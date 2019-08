Memoria RAM: qué es, para qué sirve y cómo mirar cuánta tiene tu ordenador o móvil

Una de las especificaciones que determina las posibilidades y el músculo que va a tener tu nuevo ordenador, smartphone, tableta o incluso videoconsola es su memoria RAM. Este tipo de memoria es por lo tanto uno de los pilares fundamentales de la informática, y si no sabes del todo bien qué es y para qué sirve vamos a intentar explicártelo hoy.

Vamos a intentar hacerlo corto y entendible, intentando no entrar en demasiados tecnicismos para que si no entiendes mucho de informática no te pierdas. Empezaremos diciéndote qué es la memoria RAM, y luego pasaremos a decirte los tipos que hay y para qué sirve exactamente. Así puedes entender por qué, por lo general, cuanta más tenga tu equipo mejor será para ti. Terminaremos explicándote cómo mirar la que tiene tu equipo de la manera más sencilla posible.

Qué es la memoria RAM

La memoria RAM es la memoria principal de un dispositivo, esa donde se almacenan de forma temporal los datos de los programas que estás utilizando en este momento. Sus siglas significan Random Access Memory, lo que traducido al español sería Memoria de Acceso Aleatorio, y es un tipo de memoria que te puedes encontrar en cualquier dispositivo, desde ordenadores de sobremesa hasta teléfonos móviles.

La memoria RAM tiene dos características que la diferencian del resto de tipos de almacenamiento. Por una parte tiene una enorme velocidad, y por otra los datos sólo se almacenan de forma temporal. Esto quiere decir que cada vez que reinicies o apagues tu ordenador, lo normal es que los datos que haya almacenados en la RAM se pierdan.

Teniendo en cuenta que la RAM sirve para que el ordenador o dispositivo móvil gestione los datos de las aplicaciones en funcionamiento, la cantidad que tengas afecta directamente al rendimiento de tu dispositivo. Cuanta más RAM tengas más aplicaciones podrás gestionar a la vez, y de ahí su importancia.

A lo que te sueles referir como memoria RAM cuando estás hablando de ella como un componente físico es a unas tarjetas que van conectadas directamente a la placa base de tu ordenador. Estas tarjetas tienen diferentes módulos de memoria integrada que están conectados entre sí, y en dispositivos como ordenadores hay ranuras para tener varias de estas tarjetas.

De esta manera, si quieres que tu PC tenga 32 GB de RAM puedes tener dos tarjetas, de manera que en el caso de que una se rompa puedas seguir utilizando la otra hasta tener un reemplazo. Esto en los ordenadores de sobremesa y portátiles, porque dispositivos como los teléfonos móviles no suelen poder permitir cambiar sus componentes.

Qué tipos de memoria RAM existen

Existen dos tipos de memoria RAM. Las memorias de tipo DDR (Double Data Rate) se caracterizan por ser capaces de llevar a cabo dos operaciones en cada ciclo de reloj, a diferencia de las de tipo SDR (Single Data Rate), que solo ejecutan una operación de lectura o escritura. Para hacerlo posible los chips DDR se activan dos veces en cada ciclo de la señal de reloj, bien por nivel (alto o bajo), bien por flanco (de subida o bajada).

Esta forma de funcionar es la misma tanto en los estándares DDR3 y DDR4, así como el DDR5 que se empezará a ver pronto o sus predecesores. Sin embargo, cuanto más moderno es el estándar que estás utilizando mayor será la velocidad a la que puede operar. Esto quiere decir que no es lo mismo tener una DDR4 con una tasa de datos de 3,2 GB/s y una tasa de transferencia máxima de 25,6 GB/s que una DDR5 con 6,4 GB/s y 51,2 GB/s respectivamente.

Por lo tanto, las nuevas generaciones de memoria RAM nos ofrecen un rendimiento más alto que las las anteriores, así como una mayor escalabilidad y eficiencia energética. De ahí que si quieres un mayor rendimiento pueda ser interesante actualizar. Sin embargo existe un problema, y es que el estándar de RAM que puedes utilizar lo define la placa base de tu dispositivo.

Por ejemplo, si tienes un viejo ordenador que en su día venía con memorias RAM DDR3, es muy posible que las ranuras que tiene para la RAM estén dedicadas a este estándar. Cada uno tiene un conector diferente, por lo que si quieres poder utilizar una memoria RAM más avanzada vas a necesitar otra placa base.

Para qué sirve la RAM

Tu ordenador o móvil no ejecuta todas las acciones utilizando únicamente el disco duro, ya que si lo hiciera tardaría demasiado en ejecutarlas. Por eso, se utiliza un tipo de memoria mucho más rápida para hacer estas tareas más inmediatas, y es la encargada de almacenar las instrucciones de la CPU o los datos que las aplicaciones necesitan constantemente. Estas instrucciones quedan allí hasta que se apague el ordenador o hasta que se sustituyan por otros nuevos.

Para que lo entiendas, vamos a imaginarnos que estás trabajando en tu escritorio. Los cajones son tu disco duro, donde almacenas todo lo que puedes utilizar. Pero también necesitas poner en el propio escritorio las herramientas y archivos que estás utilizando, y eso es lo que haría en este caso la memoria RAM. Así no tienes que estar abriendo y cerrando los cajones, lo tienes todo en frente.

La memoria RAM puede ser utilizada por las aplicaciones de diferentes maneras. Por ejemplo, si utilizas un navegador, todos los datos de las webs que visitas suelen estar en la RAM para que cuando accedas a ellos estén siempre ahí y no se tengan que cargar de nuevo. Por eso los navegadores suelen ocupar mucha memoria RAM.

Las aplicaciones que tienes abiertas se quedan almacenadas en la RAM, de manera que puedas utilizarlas de forma rápida sin tener que andar escribiendo contínuamente tu disco duro. Por eso, cuantas más memoria RAM tienes más aplicaciones puedes utilizar a la vez, lo que afecta a la multifunción de tu dispositivo.

Cómo saber cuánta RAM tiene tu equipo

Si tienes un ordenador de sobremesa, mirar la memoria RAM es sencillo. En Windows tienes que entrar en la configuración y pulsar en la opción de Sistema. Una vez dentro, entra a la sección Acerca de donde verás la RAM de tu ordenador. En macOS tienes que abrir el menú de Apple, y pulsar en la opoción Acerca de esta Mac. En la pestaña de Resúmen verás la información de los componentes, incluyendo la RAM.

En cuanto a tu móvil Android tienes que entrar en los ajustes y buscar el término RAM en el buscador de los ajustes para que te salga la información de hardware donde se incluye el dato. Tanto en Android como en iOS, también puedes recurrir a aplicaciones de prueba de rendimiento como [AnTuTu](Brittany White) donde se te da toda la información.