Las empresas mineras creían haber encontrado un tesoro en Ciudad Real. Hasta que apareció el lince ibérico

En un vídeo que se ha viralizado por redes se puede observar cómo dos linces se están disputando el territorio a cabezazos, una práctica habitual entre estos felinos. El reel, grabado en Ciudad Real, muestra como los felinos están regresando a su hábitat natural. En un giro de los acontecimientos, estos animales han logrado frenar los intentos de extracción de una empresa: dándoles un cabezazo legal.

La explotación. El "Proyecto Neodimio" es una iniciativa de la empresa Quantum Minería que busca monacita gris en la provincia de Ciudad Real. De esta tierra rara se extrae el neodimio, utilizado en imanes de coches eléctricas y aerogeneradores. La minera ha mostrado interés en explorar las áreas cercanas a Valdepeñas, Santa Cruz de Mudela y Torrenueva, zonas para sortear al felino, según La Vanguardia.

A lo mejor no hay linces... Pero hay personas que viven en esas zonas que se oponen a la minería. La Plataforma "Sí a la Tierra Viva" ha solicitado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que se oponga al proyecto minero de tierras raras, según Cadena Ser. Desde la organización han explicado que podría tener un impacto devastador sobre la biodiversidad local y poner en peligro los corredores ecológicos que los linces han comenzado a recuperar.

No cesan en su búsqueda. La historia de Quantum con Ciudad Real ya lleva más de una década. Tras el fracaso del proyecto “Matamulas”, la empresa intenta volver a la carga. Pero el tiempo no juega a su favor: la oposición ciudadana ha crecido, los recursos hídricos son cada vez más escasos y el modelo económico rural (basado en el vino, el aceite y el turismo) teme verse afectado. La polémica también se ha intensificado por una denuncia del SEPRONA, que acusa a la empresa de haber hecho trabajos sin permiso en una parcela de Torrenueva, según Castilla-La Mancha Media.

Cabezazo legal. El lince ibérico, en su proceso de reintroducción en la región, ha jugado un papel decisivo en este conflicto. Si bien la minería de tierras raras es vista como una oportunidad económica en el contexto de la transición energética, los esfuerzos por preservar la fauna y la biodiversidad han llevado a frenar estos proyectos. Cómo han explicado en la Vanguardia, el lince ya no es solo un símbolo de conservación, sino un argumento de peso en informes y protestas legales. Su presencia en áreas como el Campo de Montiel se ha convertido en un obstáculo para las empresas mineras que buscan explotar estos recursos naturales.

No es el único lugar. Aunque Ciudad Real se perfila como la zona con más potencial para las tierras raras en España, no es la única. En diferentes zonas del país podemos encontrar, como Galicia, Gran Canaria, Almería, Extremadura, entre otros lugares. El abanico que se ha abierto es muy amplio, pero estos yacimientos tienen en común no solo el elemento, sino que su extracción parece ser compleja.

Por su parte, la Comisión Europea no ha incluido el proyecto de Quantum en su lista de iniciativas estratégicas, lo que significa que no cuenta con el respaldo de Bruselas para continuar con su desarrollo.

Recuperando espacios. El lince se ha convertido en un defensor de su territorio, interfiriendo en proyectos que amenazan su hogar. La lucha por el futuro de Ciudad Real está entre la protección de la biodiversidad y el avance de la minería, una disputa que refleja el dilema entre la necesidad de recursos naturales y la conservación de los ecosistemas.

