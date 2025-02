EEUU cree tener un "tesoro" con las tierras raras de Ucrania. Todo nace de un informe soviético desfasado de hace 50 años

Hoy, viernes 28 de febrero, los presidentes Volodymir Zelensky y Donald Trump se reunirán en Washington para debatir y firmar el acuerdo sobre los recursos minerales de Ucrania. Esta alianza otorgará a Estados Unidos un control sobre los recursos naturales del país, una medida que Trump ha promovido estos últimos días. Sin embargo, las estimaciones sobre este aspecto se basan en informes de la antigua URSS de hace más de 50 años.

Las famosas "tierras raras". Creo que todo hemos oído hablar de las "tierras raras" en estos días y, en este mismo medio, hemos profundizado en el tema exponiendo los argumentos de dos expertos en energía, los cuales han confirmado que hablar de "tierras raras" es un error. No obstante, el medio S&P Global ha podido demostrar de donde viene esa especulación, solo ha tenido que desempolvar unos viejos documentos de la antigua Unión Soviética.

Hace más de 50 años. El informe geológico de la era soviética que está utilizando Ucrania para evaluar sus depósitos de "tierras raras" se centra en una exploración realizada entre 1960 y 1990. Cierto es que la tecnología del momento y los métodos eran muy diferentes a los actuales. Según los expertos consultados por S&P Global, los datos utilizados para estimar los recursos minerales no se han actualizado desde la disolución de la URSS en 1991.

Además, algunos de los yacimientos están en áreas de difícil acceso y requieren tecnologías más avanzadas para su extracción, como es el caso de Novopoltavske, ubicado en la región de Zaporizhia, por las condiciones mineras hidrogeológicas. Esta mina, según el informe, contiene fosfatos, tierras raras y niobio. Por otro lado, actualmente, no se puede acceder a los territorios ocupados por Rusia, como en la región de Donetsk, donde se encuentran las canteras de Azovske y Mazurivske.

¿Estos yacimientos fueron explotados en la URSS? Según el informe con más de cinco décadas, sabían de ellos y los exploraron, pero no fueron completamente explotados a gran escala. Los impedimentos pasaron por una falta de estructura, la complejidad para acceder a los depósitos y las limitaciones tecnológicas de la época. Después de la disolución de la URSS, los proyectos mineros en la zona de Ucrania se estancaron y no se hizo ningún intento de desarrollo en una era postsoviética.

¿Qué pasará hoy? Estados Unidos y Ucrania van a firmar un tratado para un fondo de reconstrucción de Ucrania, financiado parcialmente con los ingresos de sus reservas minerales. Ucrania ha aceptado aportar el 50% de sus ingresos futuros derivados de la minería de minerales críticos como cobalto, litio, titanio y tierras raras. A cambio, Estados Unidos ayudaría a desarrollar la infraestructura minera necesaria para extraer estos recursos, pero los analistas consideran que los beneficios reales podrían tardar muchos años en materializarse. Además, EEUU será copropietario del fondo en la medida permitida por su legislación y promete compromiso financiero a largo plazo, pero el acuerdo no especifica cantidades, plazos ni detalles sobre la gestión del fondo, lo que genera incertidumbre sobre su implementación real.

Sin embargo, hay un dato clave que se ha pasado por alto: actualmente, Ucrania no produce tierras raras a nivel comercial. Aunque tiene reservas, la infraestructura necesaria para extraerlas aún no existe. Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, Ucrania cuenta con depósitos de escandio, uno de los 17 elementos de tierras raras, pero su extracción a gran escala no ha comenzado.

¿De verdad es tan esencial para EEUU? Ya lo hemos contado. Por un lado, Trump busca liderar los recursos minerales globales e imponerse a China. Por otro lado, los analistas han mencionado que Ucrania debería producir el 20% de las tierras raras del mundo durante más de 150 años para alcanzar los 500.000 millones de dólares de valor que Trump ha mencionado. Además, como se señala en el informe, el valor de los depósitos podría no justificar la inversión en su extracción, lo que hace que el interés de Trump no esté completamente claro desde una perspectiva económica. A esto se suma la falta de claridad sobre la ayuda previa de EEUU: Trump ha mencionado entre 300.000 y 350.000 millones de dólares, pero el Instituto Kiel ha estimado que la cifra real es de 119.000 millones.

Cabe recordar que Ucrania tiene una producción notable de otros minerales estratégicos. Antes de la guerra, producía galio, utilizado en semiconductores y aplicaciones biomédicas, y contribuía con el 2% de la producción mundial de bromo, esencial en retardantes de llama. Además, producía ilmenita, un concentrado mineral clave para la obtención de titanio, un metal con aplicaciones militares. No obstante, la guerra ha detenido la producción de manganeso y alúmina, fundamentales para la fabricación de acero y aluminio.

¿Y sobre el territorio ocupado? El acceso a los yacimientos minerales en territorio ocupado por Rusia depende de una eventual resolución del conflicto, lo que añade otra capa de incertidumbre al acuerdo. También sigue en el aire una cuestión clave: Zelensky buscaba incluir garantías de seguridad para Ucrania, pero el acuerdo no las menciona explícitamente. Aunque el texto dice que EEUU apoyará "los esfuerzos de Ucrania para obtener garantías de seguridad", no establece compromisos concretos ni mecanismos de defensa en caso de agresión. Sin ellas, el impacto real del tratado sigue siendo incierto.

Trump y Putin. Todo este conflicto se complica aún más si añadimos la capa de la relación entre Donald Trump y Vladimir Putin, quienes han vuelto a conversar, y el dirigente ruso incluso ha ofrecido acceso preferencial a los recursos naturales de su país, mostrando disposición a negociar el fin del conflicto. A pesar de estos "avances", las posibles concesiones que Trump podría aceptar, como que Ucrania renuncie a unirse a la OTAN, preocupan tanto a Kiev como a Europa. Temen que estos acuerdos puedan hacer que la seguridad en la región sea aún más inestable.

Y la guinda del pastel. El acuerdo menciona explícitamente que las futuras negociaciones sobre el fondo deben evitar conflictos con el proceso de adhesión de Ucrania a la Unión Europea, un punto llamativo dado el creciente antagonismo de Washington hacia Bruselas. Sin embargo, Zelensky quiere evitar que el acuerdo interfiera con sus ambiciones en la integración europea. Todo queda por ver en la reunión de hoy.

Imagen | Zhukov olexander

Xataka | Las tierras raras van a jugar un rol importante en la paz de Ucrania. El único problema es que quizá no existan