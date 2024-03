MacBook Pro M3 Max, análisis: si tienes presupuesto infinito, tienes un Mac bestial

MacBook Pro M3 Max (16 pulgadas), análisis: si tienes presupuesto infinito, tienes un Mac bestial

Salvo muy pequeñas excepciones, las renovaciones anuales clásicas de portátiles por parte de la industria vienen marcadas casi exclusivamente por la actualización del procesador o gráficas dedicadas. Apple hace lo mismo con la peculiaridad de que él mismo se puede marcar los ritmos al no depender de un tercero para el SoC de sus portátiles.

El MacBook Pro 16 M3 Max es una de esas renovaciones que a priori son obligatorias más por costumbre que por aportaciones o mejoras sobre el producto al que en teoría sustituye si miramos solo por encima. Pero si nos fijamos en las mejoras en rendimiento bruto que promete Apple y que denotan claramente el perfil profesional al que cada vez más claramente va destinado esta familia.

En el caso del modelo de 16 pulgadas del MacBook Pro, la versión que hemos analizado en Xataka es la que podemos considerar más completa (sin configurar), con el SoC M3 Max de 16 núcleos y 48 GB de memoria unificada.

Ficha técnica del MacBook Pro 16 M3 Max



MACBOOK PRO 16" PANTALLA Liquid Retina XDR 16,2 pulgadas Resolución: 3.456 x 2.234 píxeles (254 ppp) 1.600 nits de brillo máximo PROCESADOR Chip M3 Pro de Apple (CPU de 12 núcleos, GPU de 18 núcleos, 150 GB/s de ancho de banda de memoria) Chip M3 Max de Apple (CPU de 14 núcleos, GPU de 30 núcleos, 300 GB/s de ancho de banda de memoria) Chip M3 Max de Apple (CPU de 16 núcleos, GPU de 40 núcleos, 400 GB/s de ancho de banda de memoria) Memoria 18/36/48/64/96/128 GB de memoria unificada ALMACENAMIENTO 512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB / 8 TB PUERTOS 3 x USB-C (TB4) 1 x HDMI 1 x MagSafe 3 Lector de tarjetas SDXC Puerto de auriculares CONECTIVIDAD Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 WEBCAM FaceTime HD a 1080p AUDIO Seis altavoces Sonido estéreo amplio Audio espacial Tres micrófonos Puerto de auriculares de 3,5mm con compatibilidad para auriculares de alta impedancia DIMENSIONES Y PESO 355,7 x 248,1 x 16,8 mm 2,14 Kg (M3 Pro), 2,16Kg (M3 Max) BATERÍA 100 Wh Adaptador USB-C de 140 W Cable de USB‑C a MagSafe 3 Carga rápida SISTEMA OPERATIVO macOS Sonoma PRECIO Desde 3.049 euros

Diseño invariable, diseño casi perfecto

Con el nuevo MacBook Pro M3 Max de 16 pulgadas, Apple se mantiene fiel al diseño de los modelos del año pasado en casi todo. La gran novedad, y en esto es único Apple, es el color “negro espacial”, justo el que hemos analizado en Xataka. Ya no existe la opción de gris espacial y solo hay una alternativa al nuevo tono: el clásico tono plata.

El nuevo color negro espacial junto con tratamiento antihuellas de la carcasa le sienta genial al diseño del Macbook Pro M3 Max, pero no es perfecto en todo

El nuevo tono viene además con una grata sorpresa: su tratamiento antihuellas. Funciona mucho mejor pero es una lástima que ese tratamiento no se haya llevado también al teclado, donde con pocos minutos de uso, uno ya puede apreciar restos de grasa en el teclado, algo que desentona con el perfil de máximo acabado del equipo.

No, no nos hemos equivocado. El tono negro espacial, dependiendo de como le de la luz, se confunde con el gris espacial con mucha facilidad

Apple no negocia a nivel de acabados, y basta un vistazo rápido o el tacto de nuestras manos para apreciar el máximo cuidado por los detalles en cada elemento del diseño. Pese a ello, hay margen de mejora en algunos aspectos. Ya no hablamos de un equipo tan estilizado como en la generación Intel, por ejemplo.

Aunque no lo parezca, los dos son MacBook Pro de 16 pulgadas. El de arriba, el de la generación Intel.

El equipo, en su versión de 16 pulgadas, es relativamente compacto y su peso de 2.15 kg resulta ajustado para poder desplazarnos con el portátil aunque no el modelo ideal para llevar todo el día encima.

En relación al peso, hay que indicar que se mantiene el uso del aluminio en su carcasa, lo que le da resistencia y robustez, pero la insistencia en ese material es otro de los aspectos que Apple puede animarse a mejorar para el descenso de peso.

A nivel de conectividad el MacBook Pro 16 M3 Max cuenta con tres puertos Thunderbolt 4 (hasta 40 Gb/s), dos en el lateral izquierdo y uno en el derecho, donde además encontramos una ranura para tarjetas SDXC y el puerto HDMI compatible con pantallas con resolución 8K (60 Hz) y 4K (240 Hz). El modelo M3 Max admite, además de la resolución nativa completa en la pantalla integrada, hasta cuatro monitores externos (hasta tres con resolución 6K a 60 Hz por Thunderbolt y uno con resolución hasta 4K a 144 Hz por HDMI).

En el lateral izquierdo queda sitio para el puerto Magsafe 3 de carga (ideal pero podemos recurrir también a los USB-C para ello) y la toma de auriculares de 3.5 mm.

A destacar que pese al tamaño del equipo y que la conectividad no es una locura de opciones, los laterales quedan limpios de ranuras de refrigeración, lo que beneficia mucho el diseño unibody del Macbook Pro. Apple ha situados esas necesarias salidas de aire en la propia esquina del lateral, quedando muy sutilmente integrado en el diseño.

Respecto a la conectividad inalámbrica, este nuevo Macbook con procesadores M3 Max admiten conectividad WiFi 6E y Bluetooth 5.3.

Pantalla impecable pero menos determinante

La llegada de los nuevos procesadores M3 a la familia profesional de Apple no ha supuesto cambio alguno entre las opciones de diagonal de pantalla. Tampoco en las características principales de las mismas.

El MacBook Pro M3 Max con diagonal de 16,2 pulgadas cuenta con una panel de tipo MiniLED con tecnología Liquid Retina XDR, que como en la generación anterior, ofrece más de 2.500 zonas para sumar un total de más de 10.000 puntos de luz individuales de tipo LED.

A nivel de brillo, la pantalla del MacBook Pro M3 Max es una de las más destacadas del mercado, con un pico de brillo en modo HDR de hasta 1600 nits, mientras que en modo estándar se superan los 600 nits, mucho más de lo habitual en el sector de los portátiles. Respecto a la fidelidad y calidad del panel, a la totalidad de la gama cromática P3 queda cubierta y además se cuenta con tecnología True Tone.

La pantalla del MacBook Pro M3 Max de 16 pulgadas aúna espacio de trabajo, fidelidad y alto brillo para una de las mejores experiencia a nivel visual en un portátil

El panel, de tipo ProMotion trabaja con una frecuencia adaptativa de hasta 120 Hz que da mucho valor al equipo, aunque su tiempo de respuesta todavía no es el ideal para jugadores.

La resolución de la pantalla es de 3.456 x 2.234 píxeles (254 ppp), algo alejada de la densidad de pantallas 4K pero en el global, compensa con creces la calidad global de este panel con formato 16:10 y casi sin marcos. Sin embargo, la sensación de inmersión y pantalla infinita no acaba de conseguirse debido a que se mantiene el notch en su diseño.

Algo que no debemos dejar pasar por alto es que la diagonal de 16 pulgadas de este MacBook Pro, que otrora era una de las grandes ventajas de esta familia, ha perdido interés con la salida del MacBook Air de 15 pulgadas. Ha hecho que ahora sí que el modelo de 16 pulgadas se afiance como equipo profesional y no solo “el de gran diagonal” dentro del catálogo de Apple.

Otro aspecto donde el MacBook Pro M3 se presenta con contundencia es el del sonido. Tenemos seis altavoces estéreo de alta fidelidad con refuerzo de graves muy presente y tecnología Dolby Atmos. La experiencia es plenamente satisfactoria tanto por potencia y calidad como en inmersión que consigue en el consumidor al visualizar contenido multimedia.

Para las videollamadas contamos con tres micrófonos que se combinan con una buena cámara FaceTime con resolución 1080p, la cual sigue incomprensiblemente sin soporte para FaceID. Esto significa que la identificación biométrica en este nuevo MacBook Pro M3 Max sigue siendo en exclusiva vía huella digital gracias a la integración del lector en el botón de encendido, situado en el teclado y que presenta un funcionamiento increíblemente rápido y fiable.

Magnífico teclado y soberbio touchpad

El MacBook Pro M3 Max mantiene el teclado Magic Keyboard con mecanismo de tijera con teclas de perfil bajo y corto recorrido que, y esto va en gustos, ofrece una experiencia de tecleo de las mejores del mercado. El recorrido no es excesivamente largo y resulta muy cómodo para largas sesiones de escritura al tiempo que lo hace de una manera muy silenciosa y agradable al tacto.

Estupendo teclado pero no se libra de manchas y huellas que permanecen con demasiada facilidad

El teclado tiene una visualización perfecta gracias a la retroiuminación con sensor de luminosidad, de manera que no tenemos que preocuparnos nosotros de nada. El uso del mismo tono de la carcasa para el teclado queda de fábula.

Si obviamos los teclados mecánicos, el MacBook Pro ofrece una de las mejores experiencias de tecleo del sector de los portátiles. Y en la del touchpad no le gana actualmente ningún otro equipo

Y sobre el touchpad, poco más hay que decir que no hayamos mencionado en análisis de generaciones anteriores de los Macbook. No se trata solo de que el trackpad de este MacBook Pro es enorme, con lo que ello supone de comodidad de uso, sino que su funcionamiento es acertado en todo momento y perfectamente integrado con las posibilidades de control basado en gestos y toques de macOS.

Más potencia casi sin inmutarse

Pasamos ya a analizar a fondo lo que es realmente relevante en este nuevo MacBook Pro M3 Max de 16 pulgadas. Porque el color no lo es todo.

El centro neurálgico del nuevo MacBook Pro es por supuesto su SoC M3 Max, opción disponible tanto en el MacBook Pro de 14 como de 16 pulgadas.

El Apple M3 Max está conformado por una CPU de 14 o 16 núcleos. El modelo que hemos analizado en Xataka es el más potente. Hemos podido disfrutar de sus 16 núcleos (12 de rendimiento y 4 de eficiencia) además de una GPU de 40 núcleos con trazado de rayos por aceleración de hardware. Además incluye Neural Engine de 16 núcleos y 400 GB/s de ancho de banda de memoria.

Si bien el modelo M3 Pro está centrado en optimizar rendimiento y eficiencia, el M3 Max lo da todo por la potencia bruta llevada a su máxima expresión

Esta opción de procesador viene de serie con 48 GB de memoria unificada (podemos configurar también con 64 o 128 GB) y hasta 8 TB de memoria interna SSD. La versión sin configurar incluye de serie 1 TB de SSD, con un precio de casi 5000 euros.

En nuestras pruebas de rendimiento de lectura y escritura del SSD, comprobamos el excelente desempeño de la memoria interna, con medias de más de 5000 y 6000 MB/s en test de lectura y escritura respectivamente.

En la prueba Cinebench R23, los nuevos M3 Max mejoran en un 70 % a los M2 Max que analizamos justo hace un año

Si pasamos a las pruebas de rendimiento bruto tanto de la CPU como de la GPU, ya podemos apreciar la importante mejora respecto a las generaciones pasadas (analizamos el MacBook Pro M2 Max y el MacBook Pro M1 Max). En Cinebench R23, por ejemplo, la mejora es de un 70 % en modo multinúcleo respecto a los M2 Max que probamos hace justo un año y un 100% respecto al M1 Max.

En GeekBench, este nuevo M3 Max supera los 3.100 y 21.300 puntos en las pruebas de uno y varios núcleos respectivamente.

También pasamos la reciente versión de Cinebench, la 2024, con un rendimiento de más de 13.000 puntos en la prueba de la GPU y de 1680 en la de la CPU en modo multinúcleo. En breve podremos comparar estos resultados del MacBook Pro M3 Max con los últimos portátiles gaming y creativos bajo las plataformas de Intel y AMD acompañadas de soluciones dedicadas de gráficas de Nvidia.

En ese rendimiento gráfico es donde Apple quiere ser importante tras consolidarse a nivel de potencia bruta. Y va dando pasos hacia adelante a un ritmo increíble.

En la prueba GFXBench 5.0 Metal, los 40 núcleos de la GPU del M3 Max dejó el límite inferior de las pruebas más exigentes en unos estupendos 120 fps.

En tests más específicos del ámbito creativo y de juegos, el MacBook Pro M3 Max también se permitió sacar músculo sin problema.

Tenemos por ejemplo 292 fps en la prueba BlackMagic RAW Speed Test o los más de 31500 puntos en 3DMark Wild Life Extreme Unlimited.

Si nos ponemos a jugar, otro de los focos donde Apple quiere posicionarse a pesar de que lo tiene muy complicado por lo centrado que está el mercado en el mundo PC, la teoría al menos la cumple.

A nivel gráfico en juegos, la GPU del M3 Max está casi a la par que una RTX 3070 Ti de Nvidia

En nuestras pruebas de referencia obtuvimos tasas superiores a los 60 fps en juegos como The Witcher 3 o rozar los 120 fps en Shadow of the Tomb Raider, que para nosotros es una referencia comparativa entre equipos. Grandes cifras que lo dejan más o menos a la par que el rendimiento gráfico que nos da una RTX 3070/3070 Ti aunque el coste euro/fps sale mucho mas alto que en los equipos gaming PC.

Quién iba a decir que con solo tres generaciones de sus propios SoC, Apple pudiera aparecer esta gráfica de rendimiento con juegos

Todas las pruebas de juegos están realizadas bajo el perfil Ultra y con resolución 1080p.

Al contrario que sus hermanos menores, la refrigeración del MacBook Pro es de tipo activa, compuesta por dos ventiladores como elementos principales. Pero no serán muchas las ocasiones en que los puedas apreciar.

Aunque todavía no ha llegado a su nivel de excelencia, los procesadores de Apple para sus ordenadores van camino de suponer un factor determinante en sus equipos, como ya ocurre con los procesadores para sus iPhone

Incluso editando vídeo con Final Cut Pro y Davinci Resolve, el MacBook Pro M3 Max no se inmutó y mantuvo sus ventiladores apagados. Y todo ello obteniendo unos estupendos resultados en pruebas de rendimiento más específicas del ámbito creativo, como Blender.

Solo jugando, exportando algunos vídeos y con pruebas de estrés logramos poner en marcha el sistema de refrigeración, que incluso al máximo rendimiento está lejos del nivel de ruido de la mayoría de portátiles de gama alta para profesionales o jugadores que hemos probado en Xataka tanto con procesadores Intel como AMD.

Tampoco supone problema alguno el calor transmitido al chasis. Aquí encontramos una de las grandes ventajas del paso a los procesadores de la propia Apple, pues por ejemplo, pese a potencia bruta de este MacBook Pro M3 Max, el equipo no sufre de calentamiento excesivo ni en la zona del teclado ni el chasis. Tampoco en la parte inferior, por lo que es posible usarlo sobre las rodillas, al menos en nuestras pruebas invernales. Ya veremos en verano cuando la temperatura ambiente sea el doble.

Autonomía sin fisuras pese al enorme rendimiento

Rendimiento, pantalla ... muchos los aspectos donde el MacBook Pro M3 Max tiene un desempeño excelente. Pero nunca debemos olvidar que, en un portátil, la batería puede suponer la nada o el todo.

Increíble pero cierto: el cargador no "acompaña" el color del cable. ¿Qué está pasando Apple?

El MacBook Pro M3 Max no no decepciona en absoluto en este apartado. Y tenía fácil hacerlo habida cuenta de la potencia bruta del nuevo procesador y el alto brillo de la pantalla. Pero la eficiencia es una máxima en los SoC de Apple y la compañía no regatea absolutamente nada en este punto. Y hay que ver cómo nos alegramos de que así sea.

Apple no solo es capaz de mejorar el rendimiento bruto generación a generación sino que lo hace manteniendo e incluso mejorando la fantástica autonomía de sus equipos

Usando el MacBook Pro M3 Max en un entorno real, con Wi-Fi activa todo el tiempo, brillo alrededor de un 30% y tareas básicas de navegación, comunicación, multimedia y algo de ofimática, la media superó las 16 horas, por lo que de nuevo tenemos que hablar de que la mejora de rendimiento de los nuevos procesadores lleva aparejada una mejora en la autonomía.

Lógicamente si aumentamos el brillo y el tipo de tarea, la autonomía decae rápidamente. Pero también podemos estirarla si por ejemplo lo dedicamos solo a la reproducción multimedia en un entorno controlado.

La carga de la batería se realiza de manera prioritaria usando el conector Magsafe y el adaptador de 140 W que viene de serie (carga el 50% en poco más de media hora) pero en caso de que lo necesitemos, podemos usar como puerto de carga cualquiera de los 3 USB-C, aunque la carga es menos eficiente en ese caso.

Macbook Pro M3 Max, la opinión y nota de Xataka

El uso de sus propios procesadores ha sido uno de los pilares fundamentales del auge del iPhone de Apple gracias al control de ritmo, avances y la unión hardware-software. Similar camino estamos viendo en sus ordenadores.

El Macbook Pro M3 Max es el modelo de portátil más completo de los que podemos comprar actualmente bajo macOS. Y también el más caro, pues parte de los 3000 euros. Esa cifra lo aleja bastante del mercado de consumo, donde parece más lógico pensar en la versión con el SoC M3 Pro o incluso por el reciente Macbook Air de 15 pulgadas con procesadores M3.

Justo la llegada del mayor de los Macbook Air ha hecho que el valor del modelo de Macbook Pro de 16 pulgadas ya no tenga tanto valor exclusivamente por su diagonal de pantalla y ahora se centre especialmente en el fantástico rendimiento bruto, tanto a nivel gráfico como de procesamiento. En ambos apartados la mejora de los nuevos M3 Max es muy evidente.

El gran logro de Apple es que esta mejora continua de rendimiento no deja de lado otras facetas clave en un portátil como puede ser la autonomía, de nuevo de referencia en el mercado, un gran diseño o la calidad de la pantalla para usuarios profesionales. Si hablamos de jugadores, ya hay menos interés en este equipo, no tanto por los logros en GPU integrada de Apple como por lo centrado que el sector está en el mundo PC.