Niemann "probablemente hizo trampas" en más de 100 partidas según la investigación de Chess.com

El mundo del ajedrez está revuelto. La causa, la sospecha de que uno de los últimos jugadores que ha alcanzado la élite, el joven estadounidense Hans Niemann (19 años), lo ha hecho gracias a las trampas. El campeón del mundo, Magnus Carslen, detonó la polémica tras perder una partida con él y publicar un tuit en el que planteaba de forma irónica que Niemann no había jugado limpio. Los dimes y diretes han continuado, y ahora una investigación de Chess.com, que ha resultado en un informe de 72 páginas, refuerza la sospecha de culpabilidad de Niemann, aunque las pruebas no son definitivas. Y es difícil que lo sean.

La investigación. La plataforma Chess.com alega que Niemann probablemente recibió ayuda ilegal en más de 100 partidas online. Las más recientes, de 2020, algo que contradice la propia confesión de Niemann, que afirmó que hizo trampas en partidas amistosas online a los 12 y 16 años.

La investigación revela varios torneos en el que Niemann "probablemente hizo trampas". Imagen: Chess.com

Algunas de las partidas afectadas por las supuestas trampas no eran además amistosas, y había premios de por medio en torneos oficiales. Chess.com no detalla su metodología de detección de trampas, pero indican que incluyen análisis de comparación de movimientos con aquellos que recomiendan los motores de ajedrez.

Niemann ha sido el jugador con el crecimiento de nivel más espectacular de la historia en partidas clásicas (lentas, en persona, las denominadas OTB) entre las edades de 11 y 19 años. Ni Bobby Fischer ni Carlsen pueden compararse con él, algo que, desde luego choca. Imagen: Chess.com

También partidas "físicas". Aunque las trampas teóricamente son más frecuentes y fáciles de hacer en partidas online, en Chess.com indican que también hay sospechas en partidas físicas, en persona. La plataforma Chess.com califica la mejora del nivel de Niemann como "estadísticamente extraordinaria", pero aún así no dieron conclusiones contundentes de si hizo trampas en esas partidas en persona.

Una investigación con sus propias dudas. La plataforma, que afirma tener más de 90 millones de usuarios, está justo ahora en medio de un proceso de adquisición de Play Magnus, un grupo de portales ajedrecísticos online cuyo mayor accionista es Magnus Carlsen. En Chess.com siempre han sido absolutamente discretos cuando han sospechado de que algún jugador ha hecho trampas —como cuando descubrieron a Niemann en 2020 y este acabó confesando—. El informe aparecido ahora es único por esa supuesta acusación (aunque no sea firme) y por romper con ese silencio tradicional de la plataforma a la hora de desvelar estos problemas.

Algunos expertos dudan. Como señala El País, Ken Reagan, el mayor experto en trampas en ajedrez, no ha encontrado indicios de trampas. Tampoco lo han hecho otros grandes maestros que han analizado a fondo partidas de Niemann, como Jonathan Rowson y Jacob Aagard —este último entrenó a Niemann durante dos años—. Para ellos el joven estadounidense es brillante, pero irregular.

Y otros apoyan a Carslen. El Gran Maestro español Francisco Vallejo indicaba en un tuit reciente cómo "he visto algunas partidas asombrosas, y ahora mismo solo veo dos opciones. Quiero tu opinión" para luego plantear una encuesta: o Niemann es el mayor talento de la historia del ajedrez, o recibió ayuda externa. Sergey Karyakin, que disputó el campeonato del mundo con Carlsen en 2016, explicó que aunque no había pruebas definitivas, "no hay humo sin fuego".

Análisis independientes. Antes de que Chess.com ofreciera sus conclusiones, las redes se han llenado de todo tipo de teorías y análisis. Probablemente el más interesante de todos ellos fue el que hizo Yosha Iglesias, una maestra FIDE francesa trans. En un vídeo en su canal de YouTube estudió la "correlación con motores ajedrecísticos" en diversas partidas de Niemann. Es decir: si el movimiento humano era también el movimiento que hubieran recomendado las máquinas, que desde hace décadas son muy superiores incluso a los mejores jugadores de ajedrez del mundo.

Aquí hay algo raro. Como indicaba Iglesias en ese vídeo, normalmente el nivel de los jugadores de élite ronda el 65% de correlación con las máquinas. Kasparov logró el 69% en su mejor momento, Carlsen el 70% y Bobby Fischer el 72% en una legendaria racha de 20 partidas ganadas. En varias partidas de Niemann, este lograba un 100%, algo sencillamente asombroso. No hay de nuevo pruebas concluyentes, pero los datos aportados por Iglesias —que fueron validados por el Gran Maestro Hikaru Nakamura, posicionado del lado de Carlsen desde el principio— no hacen más que plantear más dudas sobre el juego de Niemann.

Demasiado relajado. Cuando Carlsen por fin habló algo más de sus sospechas hace unos días, afirmó en Twitter que en su polémica derrota en la partida de la Sinquefield Cup tuvo "la impresión de que no estaba tenso y ni siquiera se estaba concentrando del todo en la partida en posiciones críticas, mientras me superaba con negras de una forma que creo que solo un puñado de jugadores pueden lograr. Esa partida contribuyó a cambiar mi perspectiva".

Niemann calla, la FIDE investiga. Mientras tanto, Niemann mantiene silencio absoluto sobre el tema y disputará estos días el durísimo Campeonato de Estados Unidos. A su vez la Federación Internacional de Ajedrez anunció la semana pasada que había creado un panel con tres miembros de su comisión de juego limpio para examinar las alegaciones de Carslen. Veremos qué acaba determinando dicha investigación, pero aunque sigue sin haber pruebas definitivas, las sospechas sobre las trampas de Niemann siguen creciendo.