo. Esa horquilla siempre dependerá de lo intenso que sea nuestro uso.

Para la carga calcula al menos unas dos horas y media con el cargador de serie de 35W, muy compacto, con cable trenzado incluido y dos puertos USB-C disponibles.

MacBook Air M3 15”, la opinión y nota de Xataka

Pocas cosas hay más desesperantes para el consumidor que tener que trazar un plan perfecto a la hora de comprar un producto. Y si bien tener muchas opciones es siempre de agradecer, cuando cuesta ver las líneas rojas entre ellas, mal asunto.

Es justo lo que ocurre con el MacBook Air M3 de 15 pulgadas. Si estuviera solo en el universo no solo de los portátiles sino de los modelos de Apple, no habría problema de decisión. Tiene un diseño logradísimo por peso y dimensiones, una autonomía como pocas en el segmento y resulta muy bien equilibrado en el resto de aspectos.

El MacBook Air M3 de 15 pulgadas supera en potencia a las generaciones anteriores, como no podía ser de otro modo, al tiempo que gracias a la ausencia de ventiladores, el trabajo con él es completamente silencioso. Y muy cómodo por el teclado y enorme touchpad.

Pero cuando miramos su ficha técnica y nos entran dudas sobre la conveniencia o no de la cantidad de memoria RAM y disco SSD de serie, toca sacar la calculadora y empezar a sumar. Y entonces resulta que ese portátil que parecía una compra decidida y sin fisuras, ya no parece tan clara. Quizás habría que optar por equipos con menos potencia pero mejor pantalla, o más conectividad ... o ... pero ya no sería el Air de 15 pulgadas que nos gusta. Lo dicho: una bendita pesadilla.