Qué es ProMotion, la tecnología de pantalla con 120 Hz de los iPhone 13

Vamos a explicarte qué es exactamente la tecnología ProMotion, que es una de las principales características de los nuevos iPhone 13 Pro y 13 Pro Max. Se trata del nombre que Apple le ha dado a su tecnología adaptativa para llegar hasta los 120 Hz en la pantalla de sus tabletas y móviles, estrenada con los últimos iPad Pro, y que ha llegado ahora a los iPhone.

El cambio que supone esto es algo difícil de explicar, aunque es algo que vas a notar enseguida si estás acostumbrado a los 60 Hz. Pero nosotros vamos a intentar explicártelo de una manera que entiendas, como siempre hacemos en Xataka Basics.

Qué es ProMotion

ProMotion es básicamente el nombre que le ha dado Apple a la tecnología con la que hace que sus pantallas puedan llegar a tasas de refresco de 120 Hz, permitiendo que se muestren hasta 120 FPS o fotogramas por segundo. Esto es algo que llevamos algunos años viendo en móviles Android, y que Apple por fin ha empezado a implementar en sus dispositivos.

Hasta ahora, todos los móviles de la empresa estaban utilizando unas tasas de refresco de 60 Hz, por lo que empezar a introducir esta tecnología supone doblar esta tasa de refresco, lo que proporcionará una notable mejora a la experiencia cuando estés desplazándote por la interfaz del sistema operativo y, sobre todo, cuando estés jugando con algún juego que soporte esta tasa.

Uno de los conceptos más interesantes de esta tecnología es que el iPhone no tendrá una tasa de refresco fija de 120 FPS, sino que será adaptativa. Esto quiere decir que la tasa de refresco va a variar dependiendo del contexto, ya que puede haber momentos en los que no es necesario que sea tan alta, y rebajándola se conseguirá un ahorro de batería que ayudará a que la autonomía del dispositivo no se vea tan penalizada.

Para esto, lo que van a hacer los dispositivos que tienen ProMotion será adaptar su tasa de refresco a la del contenido que se esté visualizando. Si simplemente estás viendo un vídeo, lo normal es que tenga unas tasas de 30 o 60 FPS, por lo que no hará falta ir a más. Pero si estás usando alguna app o videojuego que pida más, entonces el iPad o el iPhone se adaptará.

Qué mejorará con la tecnología ProMotion

La tasa de refresco es la cantidad de veces que la pantalla de tu teléfono refresca el contenido en cada segundo. Imagínate que estás viendo un vídeo en el que un coche pasa frente a la pantalla. Cuanto mayor sea la tasa de refresco más fluida se verá la imagen, ya que habrá una mayor continuidad en el recorrido y el movimiento.

Y esto se aplica a todo. Con una mayor tasa de refresco, el contenido se verá más fluido y se moverá más suave, todo lo que pasa en el teléfono es más inmediato al ojo humano. Además, esta tecnología también hace que la pantalla tenga menor lag y una mejor capacidad de respuesta, algo que también mejora la experiencia a la hora de utilizar el dispositivo.

Realmente, la sensación que produce este cambio es algo difícil de explicar. Pero si eres un usuario asiduo de Apple que solo ha tenido móviles de 60 Hz, enseguida te darás cuenta de que todo va más fluido, y si luego vuelves a los 60 Hz notarás de repente que algo ha pasado.

Es cuando como ves vídeos online en YouTube y otras plataformas. Seguramente, habrás notado que hay vídeos que se ven como más fluidos, como si la imagen tuviera un movimiento más continuo y realista, mientras que otros más viejos o resubidos no es que se vean mal, pero se nota que no son tan fluidos. Pues bien, eso posiblemente tenga que ver con la tasa de refresco que tenga este vídeo.