WiFi 6E de 6GHz: qué es y qué ventajas supone

Vamos a explicarte qué es exactamente el WiFi 6E, también conocido como WiFi de 6 GHz. Se trata de una evolución del WiFi 6 que ya te explicamos en su día , y que vuelve a traer mejoras ya no sólo en la velocidad, sino sobre todo en la robustez de la conexión en el caso de que haya muchas redes y dispositivos ocupando el espacio de conexión.

Vamos a intentar explicarte todo esto de una manera lo más sencilla posible, quizá dejando de un lado los datos puramente técnicos para simplificarlo de manera que se puedan entender las ideas generales. Te diremos qué es y qué cambios supondrá cuando llegue en un futuro.

Qué es la WiFi 6E

La WiFi 6E es la próxima generación de conexiones WiFi, una evolución del WiFi 6 aprobado en 2019 y que está empezando a implantarse en 2020. Como puedes ver, no se ha llamado WiFi 7 sino que simplemente se le ha añadido al 6 una letra, lo que quiere decir que es una evolución ligera, aunque trae consigo una mayor velocidad para los dispositivos compatibles.

Hasta hace poco, a las diferentes generaciones de WiFi que iban saliendo se les iban poniendo letras para diferenciarlas las unas a las otras, como por ejemplo la n, b y otros sufijos. Pero la WiFi Alliance decidió cambiar esto en 2018 para utilizar números que son mayores con cada nueva versión, de manera que los usuarios con menos conocimientos pudieran saber mejor qué generación de WiFi tienen. Por ejemplo, actualmente podemos encontrar la WiFi 4, WiFi 5 o WiFi 6.

Hoy en día, la mayoría de equipos utilizan la WiFi 4 y WiFi 5, que antes se llamaban WiFi n y WiFi ac. Ambas tecnologías utilizan bandas de 2,4 y 5 GHz, aunque la quinta versión aprovechaba mejor la banda de 5 GHz, que como te hemos explicado tiene menor alcance pero una mayor velocidad de conexión.

Luego tenemos la WiFi 6 de la que ya te hablamos en profundidad, y cuya principal característica es la de utilizar a la vez las bandas de 2,4 y 5 GHz para tener la mejor cobertura de una banda y la mayor velocidad de otra. También hay un ligero aumento en velocidad máxima, pero el cambio principal está en el intentar incrementar en 4 veces el rendimiento medio de las conexiones por cada usuario, algo útil sobre todo en escenarios de alta densidad.

Y luego tenemos el nuevo WiFi 6E, cuyo principal cambio es que se le agrega la banda de 6 GHz al WiFi 6. Es por esto que a veces puedes ver que la gente se refiere a él como WiFi de 6 GHz. Esto es porque el espectro del WiFi 6 termina es el mismo que el del WiFi 5, y terminaba en los 5,925GHz. Vamos, que no llegaba a cubrir el espectro de 6, aunque al WiFi 6E se le añade 1,2GHz más, abarcando hasta los 7,125 GHz.

Qué cambia con el WiFi 6E

Desde el punto de vista técnico, como te hemos dicho, el principal cambio es que se agrega 1,2 GHz más al espectro disponible. Con ello, puede llegar hasta los 7,125 GHz, por lo que ahora la WiFi cubrirá todo el espectro de los 6 GHz, de ahí que además de WiFi 6E haya quien se refiere a este nuevo estándar como WiFi de 6 GHz.

También se ganan 14 canales adicionales de 80MHz, o 7 canales de 160MHz en función de cómo gestione el router tu conexión. Para saber cuál revolucionario es esto para evitar congestiones, ten en cuenta que actualmente sólo se pueden configurar 2 canales en 160 MHz. Estos son canales especialmente amplios, que ayudarán a minimizar la congestión y hacer que incluso con muchas conexiones de muchos dispositivos la conectividad no se vea degradad.

Fíjate que no estamos hablando de velocidad. Si alguna vez has tenido problemas con tu WiFi porque de repente ha empezado a funcionar peor, esto puede ser porque el espectro que estás utilizando está congestionado porque hay demasiados dispositivos usándolo aunque no sean de tu casa, y hay que cambiar de canal. Esto puede pasar cuando ves que hay muchas WiFis funcionando cerca de la tuya, y si utilizan todas unas mismas frecuencias no hay espacio para todas.

Y es ahí cuando el WiFi 6E puede entrar a ayudarte con ese problema. No sólo le ofrece a los routers una mayor franja de ondas, sino que también tienes una franja más espaciosa que no requiere señales superpuestas como pasa en algunos canales actuales. El nuevo espectro tiene el suficiente espacio para que se puedan transmitir simultáneamente hasta siete transmisiones WiFi de capacidad máxima y no interfieran entre sí, sin llegar a usar los espectros que había disponibles antes.

En definitiva, el principal cambio de esta tecnología es que cuando haya muchos dispositivos conectados a varias redes WiFi conectadas alrededor de la tuya, ahora será más difícil que tu conexión se vea penalizada por ello y funcione peor.

Además, gracias a que disponible de un mayor número de canales en las bandas más propicias para transmitir grandes cantidades de datos, esta WiFi 6E ofrecerá una mayor velocidad punta, con un incremento teórico del 30%.

El problema es que no vamos a poder aprovechar siempre esta velocidad, ya que la señal tiene menor capacidad de penetración. Esto quiere decir que pasa peor por las paredes, lo que hace que si te alejas del router puedas tener una mayor pérdida de velocidad.

Ten en cuenta que esto viene siendo así desde hace tiempo. La WiFi 4 tiene menor velocidad que la 5, pero mayor alcance. Y lo mismo pasa entre la WiFi 5 y la 6, el nuevo estándar traía más velocidad pero menos alcance. Por lo tanto, ahora al pasar a los 6 GHz y dar un nuevo salto en velocidad, también repercutirá en un menor alcance.

En cualquier caso, también has de saber que la WiFi 6E podrá seguir utilizando las bandas de 2,4 y 5 GHz, por lo que si en algún momento necesitas más cobertura, también podrás obtenerla con ellas... aunque sacrificando la velocidad correspondiente. En cualquier caso, este nuevo estándar supone más posibilidades y más desahogo para las conexiones, algo especialmente ventajoso en equipos que estén cerca de tu router.

Cuando llegará la WiFi 6E

La banda de 6 GHz se empezará a abrir para la WiFi a partir de este mismo año, por lo menos en Estados Unidos. Esto quiere decir que quizá a finales de año se empiecen a lanzar los primeros routers y dispositivos compatibles con esta tecnología, aunque posiblemente haya que esperar todavía un tiempo hasta verla implementada de forma regular en España.

Sobre todo porque en Europa todavía no se ha botado la liberación de toda la banda de 6 GHz. Se sabe que se van a liberar desde 5,925 hasta 6,425 GHz, apenas 0,5 GHz de los 1,2 GHz más que podrá utilizar este nuevo estándar de WiFi. Sin embargo, en los próximos meses deberíamos saber qué se decide en este sentido.