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Renovar consola no estaba en mis planes, pero es difícil resistirse a estas ofertas de AliExpress: hay Nintendo Switch 2 y varias PS5

Tras las recientes subidas de precio, estos descuentos de AliExpress son una opción top para renovar consola al mejor precio

Playstation 5 Pro Nintendo Switch 2
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Juan Lorente

Editor ecommerce
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523 publicaciones de Juan Lorente

En los últimos meses, hemos visto cómo PlayStation 5 ha subido de precio, algo que ha "replicado" también Nintendo Switch 2. Eso hace complicado hacerse con una de estas consolas a buen precio, pero no imposible. Para ello, la mejor ventana de compra la tenemos ahora mismo con la nueva Promo de Verano de AliExpress, gracias a la cual tenemos una serie de cupones de descuento que nos dejan estas consolas (y casi cualquier dispositivo) a un precio genial.

PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 Slim

PVP en AliExpress (con cupón) — 500,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Descuento

compra mínima

cupón 1

cupón 3

cupón 4

CUPÓN

3 euros

15 euros

XATAKAES03

WEBEDES03

ESSS03

SSES03

6 euros

39 euros

XATAKAES06

WEBEDES06

ESSS06

SSES6

10 euros

69 euros

XATAKAES10

WEBEDES10

ESSS10

SSES10

20 euros

139 euros

XATAKAES20

WEBEDES20

ESSS20

SSES20

30 euros

209 euros

XATAKAES30

WEBEDES30

ESSS30

SSES30

45 euros

319 euros

XATAKAES45

WEBEDES45

ESSS45

SSES45

65 euros

459 euros

XATAKAES65

WEBEDES65

ESSS65

SSES65

110 euros

650 euros

XATAKAES110

WEBEDES110

ESSS110

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Estos cupones, que no son combinables, se suman a un descuento adicional de hasta 33 euros si pagamos con PayPal. De esta forma, podemos llevarnos una de las consolas que decimos más arriba a precios que no vamos a encontrar en otras tiendas. Justo a continuación, os mostramos cómo quedarían aplicando el mayor descuento posible:

  • Nintendo Switch 2 por 343,54 euros con el cupón 'XATAKAES30'
  • PlayStation 5 Slim por 500,99 euros con el cupón 'XATAKAES65'
  • PlayStation 5 Pro por 706,05 euros con el cupón 'XATAKAES110'
  • Nintendo Switch Lite por 156,90 euros con el cupón 'XATAKAES20'
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Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

Empezamos con Nintendo Switch 2. Esta consola es, en esencia, una versión hipervitaminada de la primera Switch, pudiendo alcanzar la resolución 4K cuando jugamos en una tele a través de su dock. La consola lleva poco en las tiendas, pero aun así ya tiene exclusivos de mucha calidad como 'Pokémon Pokopia' o el nuevo 'Yoshi y el Libro Misterioso'. La consola subirá de precio en septiembre hasta los 499,99 euros, pero ahora podemos hacernos con ella por 343,54 euros si usamos PayPal y el cupón 'XATAKAES30'.

Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2

PVP en AliExpress (con cupón) — 343,54
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5 Slim

Playstation 5 Slim

PlayStation 5 no esperará hasta después del verano para subir de precio y su versión con lector de discos ya cuesta 649,99 euros. Sin embargo, la Promo de Verano de AliExpress la tiene disponible con envío desde España por 500,99 euros con el cupón 'XATAKAES65' y pagando con PayPal. Es un gran precio si tenemos en cuenta que últimamente es complicado encontrarla rebajada, incluso ahora mismo que tenemos activos unos Days of Play.

PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 Slim

PVP en AliExpress (con cupón) — 500,99
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

PlayStation 5 Pro

Playstation 5 Pro

Si prefieres optar por la mejor de las consolas de Sony, entonces tienes esta PlayStation 5 Pro por 706,05 euros con el cupón 'XATAKAES110' y pagando con PayPal. Es un gran precio si tenemos en cuenta que su PVP ahora mismo es de 899,99 euros. Es una versión más potente que, gracias al PSSR 2, permite obtener un mejor rendimiento de los juegos. Tiene además 2 TB de almacenamiento, lo que es un plus si tienes muchos juegos digitales. De hecho, esta consola viene sin lector de discos, aunque lo puedes comprar por separado.

PlayStation 5 Pro

PlayStation 5 Pro

PVP en AliExpress (con cupón) — 706,05
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite

¿Buscas una consola todavía más barata? Entonces, la Nintendo Switch Lite es una opción ideal para ti. Es cierto que su hardware es más limitado que el resto de opciones de esta lista y que esta versión no se puede usar conectada a una tele o monitor, pero a cambio tiene un precio brutal (cuesta 156,90 euros con el cupón 'XATAKAES20' y pagando con PayPal) y su catálogo de videojuegos es enorme, con joyas como 'Super Mario Odyssey' o 'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom', entre otros muchos.

Nintendo Switch Lite

Nintendo Switch Lite

PVP en AliExpress (con cupón) — 156,90
El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

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