Hoy, 27 de mayo, empiezan los nuevos Days of Play de PlayStation: estas son sus mejores ofertas

Justo antes de terminar mayo, PlayStation arranca unos nuevos Days of Play. Desde hoy mismo y hasta el próximo 10 de junio, tenemos un montón de ofertas en mandos, auriculares, accesorios y videojuegos de PlayStation 5, aunque desafortunadamente esta vez no hay consolas. Por ejemplo, el DualSense está disponible por 54,90 euros en vez de los 74,99 euros que cuesta normalmente. Pero hay más ofertas interesantes.

Un gran mando que también funciona en PC

Es un gran momento de compra si estamos buscando un DualSense de repuesto o porque queremos dos para cuando tengamos visita en casa. Este de arriba tiene el diseño original del mando, que es el que viene con cualquiera de las diferentes versiones de PlayStation 5 que hay disponibles. Ahora bien, estos Days of Play vienen con descuentos para otros modelos.

Es un mando muy interesante si buscas no solo un mando para la consola de Sony, sino algo versátil. De hecho, podemos usar el DualSense en PC o incluso para jugar con el móvil. Este mando inalámbrico, al contrario de lo que ocurre con el mando de Xbox Series X|S, viene con batería integrada, lo que elimina la necesidad de estar comprando pilas cada cierto tiempo (o de comprar pilas recargables).

Más allá de esto, también es un mando que tiene funciones que otros mandos no tienen para jugar en PlayStation 5. Hablamos de la vibración háptica o de los gatillos adaptativos, dos elementos que hacen de jugar con el mando una experiencia más inmersiva. No es el mando más barato, está claro, pero sí que es una opción interesante a este precio.

⚡ EN RESUMEN: oferta del Dualsense ✅ LO MEJOR Es uno de sus precios más bajos: Normalmente no suele estar de oferta, por lo que los Days of Play son una buena oportunidad para comprarlo

Normalmente no suele estar de oferta, por lo que los Days of Play son una buena oportunidad para comprarlo Compatible con PC y móviles: Aunque es un mando de PlayStation 5, también lo puedes usar sin problema con PC o móviles ❌ LO PEOR Puede sufrir de drift con el paso del tiempo: Algunos de estos mandos sufren drift con el paso de las partidas. Es un efecto molesto que ocurre con el desgaste y que provoca que nuestro personaje se mueva en el juego sin que nosotros toquemos el stick. 💡 CÓMPRALO SI... Buscas un nuevo mando inalámbrico tanto para una PlayStation 5 como para jugar en PC ⛔ NO LO COMPRES SI... Estás buscando un mando más barato o que solo sirva para PC. En ese caso, el mando de Xbox es una opción muy interesante.

Otras ofertas interesantes de los Days of Play

El DualSense es solo un ejemplo, pero hay más ofertas que merecen la pena en estos Days of Play. A continuación os dejamos varias de ellas a modo de resumen:

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | PlayStation

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