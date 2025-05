En Dinamarca cada vez más personas se están alistando como voluntarios para la defensa civil. Por si acaso

La Guardia Nacional Danesa, más conocida como Hjemmeværnet o por sus iniciales HJV, tiene ya ocho décadas de historia a sus espaldas, pero pocas veces había vivido un abril más movido que el de 2025. A lo largo del mes pasado casi 800 daneses mostraron interés en sumarse a las filas de este cuerpo de voluntarios creado para "responder ante emergencias" y apoyar en la defensa del país. Hay que remontarse a los años 80, en plena Guerra Fría y las tensiones con la URSS, para encontrar un arranque de primavera con mejores datos de reclutamiento.

El aumento de interés en el HJV llega en un momento muy especial a nivel geopolítico: tras tres años de guerra en Ucrania, una Rusia envalentonada y con Trump sembrando dudas sobre el futuro de EEUU en la OTAN y mostrando su interés en anexionarse Groenlandia, ahora bajo soberanía danesa.

Un dato: 1.732 inscripciones. En un escenario geopolítico convulso y con Copenhague pendiente de lo que ocurre en Kiev, Moscú y Washington, cada vez más daneses muestran interés en el HJV, un cuerpo formado por voluntarios entrenados para actuar en casos de emergencia y apoyar al ejército del país.

Los datos son reveladores. Durante el primer trimestre del año 1.732 daneses rellenaron y confirmaron el formulario para inscribirse en la Guardia Nacional. Durante el mismo período de 2024 lo hicieron 1.041 y en 2023 fueron 663. En solo dos años el crecimiento, al menos durante esos meses, fue del 161%. Y el interés no parece que esté remitiendo, como reconocen desde el propio HJV: el mes pasado 764 personas confirmaron su deseo de alistarse. Hay que remontarse a los 80 para encontrar un abril en el que la Hjemmeværnet despertase tanto interés.

"¿Ha valorado unirse?" Con esos datos de telón de fondo, Voxmeter realizó hace poco una encuesta para la agencia de noticias danesa Ritzau que arroja otra cifra llamativa. Sus técnicos entrevistaron a 1.018 personas a las que les plantearon la misma pregunta: "¿Ha considerado unirse a la Guardia Nacional?" La mayoría (85,8%) respondió que no, pero el 9,5% dio una respuesta afirmativa y el 4,5% reconoció que aún "no lo sabe", lo que significa que tampoco lo descarta.

La cifra es relevante por su alcance (la décima parte valora engrosar las filas de la organización), pero también por lo que nos dice sobre la imagen del HJV.

Bent Åge Andersen, un veterano de la Guardia Nacional, reconoce al diario Berlingske que los daneses ya no miran con los mismos ojos a los voluntarios. "Antes era habitual que la gente sonriera cuando hacíamos ejercicios y llegábamos uniformados y con armas. Nos llamaban los soldados de fin de semana. Fue una broma durante años. Pero hoy en día hay una actitud totalmente diferente".

¿Qué hacen exactamente? En su página oficial la HJV se presenta como "una organización militar voluntaria de respuesta a emergencias que apoya a la Defensa danesa". Con ese propósito sus integrantes, que incluyen civiles que en su día a día trabajan en empresas que nada tienen que ver con armas, realizan entrenamientos militares. elDiario.es hablaba hace poco con una de las nuevas voluntarias, Anne Kaae, una mujer de 38 años sin experiencia militar previa. Si ha decidido dar el paso, explica, es por "la preocupación" que le genera "lo que ocurre en el mundo".

"Una amplia gama de tareas". En un artículo publicado este fin de semana, el diario describe un entrenamiento a las afueras de Copenhague con 40 hombres y mujeres que cuando se sacan los uniformes de la HJV son civiles normales. Hay algún veterano de guerra, pero la mayoría estudian o trabajan en oficios que nada tienen que ver con armas. Gracias a la formación militar que reciben, la Guardia Nacional ha participado en labores de vigilancia, búsquedas de desaparecidos o la preparación ante fenómenos meteorológicos extremos. Sobre todo en suelo danés.

"Resolvemos una amplia gama de tareas para las Fuerzas Armadas, la respuesta global ante emergencias y la sociedad civil", recalca la HJV, que recuerda que, en menor medida, sus voluntarios también ofrecen apoyo en misiones internacionales fuera de Dinamarca. En marzo el Ministerio de Defensa afirmaba que el número de voluntarios activos supera los 14.000. El flujo de inscripciones ha sido tan alto que reconoce que las nuevas pueden encontrarse con "un tiempo de espera extra".

Importa cuánto… e importa el cuándo. El aumento en los alistamientos del HJV es importante, pero también lo es el contexto geopolítico en el que llega, marcado fundamentalmente por tres grandes escenarios: Ucrania, Rusia y EEUU. A los tres años de guerra en Ucrania se suma desde el 20 de enero el regreso de Trump a la Casa Blanca, su acercamiento a Moscú, el distanciamiento con la UE y sus declaraciones sobre la OTAN, que han sembrado dudas sobre qué grado de implicación tendrá Washington a partir de ahora en la Alianza atlántica.

Si el escenario no fuera suficientemente complejo de por sí, en el caso de Dinamarca se añade otro factor extra que ha tensado aún más la relación con Washington: Groenlandia. Trump ha mostrado abiertamente su deseo de que EEUU controle la isla ártica, ahora ligada administrativamente a Copenhague, e incluso ha sugerido que podría recurrir a la fuerza para lograr su objetivo. "No digo que vaya a hacerlo, pero no descarto nada. Necesitamos Groenlandia con urgencia. La necesitamos para la seguridad internacional", argumentaba el dirigente norteamericano hace unos días durante una entrevista en la NBC News.

"Una situación peligrosa". Más allá de la HJV, Dinamarca ha decidido redoblar su apuesta por la defensal. En febrero el Gobierno encabezado por Mette Frederiksen anunció sus planes de movilizar 6.700 millones de euros en dos años para un refuerzo urgente de su defensa. El objetivo: alcanzar el 3,2% del PIB.

"Estamos en la situación más peligrosa en muchos, muchos años. Por eso, a causa de la amenaza rusa, para defender a Dinamarca y evitar la guerra, impulsamos un nuevo refuerzo", resumía la primera ministra danesa, que a principios de mes hizo una visita a la Guardia Nacional. El redoblado esfuerzo militar de Copenhague contempla también dedicar 53,6 millones de euros a equipamiento del HJV.

Dinamarca no es la única que está aumentando su apuesta por el gasto militar. La UE calcula que entre 2021 y 2024 el gasto en defensa de los estados miembros se disparó un 30% y espera que la inversión siga creciendo a lo largo de los próximos años, para lo que Bruselas ya ha trazado un plan de "rearme" milmillonario. Al mismo tiempo hay una figura que recobra importancia a nivel internacional tras haber sido anatema durante años: el servicio militar obligatorio.

