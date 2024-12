Un Gran Maestro de ajedrez chino perdió el mundial tras un error infantil. Rusia tiene preguntas y un cabreo considerable

El torneo mundial de ajedrez que acaba de disputarse en Singapur amenaza con provocar fricciones más allá del tablero entre China y Rusia con la India de por medio. Suena extraño, pero ese es uno de los efectos que ha tenido la sorprendente victoria de Gukesh Dommaraju, un ajedrecista indio que con sus 18 años se ha convertido en el campeón mundial de ajedrez más joven de todos los tiempos, desbancando al mismísimo Garry Kasparov, quien tenía 22 cuando alcanzó ese título en Moscú hace casi tres décadas.

Cómo la victoria de Gukesh ha derivado en un lío entre China, Rusia e India es digno de las mejores crónicas de ajedrez.

Nuevo (y jovencísimo) campeón. No todos los días se alza un nuevo campeón mundial en el mundo del ajedrez. Y no todos los días se pulveriza un récord de edad entre lo más selecto de los Grandes Maestros. El indio Gukesh Dommaraju ha logrado lo uno y lo otro. El jueves, durante un duelo disputado en Singapur y que probablemente pasará a los anales del ajedrez, logró imponerse (y destronar) al hasta ahora campeón, el chino Ding Liren.

Si eso no fuera relevante de por sí, Gukesh suma una característica que lo hace particularmente interesante: su edad. Su corta edad. Nació en mayo de 2006, con lo que tiene poco más de 18 años y medio. Nunca nadie había conseguido convertirse en campeón del mundo siendo apenas un adolescente. Hasta ahora el récord lo ostentaba Garry Kasparov, quien tenía unos cuantos años más (22) cuando derrotó a Anatoly Karpov en noviembre de 1985, en Moscú. El propio Ding es 14 años mayor que Gukesh, nació en 1992.

"Y de repente… un cambio". La frase es de Gukesh. Tras la partida y aún digiriendo su victoria, el nuevo campeón mundial relataba a la cadena BBCcómo a lo largo del duelo con Ding Liren detectó “varias oportunidades de conseguir la victoria”, pero cada vez que se acercaba, confiesa, le vencían los nervios. De hecho Ding tenía asumido ya que le tocaría enfrentarse a una nueva partida. Sin embargo un error en su movimiento 55 acabó inclinando la balanza a favor de su contrincante. Gukesh supo aprovechar la ocasión y el resto ya es historia del ajedrez: campeón con 18.

"Y de repente… hubo un cambio brusco. No pude procesar toda la nueva información tan rápidamente", recuerda Gukesh sobre el instante en el que comprendió que la suerte le sonreía. En los vídeos su lenguaje corporal habla por sí solo. "El momento en el que me di cuenta fue probablemente el mejor de mi vida", asume el indio. El campeonato tenía un fondo de 2,5 millones de dólares en premios y Gukesh, además del título, se llevará a casa 1,3.

"De los peores errores en 138 años". El entrecomillado en esta ocasión es del articulista Bryan Armen Graham, quien ayer describía así en su crónica de The Guardian el movimiento de Ding que acabó condenándolo. "Cometió uno de los peores errores en los 138 años de historia del matchplay del campeonato mundial". Poco después, relata, el defensor del título acabó plegándose tras una partida de 58 movimientos. Entre los jugadores profesionales hubo también quien no tardó en compartir su incomprensión, cuando no decepción o enfado, por el papel desempeñado por Ding Liren.

El ex campeón mundial Vladimir Kramnik tildó el error de Ding directamente de "infantil" y dejó constancia en las redes de cómo le había defraudado la calidad del duelo. "Sin comentarios. Triste. Fin del ajedrez tal como lo conocemos". "Nunca antes se había decidido un título de Campeonato Mundial por un error tan infantil en un solo movimiento", tuiteaba hace unas horas.

Y llegó Andréi Filatov. Hay sin embargo un cometario que ha generado especial revuelo el mundo del ajedrez. Tanto por su origen como por lo que sugiere. Tras la partida ,el empresario ruso Andrey Filatov no solo compartió su asombro por lo ocurrido en Singapur, sino que pidió a la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) que lo investigue, deslizando la sombra de la duda sobre la actuación de Ding Liren o sus posibles motivaciones.

No tendría mayor relevancia si no fuera porque Filatov no es un aficionado más. Desde hace años ejerce además como presidente de la Federación de Ajedrez de Rusia, la CFR. Sus insinuaciones son graves y han adquirido una repercusión considerable porque de ellas se ha hecho eco TASS, la agencia de noticias estatal rusa y una de las mayores agencias de información de todo el planeta. En X las ha compartido también Peter Heine Nielsen, ajedrecista y entrenador de origen danés, en un tuit que esta mañana sumaba alrededor de 140.000 visualizaciones y miles de likes.

¿Qué dice Filatov? Siembra dudas y pide que se aclaren. "El resultado de la última partida causó desconcierto entre los profesionales y aficionados al ajedrez", reflexiona Filatov en declaraciones recogidas por TASS: "Las acciones del ajedrecista chino en el momento decisivo resultan extremadamente sospechosas y requieren una investigación separada por parte de la FIDE. Es difícil para un ajedrecista de primera nivel perder en una posición como la que tenía Ding Lizhen". De ahí, insiste, que pida que se despejen las "dudas" sobre si ha sido “deliberada”.

"No estaba en su mejor forma". El propio Gukesh ha reconocido que su contrincante no mostró su mejor cara como ajedrecista durante el duelo de ayer. "Todos sabemos quién es Ding, lo mucho que ha tenido que soportar en los últimos años, bajo una tremenda presión. Él sigue siendo para mí un campeón del mundo, pero está claro que aquí no estaba en su mejor forma", admite. "Aún así ha luchado muchísimo en cada partida, eso quiero subrayarlo".

Una trayectoria compleja. La referencia de Gukesh a la "presión" de Ding no es casual ni un simple gesto de caballerosidad. The Guardian recuerda que Ding se convirtió en el primer campeón mundial de ajedrez masculino chino el año pasado, en Kazajtsán, tras derrotar en Kazajstán precisamente a un contrincante ruso, Ian Nepomniachtchi. Desde entonces el jugador chino solo había jugado 44 partidas y llegó al torneo de Singapur arrastrando una larga racha de derrotas y descolgándose en el ranking mundial.

Durante los 19 meses que han trascurrido desde que se alzó con el título mundial el jugador chino ha estado lidiando con la depresión, lo que incluso le obligó a darse una pausa. Las crónicas sobre su partida de ayer muestran que, aunque partía con una posición ventajosa sobre Gukesh, Ding optó por un juego conservador, renunciando primero a la victoria en favor del empate y luego condenándose directamente al cometer un "error letal".

