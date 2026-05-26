La fiebre de la IA ya no depende solo de OpenAI y Anthropic: hay una nueva ola de startups creando nuevos millonarios de la IA

El auge de la IA ha generado una nueva saga de hipermillonarios que están rompiendo todos los límites de riqueza hasta la fecha. No hay más que repasar la lista de las 10 de mayores fortunas del mundo de Forbes para descubrir que ocho de estos grandes patrimonios surge de esta tecnología.

No obstante, esta solo fue lo que Bloomberg en llamar "la primera ola", en la que se han encumbrado los fundadores de los grandes modelos de IA generalista como OpenAI, Anthropic o Deepseek. Ahora llega la hora de los agentes de IA especializados y sus fundadores también se están forrando.

Los 19 nuevos barones de la IA. Tal y como apuntaba Bloomberg, las startups estadounidenses de IA han creado en el último año 19 nuevos milmillonarios con una fortuna conjunta estimada en unos 59.300 millones de dólares.

Estos 19 nuevos millonarios se suman a los 41 fundadores que, gracias al éxito de sus modelos de IA ya se habían hecho millonarios en la "primera ola". Sin embargo, lo llamativo de este incremento no es solo la cifra, sino los perfiles de quiénes están detrás de estas startups millonarias: un poeta, tres becarios del programa de Peter Thiel sin título universitario o un inmigrante autodidacta.

Los agentes de IA son el nuevo petróleo. Reflection AI es uno de los casos más evidentes de esta nueva oleada de millonarios de la IA. La startup se dedica a la creación de agentes capaces de programar, depurar y entender código de forma casi independiente. Este nuevo mercado ha convertido en millonarios a sus fundadores.

Se estima que Ioannis Antonoglou y Misha Laskin han conseguido una fortuna valorada en unos 4.000 millones de dólares a cada uno. Sin embargo, la empresa no surgió de la nada, Antonoglou formó parte del equipo que desarrolló AlphaGo, del revolucionario modelo de Google DeepMind que consiguió vencer a los humanos en el Go.

Una IA quiere ser tu abogado y tu médico. Sin dejar de lado a los agentes de IA, Harvey es otro caso de éxito en este segmento, permitiendo la automatización de la investigación jurídica, la redacción de documentos legales y la revisión de contratos con IA. Fundada por el abogado Winston Weinberg y el investigador de IA Gabe Pereyra mientras compartían piso, su agente de IA Harvey, cuyo nombre proviene del protagonista de la popular serie de abogados Suits, se ha convertido en uno de los más utilizados en empresas y bufetes de abogados. Cada uno de sus fundadores es propietario de una fortuna estimada de 1.600 millones.

En el ámbito sanitario, OpenEvidence ha seguido un camino parecido. Su fundador, Daniel Nadler, ya vendió en 2018 la plataforma de análisis financiero Kensho a S&P Global por 550 millones de dólares. Con OpenEvidence aplicó la misma lógica al sector médico: su asistente de IA acumula más de 100 millones de consultas y la compañía casi cuadruplicó su valoración en seis meses hasta alcanzar 12.000 millones, elevando el patrimonio de Nadler hasta los 7.200 millones de dólares a principios de 2026.

Los becarios de Thiel: del reclutamiento al etiquetado. Mercor es otro ejemplo difícil de imaginar hace apenas unos años. Sus tres fundadores, Brendan Foody, Adarsh Hiremath y Surya Midha, se conocieron en un debate de instituto. Los tres compañeros abandonaron la universidad para unirse a la Beca Thiel, el programa del cofundador de PayPal que paga 250.000 dólares a jóvenes para que dejen sus estudios y monten una empresa.

En principio era una plataforma de reclutamiento, pero cambiaron a proveedores de etiquetado de datos para OpenAI y Anthropic, contratando a médicos, ingenieros y guionistas para entrenar modelos de IA especializados en estas áreas. Fruto de ese cambio, Mercor pasó de ingresar 100 millones en 2025 a 1.000 millones a principios de 2026, con una valoración de 10.000 millones. Eso deja a cada uno de los fundadores con una fortuna estimada de 1.900 millones de dólares.

El ecosistema frente a los gigantes. Vercel es otra muestra de cómo han evolucionado las startups que están triunfando en esta segunda ola de unicornios surgidos de la IA. Ya no hablamos de modelos de IA, sino de la infraestructura que permite desplegar aplicaciones generadas con IA.

Su fundador, Guillermo Rauch, inmigrante argentino y autodidacta que aprendió inglés leyendo manuales de software para aprender a programar, convirtió una herramienta para desarrolladores en una plataforma muy rentable que le ha proporcionado una fortuna estimada de más de 1.900 millones de dólares

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Imagen | Brendan Foody