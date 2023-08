Hans Niemann firma la paz con Magnus Carlsen: jamás se probó que hiciera trampas (ni que no las hiciera)

Hace casi un año el mundo del ajedrez se convertía en un esperpento. El escándalo que se montó alrededor de Hans Niemann y las veladas acusaciones de que hacía trampas desencadenaron un culebrón en el que comentarios y demandas fueron sucediéndose sin que nadie acabara de probar nada. Las aguas parecen volver a calmarse.

La acusación de Chess.com. El sitio web Chess.com, referente absoluto en el mundo ajedrecístico online, afirmó en una investigación que el joven estadounidense "probablemente hizo trampas" en más de 100 partidas que jugó entre los 12 y los 16 años.

El ¿disparate? del vibrador. No solo hablaban de trampas en partidas online, sino incluso en partidas físicas. Los métodos en el primer caso son obvios, pero parece mucho más complicado hacerlas cuando uno juega cara a cara frente a otro oponente humano. Ahí apareció un rumor escatológico: Niemann podría haber usado un vibrador anal para recibir consejos en la partida. Aquello jamás se demostró, pero hubo quien creó uno para demostrar que usarlo era (probablemente) factible.

Demanda a Carlsen. Con buena parte del mundo ajedrecístico apuntando a Niemann, el jugador acabó demandando a Manus Carlsen, que detonó toda la situación. Ahí apareció una potencial multa de 100 millones de dólares que complicó aún más toda la situación. Las cosas parecieron quedarse estancadas a partir de ese momento.

Chess.com y Niemann firman la paz. Como indican en Gizmodo, en un comunicado en su blog oficial, los responsables de Chess.com indican que han llegado a un acuerdo con Niemann, Carlsen y el gran maestro Hikaru Nakamura. La cuestión ha quedado resuelta y en Chess.com se muestran "contentos al compartir que todas las partes han llegado a un acuerdo".

"No hay pruebas determinantes". En el comunicado se cita a Magnus Carlsen indicando que según el informe de Chess.com "no hay pruebas determinantes de que Niemann hiciera trampas en su partida contra mí en la Sinquefield Cup. Estoy dispuesto a jugar contra Niemann en futuros eventos si nos toca emparejarnos".

Niemann, satisfecho. El joven jugador estadounidense también se mostraba contento por poder resolver el problema legal. De ese modo podrá volver a competir en eventos de Chess.com, y también añadía que "espero competir contra Magnus en ajedrez en lugar de en los juzgados".

Pero el misterio se mantiene. Aunque todos parecen querer dejar atrás la cuestión, Carlsen no admitió haberse equivocado en sus acusaciones y simplemente aceptó que no había evidencias de posibles trampas. Hikaru Nakamura, que en varios vídeos apoyó la acusación de que hacía trampas, comentó en un vídeo reciente que se "vio arrastrado a la demanda". Tras el cierre del caso, señaló, "no creo que la opinión de nadie vaya a cambiar en este momento". Piensen lo que piensen todos ellos, el mundo del ajedrez puede volver a centrarse de nuevo en el ajedrez.

Imagen | Frans Peeters

