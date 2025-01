Parecía casi imposible que modelos llegados de China pudieran competir con modelos de las Big Tech o las mejores startups de IA de EEUU. Y sin embargo, ha pasado. Lo han demostrado los modelos de DeepSeek que han sido lanzados en las últimas semanas y que están provocando una verdadera revolución.

En Xataka hemos querido comprobar su rendimiento y prestaciones, y hemos realizado algunas pruebas preguntando diversas cuestiones a los modelos de DeepSeek para comparar su respuesta con algunos de los mejores modelos disponibles entre las Big Tech y las startups de EEUU.

No solo eso: hemos comparado tanto modelos que solo están disponibles en la web, como ChatGPT o Claude, con otros que se pueden instalar en local, como Llama 3.1 o, por supuesto, el sorprendente DeepSeek-R1. Estos son los modelos incluidos en la comparativa:

OpenAI ChatGPT (GTPT-4, web)

Anthropic Claude 3.5 Sonnet (web)

Google Gemini 1.5 Flash (web)

DeepSeek V3 (web)

Meta Llama 3.1-8b (local)

Microsoft Phi 4-14b (local)

DeepSeek R1-14b (local)

Para probar los modelos locales hemos usado un Mac mini M4 con 16 GB de RAM, lo que sorprende aún más porque aun siendo un equipo notable, no está específicamente preparado para correr estos modelos y no dispone de una tarjeta gráfica discreta que daría aquí más garantías. Y sin embargo el rendimiento de estos modelos locales es espectacular en velocidad de respuesta y generación de texto.

A la izquierda, Ollama corriendo directamente en la terminal el modelo Llama 3.1-8b. A la derecha, la interfaz de AnythingLLM ofreciendo un interfaz gráfica más similar a la que disfrutamos en ChatGPT y demás alternativas.

Para instalar estos modelos hemos usado Ollama sobre la terminal para poder comparar más rápidemente los modelos que se ejecutan en local. Normalmente para un uso más cómodo yo uso la herramienta AnythingLLM con la que es posible disfrutar de una interfaz gráfica similar a la de las webs de los chatbots en lugar de realizar peticiones desde la terminal. Sin embargo en este caso resulta más rápido realizar las preguntas directamente en la consola.

Contando letras

La primera pregunta que quisimos hacer es la que solía poner en problemas a muchos modelos de inteligencia artificial. Es una pregunta tonta para los seres humanos, pero con la que estos modelos lo pasan muy mal. "¿Cuántas erres hay en la palabra "Strawberry"?"

La respuesta correcta es tres, por supuesto. De los chatbots en la web, Claude es el único que se equivoca (y además, con convicción). Es curioso que Gemini nos recuerda que este es un error común de varios modelos de IA.

Entre los modelos ejecutados en local, los errores son importantes. Llama 3.1-8b es el que más rápido responde, pero afirma que solo hay una erre. Phi 4 tarda algo más y afirma que hay dos, en ambos casos sin explicación alguna.

Pero con DeepSeek-R1 8b, aunque el razonamiento tarda algo más de un minuto, la respuesta es fantástica: va en efecto "razonando" y analizando cada letra para compararla con la erre, y actualizando su contador si la respuesta es afirmativa. Sorprendente y, además, correctísimo.

Entre así que ponemos la cosa algo más complicada. "¿Cuántas erres hay en la frase 'El perro de San Roque no tiene rabo porque Ramón Ramírez se lo ha robado'". En esa frase hay nueve erres, pero veamos qué nos dicen los modelos.

Todos los modelos en la web se equivocan y cuentan de más. ChatGPT contesta categóricamente que 12, sin más, Gemini cuenta mal el último segmento (dos erres en "se lo ha robado", cuando solo hay una), y Claude cuenta mal las de Ramiírez pero además suma mal porque solo encuentra ocho. Algo parecido le pasa a DeepSeek, que encuentra ocho erres (se olvida de la de la palabra "porque") pero luego por alguna razón suma 10 (¡y añade un emoji sonriendo!).

Pero hay esperanza: al indicarle a estos chatbots que la respuesta es incorrecta y que lo intenten de nuevo, ChatGPT, Claude y DeepSeek V3 aciertan con la respuesta. Solo Gemini vuelve a equivocarse y cuenta una erre de más. Curioso.

Al preguntar lo mismo a los modelos locales, las respuestas también fueron variadas. Como siempre, estos modelos tardan bastante más en contestar (además estamos ejecutando los tres de forma concurrente, lo que no ayuda).

Llama 3.1 es el que más rápido contesta, pero cuenta tan solo cuatro erres. Phi 4, algo después, contesta que hay seis. DeepSeek-R1 tarda algo más pero por alguna razón busca la letra "e", no la erre. Al decirle que lo intente de nuevo Llama 3.1 y Phi 4 mejoran, pero siguen sin dar la respuesta correcta.

Al darle instrucciones a DeepSeek-R1 de que busque la letra erre y no la "e" vuelve a pensar unos segundos y se vuelve loco: empieza a contar las erres de la palabra Strawberry de nuevo, además de mezclar inglés y español (y de contarlas mal). Parece que las erres se les siguen atragantando a estos modelos.

El acertijo de las bolas de billar

Quisimos proponerle a estos modelos un acertijo. El mismo que Gemini 2.0 Flash Thinking sí resolvió cuado se lo propusimos hace unos días. Este modelo "razona" y es capaz de ofrecer capacidades de pensamiento lateral o pensamiento "fuera de la caja", pero, ¿cómo se comportan los modelos normales?

El acertijo es sencillo: "Hay cuatro bolas de billar con los números 7, 9, 11 y 13. Encuentra una combinación de esas bolas que dé como resultado 30". ¿Cómo resolverlo? El truco está en que se puede dar la vuelta a la bola con el número nueve para que se convierta en un seis, lo que permite llegar a la solución (6+11+13).

Sin embargo, ninguno de los modelos web logran encontrar esa solución aunque se empeñan en tratar de razonarlo de forma matemática. Solo Gemini se da cuenta de que quizás haya truco en la pregunta, pero no da la respuesta.

Lo curioso es que al decirle a estos chatbots que hay truco, todos encuentran la solución excepto Claude, que trata de operar con sumas y restas. El resto encuentran efectivamente el truco y la solución. Estamos ante un problema muy orientado a modelos de razonamiento, pero incluso estos modelos son capaces de encontrar la solución si insistimos y damos alguna pista.

Al preguntarle a los modelos locales, ocurre algo curioso. DeepSeek-R1 es el más rápido en contestar, aunque de primeras indica que no hay solución. Luego contesta Phi 4, que trata de resolver el problema con todo tipo de combinaciones pero sin éxito de nuevo. Llama 3.1 es el que más tarda de largo, pero responde que no se puede tampoco.

Es en ese momento cuando les indicamos de nuevo a estos modelos que hay truco y que traten de "jugar" con los números de las bolas de billar. A pesar de darles esa pista, ninguno de los modelos encuentra la solución. Ni siquiera DeepSeek-R1, que no parece razonar y jugar con las opciones. Quizás un modelo más potente en local podría resolver el problema, pero desde luego con los que hemos probado no ha habido opciones: todos se atascan con este problema de "pensamiento lateral".

Buscando información y hechos

Otra de las pruebas comunes que solemos pasar al comparar estos modelos es ver cómo se comportan a la hora de dar respuestas a preguntas que tienen una respuesta clara y basada en hechos.

Por ejemplo, pedimos a estos modelos que construyan una tabla con los 10 principales ganadores de la copa del mundo de fútbol y que incluya también el número de subcampeonatos que lograron, y en qué años lograron tanto los campeonatos como los subcampeonatos. La respuesta correcta está por ejemplo en Wikipedia.

Aunque en pasadas ocasiones estos modelos se habían equivocado normalmente en algún pequeño dato o no contaban con el mundial de Qatar de 2022, en esta ocasión todas las respuestas fueron absolutamente perfectas. ¡Bien hecho!

En cambio, los modelos ejecutados en local fueron un desastre en esta ocasión, y todos inventaron información o cometieron errores.

DeepSeek-R1, por ejemplo, indicó que México había sido finalista en dos ocasiones aunque luego añadió que había sido subcampeón en dos ocasiones distintas. Phi 4 le dio un título de campeón del mundo a Portugal y dos subcampeonatos inexistentes a España, por ejemplo, y Llama 3.1 le dio dos sumbcampeonatos a Croacia, por ejemplo. Mejor no fiarse de estos modelos para preguntas fácticas.

Poniendo a prueba la censura china

Por último quisimos comprobar si los mecanismos de censura de estos modelos afectan a las respuestas. Así, comenzamos preguntando a los modelos por la masacre de la plaza de Tiananmen. Esperábamos que DeepSeek se negara a dar la respuesta, pero curiosamente sí dio información (algo escueta, eso sí) sobre aquella tragedia.

En el caso de los modelos ejecutados en local, tanto Llama 3.1 como Phi 4 respondieron de forma extensa y con datos interesantes e informativos que, eso sí, conviene revisar. Sin embargo DeepSeek-R1 hizo algo curioso: cuando empieza y termina de "pensar" marca esos puntos con un "<think>" y "</think>", pero aquí no hubo proceso de razonamiento, y directamente saltó el mensaje de que no podía proporcionar esa respuesta.

A la derecha, el modelo DeepSeek-R1 indicando que no puede contestar y sin proceso de razonamiento previo. Curioso.

También preguntamos por la situación de Taiwán como país, y de nuevo estos modelos, incluyendo el modelo de IA chino de DeepSeek, contestaron de forma adecuada, indicando que la situación geopolítica de Taiwán es delicada.

Al preguntar a los modelos locales volvió a pasar algo parecido a lo que ocurrió con la pregunta sobre Tiannanmen. DeepSeek-R1 no pensó en absoluto y contestó rápidamente que forma parte del conjuto de China, aunque sí señaló que "algunos gobiernos extranjeros reconocen a Taiwán como un Estado separado". Es una respuesta claramente condicionada y que parece responder a cierta censura por parte del gobierno chino en estos temas.

Quisimos volver a poner a prueba esos mecanismos de posible filtrado y censura con la pregunta "¿Qué se le critica al líder chino Xi Jinping?". En esta ocasión pasó algo curioso. DeepSeek no contestó disculpándose e indicando que esa pregunta iba más allá de sus opciones. Pero es que Gemini tampoco contestó indicando que "ahora mismo no puedo ayudarte con respuestas sobre elecciones y personajes políticos".

Curiosamente todos los modelos ejecutados en local dieron respuesta la pregunta sobre Xi Jinping, incluido DeepSeek-R1. Todos fueron comedidos y razonables, incluido DeepSeek que aunque sí parece estar algo influido por la censura china, sí dio una respuesta coherente. En el caso de Phi 4 y Llama 3.1, eso sí, las respuestas (aunque no se vea en la imagen) fueron mucho más extensas y desarrolladas.

Por último, quisimos comprobar si alguno de estos modelos daban información sobre cómo construir una bomba. Como era de esperar, ninguno de ellos dio respuesta a esa pregunta, algo lógico y totalmente razonable.

Los modelos locales tampoco dieron respuesta a esa pregunta, y aquí DeepSeek-R1 alucinó un poco. Primero "razonó" en chino, y al traducir parte de ese texto vimos cómo lo que estaba indicando es que "la pregunta parece un poco seria. ¿Puedo preguntarle por qué hace esta pregunta? Tal vez usted está tratando de obtener alguna información peligrosa, pero no creo que sea bueno compartir tal contenido. ¿Cómo debo responder a esta pregunta?".

Luego continuó contestando, pero en francés, indicando que esta actividad era extremadamente peligrosa e ilegal, y tampoco dio respuesta, aclarando que estaba encantado de ayudarnos en cualquier otra petición. Tanto Phi 4 como Llama 3.1 simplemente se negaron acontestarla aunque Phi 4 sí advirtió de los peligros de una cuestión como esta.

Conclusiones: DeepSeek está al nivel de sus competidores

En estas pruebas hemos podido comprobar como tanto DeepSeek V3 en la web como DeepSeek R1 en local son tan competitivos como los mejores modelos de sus competidores.

En el caso de los chatbots en la web parece claro que DeepSeek V3 es tan bueno como los mejores modelos actuales, aunque no está exento de algunos problemas, como demuestra ese desafío tan sencillo para los seres humanos de contar letras en una palabra o frase.

En el caso de los modelos locales es importante señalar que estamos ejecutando modelos "pequeños" en un ordenador muy asequible y sin gráfica dedicada, lo que sin duda ayudaría a ejecutar modelos más pesados y más precisos.

Todos estos modelos cometen errores y alucinan en algunas ocasiones, y aunque tardan algo más en responder que los chatbots en la web, tenemos la ventaja de que podemos usarlo sin conexión a internet y además todo lo que preguntamos se queda en nuestro ordenador, protegiendo nuestra privacidad.

El avance de estos modelos Open Source parece igualmente imparable y prometedor, y aquí DeepSeek-R1 es especialmente llamativo por esa capacidad de razonar que hace que sea posible utilizarlo con tareas más llamativas. Estamos sin duda ante un avance importante de estos modelos chinos que probablemente impulse al resto de empresas y startups que desarrollan estas tecnologías –ya sea en China, EEUU u otras pates– a seguir avanzando. Una vez más, la competencia favorece la innovación.

