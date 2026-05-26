En tres días llega a Lidl una Kärcher original con descuentazo: ideal para la terraza o el coche

Lidl es como una caja de sorpresas: entras a hacer la compra de la semana y puedes llevarte hasta una guitarra eléctrica, una barra de sonido o un proyector. El supermercado tiene un catálogo de productos bastante amplio y se va renovando con muchísima frecuencia. Este mismo viernes 28 de mayo llegará a la tienda online (en supermercados físicos ya está disponible) una Kärcher KHD 3 que más allá de destacar por lo útil que puede llegar a ser, lo hace sobre todo por su precio: Lidl la traerá de oferta por 79,99 euros en lugar de 129,95 euros.

Si lo prefieres, Amazon ahora mismo disponible una similar en dos versiones:

Kärcher K 2 Premium sin kit de hogar por 119,95 euros.

Kärcher K 2 Premium con kit de hogar por 149,95 euros. En este caso incluye una limpiadora de superficies y detergente "Patio & Deck".

Kärcher K 2 Premium Hoy en Amazon — 119,95 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Una hidrolimpiadora para limpiar la terraza, el jardín y el coche

Hidrolimpiadora de Lidl.

La Kärcher KHD 3 que podremos encontrar en Lidl (la de Amazon es muy similar) es una hidrolimpiadora que incluye una pistola de alta presión que permite limpiar desde la terraza hasta el coche o determinados muebles de jardín. Y lo bueno es que incluye un buen surtido de accesorios.

En primer lugar, uno de los más útiles es la boquilla rotativa, que permite ajustar la presión del agua para adaptarla a la superficie que queremos limpiar. También viene con una manguera de alta presión que tiene una longitud de cuatro metros para limpiar de forma cómoda.

Por otro lado, cabe mencionar que la Kärcher KHD 3 ofrece una potencia de 1,6 kW y está orientada, sobre todo, a eliminar ciertas manchas que cuesta mucho quitar. Es más para un uso ocasional y no tanto para uno habitual. Además, también es importante señalar que la hidrolimpiadora viene con ruedas para poder transportarla de forma más cómoda.

⚡ EN RESUMEN: oferta de la hidrolimpiadora ✅ LO MEJOR El precio : las hidrolimpiadoras suelen tener precios bastante más elevados, por lo que se agradece contar con modelos mucho más económicos.

: las hidrolimpiadoras suelen tener precios bastante más elevados, por lo que se agradece contar con modelos mucho más económicos. Su boquilla rotativa, que permite ajustar el chorro de agua para limpiar superficies diferentes. ❌ LO PEOR Sin disponibilidad online: mientras que ya se encuentra en diferentes establecimientos físicos, aún no está disponible en la tienda online de Lidl. 💡 CÓMPRALO SI... Quieres tener una hidrolimpiadora para eliminar manchas persistentes en el coche, pero sobre todo en el jardín o terraza, que suelen acumularse con mayor frecuencia. ⛔ NO LO COMPRES SI... No tienes un jardín o una terraza y no puedes utilizar la hidrolimpiadora con el coche, ya que no le darás uso.

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Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Lidl y Compradicción (cabecera), Kärcher

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