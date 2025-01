Trump quiere hacerse con Groenlandia por sus recursos naturales. Si lo consigue, le espera una amarga sorpresa

A dos semanas de asumir como presidente, Donald Trump ha comenzado a delinear una política exterior agresiva con ideas que desafían las buenas relaciones y los tratados. Entre ellas, destaca la propuesta descabellada de comprar o, en un punto más delirante, conquistar Groenlandia. Este enorme y gélido territorio, se ha convertido en un punto de interés para el 47º Presidente de los Estados Unidos por su ubicación estratégica para la seguridad nacional y sus recursos naturales.

Un páramo de hielo. En los últimos años, la atención sobre la isla más grande del mundo ha sido intermitente, motivada por los minerales críticos que incluyen tierras raras, cobre y níquel. Como menciona Richard Milne para el Financial Times, Groenlandia ha tratado posicionarse como una alternativa estable y occidental frente a la dependencia actual de China, pero los resultados no han sido los esperados por las condiciones extremas, la falta de infraestructura y la dependencia económica de Dinamarca.

La propuesta de Trump. En un tono más crítico, el experto en energía Javier Blas, en Bloomberg, ha resaltado lo absurdo del planteamiento de Trump de comprar o controlar Groenlandia, una propuesta que, según él, no solo es inviable, sino que también es irrelevante para la seguridad nacional. Además, pone en contexto la fascinación por los recursos de la isla, particularmente en torno al petróleo y los minerales, que tienen antecedentes de más de 50 años. No obstante, a pesar de que el interés resurgió a principios de siglo, Blas ha aseverado que la realidad es muy diferente, ya que la isla no produce petróleo y los proyectos han fracasado, como el caso de un yacimiento de hierro.

Hoy por hoy. Aunque se han generado muchas expectativas durante décadas de exploración minera, Groenlandia sigue siendo un lugar difícil para las inversiones. Actualmente, cuenta con una sola mina activa que produce anortosita, un mineral utilizado principalmente en la fabricación de fibra de vidrio. Como señala Blas en su mordaz análisis sobre las declaraciones del vicepresidente electo J.D Vance acerca de “una gran cantidad de recursos naturales excelentes”, en realidad depende de qué se entiende por una "gran cantidad" porque "ni se acerca a esa definición".

En su artículo, el experto en energía en Bloomberg ha detallado que una investigación geológica danesa de 2023 identificó al menos 50 lugares con potencial minero. Sin embargo, la mitad están al norte del Círculo Polar Ártico, lo que hace que su explotación sea casi imposible. La única área que destaca como potencialmente grande e interesante es el yacimiento de tierras raras de Tanbreez. No obstante, hay unos cuantos depósitos pequeños al sur de Groenlandia, que no tienen potencial y son costosos de explotar.

¿Por qué tanto revuelo? El renovado interés de Trump en Groenlandia no es solo un capricho, sino una respuesta a la importancia geopolítica de la isla. En 2019, durante su primer mandato, ya había propuesto comprarla, lo que generó un revuelo mediático y críticas internacionales. Sin embargo, las inversiones estadounidenses han sido limitadas. Actualmente, solo una empresa estadounidense tiene una licencia de exploración en la isla, en contraste con 23 licencias de empresas de Canadá y el Reino Unido.

¿Temor a China? El creciente protagonismo de China en su propio suministro de minerales críticos ha generado alarma en Estados Unidos. Pero antes, un poco de contexto: China y Japón tuvieron una disputa por las tierras hace más de 15 años, cuando Pekín restringió su exportación, provocando que los precios de los minerales aumentará. A pesar de que la subida fue temporal, la preocupación por la dependencia hacia el gigante asiático sigue estando latente, pues controla el 90% de la producción.

Los analistas han sugerido que China podría "cerrar el grifo" en cualquier momento, lo que incrementaría aún más el precio de estos minerales esencial en la industria tecnológica, las energías renovables y defensa. Por ese motivo, Mike Waltz, asesor entrante de seguridad nacional de Trump, ha señalado la posibilidad de que China intervenga en Groenlandia. Sin embargo, hay pocas señales de que el gigante asiático esté involucrado en la minería, dado que una empresa china extractora de hierro se le retiró la licencia hace 4 años por falta de actividad y otra compañía es accionista minoritaria de un proyecto de tierras raras estancado y controvertido, que el actual gobierno de Nuuk bloqueó por la presencia de uranio.

La fantasía vs la realidad. Lo que ha quedado claro es que el supuesto potencial de Groenlandia en términos de recursos naturales sigue siendo más parte de un imaginario colectivo que de un hecho tangible. La falta de infraestructura, los altísimos costos de desarrollo y las extremas condiciones geográficas hacen que esta idea siga siendo una ilusión.

Además, cada pocos años, una nueva tendencia promete revolucionar y solucionar todas las carencias de minerales a nivel global, desde la extracción en las profundidades marinas hasta la minería en asteroides. Al final, lo que queda claro es que, en el mundo de los recursos naturales, las promesas de abundancia chocan con la dura realidad.

