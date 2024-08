Una ajedrecista rusa ha inventado una nueva forma de acabar las partidas: envenenar con mercurio las piezas del rival

Hay veces en las que la vida toma derroteros tan delirantes, tan rocambolescamente maquiavélicos, que (de verdad) resulta muy difícil escribir sobre ella sin caer en ese aburrido tópico de que la realidad supera a la ficción. Rusia acaba de dejarnos un ejemplo. Y de los buenos. Allí, en Majachkalá, en la república de Daguestán, se ha cometido un supuesto envenenamiento digno del guion de un thriller detectivesco de Netflix. Su escenario: un torneo regional de ajedrez. Sus protagonistas: dos ajedrecistas con cuentas pendientes.

Sí, digno de 'Gambito de Dama'.

La historia arranca el 2 de agosto en un salón de la lejana Majachkalá, la capital de Daguestán, al sur de Rusia, en el que debía celebrarse un torneo de ajedrez.

Pillada in fraganti

Antes de que los concursantes se sentasen ante sus respectivos tableros y se deslizase el primer peón, las cámaras de seguridad captaron a una de las jugadoras acercándose de forma furtiva a una de las mesas pegadas a la pared e inclinándose sobre las piezas. Su nombre: Amina Abakarova, una ajedrecista de 43 años.

Visto con perspectiva, la grabación es reveladora, pero en su momento las cámaras captaron a lo que parecía ser una mujer que se paseaba entre las mesas unos minutos antes del inicio de la competición. Parece inquieta, nerviosa, mira a derecha e izquierda y hace movimientos apresurados, cierto; pero al fin y al cabo faltaba menos de media hora para el torneo. ¿Quién no estaría agitado?

Mucho más sospechoso es lo que Abakarova hace tras situarse ante uno de los tableros ya listos para el torneo. Allí la mujer saca un objeto pequeño de su bolso y, con movimientos rápidos, parece verter un líquido sobre las piezas blancas.

Que lo haga justo en ese tablero y de ese lado de la mesa no es casualidad. Ese es el puesto en el que, 20 minutos después, se sentará otra de las jugadoras del torneo, Umayganat Osmanova, de 30 años, según los datos que maneja Chess.com.

La sorpresa llegó cuando, poco después, al poco de iniciar su partida, Osmanova empezó a sentirse mal, con náuseas y un malestar inexplicable en la garganta.

"Aún me siento mal. Durante los primeros minutos sentí que me faltaba el aire y un sabor a hierro en la boca", relataría tiempo después a Russia Today. No solo eso. Además de sentirse indispuesta, otros s medios que cubrieron el suceso aseguran que la mujer vio lo que parecían restos de mercurio en su mesa.

La sensación de mareo y las nauseas de Osmanova llegaron a ser tan intensas que la mujer acabó pidiendo un médico. Al examinarla, su diagnóstico fue rotundo: los síntomas de la ajedrecista encajaban con un caso de envenenamiento.

Uno de los jueces de la competición recogió una muestra de la sustancia que había visto Osmanova en su mesa y alertó a la policía. Al revisar las cámaras de vigilancia los agentes vieron los movimientos furtivos de Abakarova y las piezas (pocas) que faltaban en aquel misterio ajedrecista acabaron de encajar del todo.

Había una presunta víctima.

Había un presunto delito.

Había una presunta arma.

Y había una presunta culpable.

"Tenemos pruebas en vídeo que muestran que una de las jugadoras del campeonato de ajedrez de Daguestán, Amina Abakarova, de la ciudad de Majachkalá, aplicó una sustancia no identificada, que luego se descubrió que contenía mercurio, en la mesa donde Umayganat Osmanova, de la ciudad de Kaspiisk, iba a jugar contra ella", han reconocido las autoridades locales.

El caso es tan excepcional que ha saltado a medios de toda Rusia y otros países, incluidos The Sun, The Telepragh o la cadena CNN. Las autoridades investigan lo ocurrido y la Federación Rusa de Ajedrez ha decidido suspender temporalmente a Abakarova por el supuesto "intento de envenenamiento" que perpetró, aunque el organismo ya desliza que si la justicia la declara culpable la expulsará de por vida.

Quedarse fuera del circuito profesional del ajedrez sería sin embargo el menor de sus problemas. RTVI asegura que la policía rusa detuvo a Abakarov en el acto y la investigación se centra en un presunto delito contemplado en el Código Penal con penas de varios años entre rejas. The Telegraph habla de hasta 72 meses.

Queda una incógnita: ¿Qué habría llevado a Abakarova a maquinar un plan de envenenamiento tan rebuscado contra Osmanova? La propia responsable del área de Deportes de Daguestán, Sazhida Sazhidova, ha reconocido estar "perpleja" y no explicarse por qué una ajedrecista "tan experimentada" como Abakarova iba a querer intoxicar a una rival a la que además conocía desde hacía años.

"Es incompresible".

"Las acciones que llevó a cabo podrían haber tenido un desenlace trágico, poniendo en peligro la vida de todos los presentes, incluida la suya misma. Ahora debe responder por lo que ha hecho ante la ley", subrayó la dirigente rusa. Algunos medios, como RTVI, aseguran que, además de a Osmanova, el mercurio afectó también a otra joven y uno de los miembros de la organización del torneo.

A la espera de que el misterio se aclare, circulan ya crónicas que sostienen que el supuesto envenenamiento se explicaría por roces personales y deportivos.

¿Cuáles? Las versiones no siempre coinciden entre un medio y otro. Unas sostienen que Abakarova confesó a otros ajedrecistas que su oponente la había "ofendido gravemente", que dijo "cosas desagradables" a sus espaldas sobre ella y sus familiares y que eso generó una "hostilidad personal" entre ambas.

Otros medios recuerdan que hace poco ambas jugadoras se enfrentaron en una final en la que, a pesar de que las dos alcanzaron los mismos puntos, Osmanova logró imponiéndose por la mínima para disgusto de su contrincante.

Su propósito con el mercurio habría sido dar un "susto" a Osmanova.

Lo hizo, pero Chess.com revela que con susto o sin él, intoxicada o no por mercurio, Umayganat Osmanova logró terminar el torneo de Majachkalá en buena posición y llevarse a casa un premio... Además de un susto considerable.

Si es que hay veces en los que la realidad… ya se sabe: deja corta al más disparatado y maquiavélico de los guiones de Hollywood.

