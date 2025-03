Extremadura ha decidido explorar un "tesoro" energético bajo sus pies: yacimientos de tierras raras

En los últimos días, hemos oído hablar muchísimo sobre "tierras raras". Esta última obsesión del presidente estadounidense, Donald Trump, ha contagiado a todo el mundo y hemos seguido de cerca su búsqueda insaciable por diferentes partes del mundo como Groenlandia o Ucrania. No obstante, este afán por la dominancia de este elemento se debe, entre cosas, a que China es el gigante que lo domina.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, Extremadura maneja la hipótesis de que alberga un potencial de cuatro yacimientos de tierras raras.

En corto. La Junta de Extremadura otorgó una licencia en agosto de 2024 para explorar un área de 49.500 hectáreas, que abarcará 20 municipios de las comarcas cacereñas de Los Ibores y Campo de Arañuelo. Por su parte, en la zona de Badajoz también se ha confirmado indicios de la presencia de tierras raras.

Una apertura para Europa. Este nuevo hallazgo marca una nuevo camino para Europa, ya que necesita reservas propias para reducir su dependencia de terceros países. Francisco Fernández, delegado del Colegio de Geólogos de Extremadura (ICOG), ha explicado: "Las características geológicas de Extremadura son favorables para albergar yacimientos de tierras raras", aunque aún se encuentra en una fase preliminar. No obstante, no ha descartado la posibilidad de que en yacimientos ya explotados de metales pueda albergar estos elementos.

Además, hace más de cinco años ya existían trabajos previos donde se había búsqueda de recursos mineros en la zona. El trabajo, titulado "Recursos mineros de Extremadura, las rocas y minerales industriales", fue encargado por la Consejería para la Transición Ecológica, y situaban los yacimientos en las localidades pacenses de Barcerrota y Burguillos del Cerro, y en una cacereña, Alía.

España tiene potencial. Los yacimientos no se reducen solo a Extremadura. España cuenta con una gran variedad elementos para extraer y diferentes zonas para ello. En particular, las tierras raras podemos encontrarlas en Galicia, Gran Canaria, Almería, Ciudad Real, entre otros lugares. El abanico que se ha abierto es muy amplio, pero estos yacimientos tienen en común no solo el elemento, sino que su extracción parece ser compleja.

Sin embargo, otra cosa que no sobra y podemos afirmar que tenemos es ingenio. En España, se ha encontrado la fórmula para dejar de depender de otros países para obtener tierras raras, y es mediante el reciclaje. A partir de una planta de reciclaje, se recuperan los elementos valiosos mediante un proceso de fusión a altas temperaturas.

Otros minerales críticos. Ester Boixereu, experta en en Recursos Minerales y vocal del ICOG, en una entrevista para radio 5, ha detallado que las tierras raras son un mineral crítico, pero que la lista de minerales críticos a su vez es una "lista muy larga de elementos". Además, ha añadido que los minerales de las tierras raras tienen una peculiaridad, y no son los nombres difíciles, sino que no forman minerales propios. En otras palabras, es difícil encontrar una concentración elevada de estos elementos, ya que se encuentran todos juntos en una serie de minerales.

Por otro lado, Extremadura tiene mucho que ofrecer, pues tiene un gran potencial para los minerales y también está en planes la realización de una gran mina de litio. Sin embargo, haciendo una fotografía más general, España está destacando en la UE como una potencia en otras producciones como cobre, wolframio, grafito, vanadio y cobalto, entre otros.

Un camino largo. A pesar del potencial, la minería de tierras raras no es inmediata ni sencilla. A pesar del avance en las tecnologías de extracción para reducir significativamente el impacto ambiental, aún existen preocupaciones por casos pasados como el de Aznalcóllar. Por ese motivo, la legislación española exige rigurosos controles medioambientales antes de autorizar cualquier explotación minera para garantizar un cuidado del entorno.

