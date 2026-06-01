Renovar consola no estaba en mis planes, pero es difícil resistirse a estas ofertas de AliExpress: hay Nintendo Switch 2 y varias PS5

En los últimos meses, hemos visto cómo PlayStation 5 ha subido de precio, algo que ha "replicado" también Nintendo Switch 2. Eso hace complicado hacerse con una de estas consolas a buen precio, pero no imposible. Para ello, la mejor ventana de compra la tenemos ahora mismo con la nueva Promo de Verano de AliExpress, gracias a la cual tenemos una serie de cupones de descuento que nos dejan estas consolas (y casi cualquier dispositivo) a un precio genial.

Descuento compra mínima cupón 1 cupón 3 cupón 4 CUPÓN 3 euros 15 euros XATAKAES03 WEBEDES03 ESSS03 SSES03 6 euros 39 euros XATAKAES06 WEBEDES06 ESSS06 SSES6 10 euros 69 euros XATAKAES10 WEBEDES10 ESSS10 SSES10 20 euros 139 euros XATAKAES20 WEBEDES20 ESSS20 SSES20 30 euros 209 euros XATAKAES30 WEBEDES30 ESSS30 SSES30 45 euros 319 euros XATAKAES45 WEBEDES45 ESSS45 SSES45 65 euros 459 euros XATAKAES65 WEBEDES65 ESSS65 SSES65 110 euros 650 euros XATAKAES110 WEBEDES110 ESSS110 -

Estos cupones, que no son combinables, se suman a un descuento adicional de hasta 33 euros si pagamos con PayPal. De esta forma, podemos llevarnos una de las consolas que decimos más arriba a precios que no vamos a encontrar en otras tiendas. Justo a continuación, os mostramos cómo quedarían aplicando el mayor descuento posible:

Nintendo Switch 2 por 343,54 euros con el cupón 'XATAKAES30'

por 343,54 euros con el cupón 'XATAKAES30' PlayStation 5 Slim por 500,99 euros con el cupón 'XATAKAES65'

por 500,99 euros con el cupón 'XATAKAES65' PlayStation 5 Pro por 706,05 euros con el cupón 'XATAKAES110'

por 706,05 euros con el cupón 'XATAKAES110' Nintendo Switch Lite por 156,90 euros con el cupón 'XATAKAES20'

Nintendo Switch 2

Empezamos con Nintendo Switch 2. Esta consola es, en esencia, una versión hipervitaminada de la primera Switch, pudiendo alcanzar la resolución 4K cuando jugamos en una tele a través de su dock. La consola lleva poco en las tiendas, pero aun así ya tiene exclusivos de mucha calidad como 'Pokémon Pokopia' o el nuevo 'Yoshi y el Libro Misterioso'. La consola subirá de precio en septiembre hasta los 499,99 euros, pero ahora podemos hacernos con ella por 343,54 euros si usamos PayPal y el cupón 'XATAKAES30'.

PlayStation 5 Slim

PlayStation 5 no esperará hasta después del verano para subir de precio y su versión con lector de discos ya cuesta 649,99 euros. Sin embargo, la Promo de Verano de AliExpress la tiene disponible con envío desde España por 500,99 euros con el cupón 'XATAKAES65' y pagando con PayPal. Es un gran precio si tenemos en cuenta que últimamente es complicado encontrarla rebajada, incluso ahora mismo que tenemos activos unos Days of Play.

PlayStation 5 Pro

Si prefieres optar por la mejor de las consolas de Sony, entonces tienes esta PlayStation 5 Pro por 706,05 euros con el cupón 'XATAKAES110' y pagando con PayPal. Es un gran precio si tenemos en cuenta que su PVP ahora mismo es de 899,99 euros. Es una versión más potente que, gracias al PSSR 2, permite obtener un mejor rendimiento de los juegos. Tiene además 2 TB de almacenamiento, lo que es un plus si tienes muchos juegos digitales. De hecho, esta consola viene sin lector de discos, aunque lo puedes comprar por separado.

Nintendo Switch Lite

¿Buscas una consola todavía más barata? Entonces, la Nintendo Switch Lite es una opción ideal para ti. Es cierto que su hardware es más limitado que el resto de opciones de esta lista y que esta versión no se puede usar conectada a una tele o monitor, pero a cambio tiene un precio brutal (cuesta 156,90 euros con el cupón 'XATAKAES20' y pagando con PayPal) y su catálogo de videojuegos es enorme, con joyas como 'Super Mario Odyssey' o 'The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom', entre otros muchos.

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