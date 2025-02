El fundador de DeepSeek se ha colocado en dos semanas entre las mayores fortunas de Asia. Pero depende de a quién preguntes

La presentación de DeepSeek R1, el modelo de inteligencia artificial de China, ha sacudido los cimientos sobre los que se estaba construyendo la IA en occidente. A priori, este modelo habría conseguido resultados similares a los de OpenAI, pero con solo una fracción de su coste de desarrollo, algo que luego ha tenido sus matices.

Todo este tsunami de financiero en la IA ha dejado un claro vencedor: Liang Wenfeng, CEO de DeepSeek y uno de los siete fundadores de la compañía. Gracias al éxito de su modelo de IA, Wenfeng se ha convertido en milmillonario, aunque nadie sabe a ciencia cierta si su fortuna tiene una valoración de 1.000 millones o de 150.000 millones. Depende de a quién se le pregunte.

La clave es DeepSeek. En términos relativos, la fortuna Liang Wenfeng asciende, como mínimo, al 84% del valor asignado a DeepSeek. Por lo tanto, la clave está en determinar en cuánto se valora DeepSeek para establecer la fortuna de su principal propietario.

El problema es que, al igual que empresas como X OpenAI, SpaceX, Neuralink y muchísimas otras, el valor de la compañía no es público al no estar cotizada en bolsa como sí está NVIDIA, Apple o Microsoft. En este caso, el precio de mercado de las acciones determina el valor de la empresa. No obstante, en el caso de empresas privada, ese valor lo da la estimación de terceros.

Por ejemplo, las distintas rondas de financiación de OpenAI ha servido de marco para establecer una valoración de la compañía, situándola en torno a los 157.000 millones, según Forbes. Lo mismo sucede con SpaceX que, tras su última ronda de financiación, sus inversores estimaron que la empresa valía 350.000 millones de dólares, según informaba Bloomberg.

Con China no es tan fácil. DeepSeek se creó como un proyecto secundario de investigación impulsado por Wenfeng dentro de su empresa de inversiones High-Flyer. De acuerdo a lo publicado por Forbes, DeepSeek no parece haber recibido inversiones de terceros, por lo que no existe un agente externo que pueda ofrecer una valoración fundada.

Dada la opacidad de las inversiones de las empresas chinas, se hace complicado el rastreo de nuevas valoraciones. La única alternativa que queda para conocer el valor estimada es comparándola con sus rivales equivalentes.

Las estimaciones aproximadas. Según publicaba Bloomberg, siete expertos IA y fundadores de startups han estimado que el valor de DeepSeek se mantendría entre los 2.000 millones y los 30.000 millones de dólares, aunque hay valoraciones más extremas que dan cifras entre 1.000 y 150.000 millones de dólares. " Es básicamente imposible dar una respuesta convincente en este caso porque se trata de una empresa privada y secreta que se financia internamente con las ganancias comerciales del fundador", declarabaa Bloomberg Jeffrey Emanuel, fundador y director ejecutivo de la startup de blockchain Pastel Network.

Una de esas empresas rivales que puede servir de referencia es Anthropic, que gracias al respaldo financiero de Amazon ha conseguido una valoración de 60.000 millones. La francesa Mistral AI también entraría en esa comparación, y su valoración ha sido de 6.000 millones de dólares, por lo que el rango medio más moderado parece ser el más cercano a la realidad de la compañía china.

Estimación de la fortuna de Liang Wenfeng. Partiendo de esas estimaciones más conservadoras, la fortuna de Wenfeng se movería entre los 1.680 millones y los 25.200 millones, solo en lo que respecta a su participación en DeepSeek.

No obstante, no hay que olvidar que DeepSeek solo es el "side project" de Wenfeng, y que su empleo principal está en High-Flyer. En base a los registros financieros, Forbes estimaba que el fondo de inversión de Wenfeng tiene unos 8.000 millones en activos, por lo que valora la compañía en unos 240 millones de dólares. Por lo tanto, la participación en High-Flyer aportaría unos 180 millones de dólares más a la fortuna de Liang Wenfeng, situándolo en el selecto club de los milmillonarios que han hecho fortuna gracias a la IA.

