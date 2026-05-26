Los españoles estamos cambiando a los pescaderos por el pescado en bandeja. Y nos está saliendo muy caro

Cuando tus abuelos querían comprar pescado quizás se encontrasen con más o menos variedad, pero lo tenían fácil: iban al mercado o la pescadería, preguntaban, escogían, pagaban y se volvían a casa con la compra. Hoy las cosas son algo más complicadas. O no. Con el consumo en horas bajas y el gasto en alimentación cada vez más concentrado en los supermercados (en detrimento de las tiendas de barrio), cada vez es más habitual que en vez de comprar salmón, dorada o cualquier otro pescado en un mostrador lo retiremos de una nevera, ya escamado, fileteado y servido en bandejas.

La pregunta es… ¿Hace eso que nos salga más caro?

¿Qué ha pasado? Que la OCU acaba de responder a una pregunta que quizás te hayas hecho más de una vez si sueles consumir pescado envasado del súper: ¿Estás pagando un plus? ¿Te saldría más barato ese pescado fileteado si lo compraras en la sección de pescadería en vez de en una bandeja?

Es una cuestión interesante si tenemos en cuenta que Mercadona, la cadena con mayor cuota de mercado del país y aglutinadora de más del 30% del negocio de la distribución alimentaria en algunas partes de España, ha decidido jubilar sus mostradores de pescado y apostar por la venta de ese producto ya preparado, envasado y dispuesto en bandejas.

¿Qué ha averiguado la OCU? En líneas generales, que (efectivamente) es probable que estés gastando más dinero por llevarte a casa mercancía ya empaquetado en vez de comprarla en la pescadería del súper. Tras realizar un estudio en una decena de cadenas a lo largo de abril, la OCU concluyó que "el pescado fresco que se vende envasado es hasta un 30% más caro que el adquirido en la pescadería si son variedades pequeñas, ya limpias y fileteadas".

Ese último matiz es importante porque los técnicos de la organización comprobaron que el porcentaje sube o baja en función del tipo de producto del que hablemos. En algunos casos el sobrecoste del pescado envasado con respecto al vendido en mostrador se dispara al 45%. En otros se estrecha tanto que resulta casi inapreciable.

"La respuesta no es tan simple como parece: en algunos casos, sobre todo en los pescados más pequeños o de ración, sí pagamos bastante más por comprar pescado limpio en bandeja, pero en otros, en los más grandes, casi no hay diferencia", detalla la OCU.

¿Puede irse más allá? Sí. Para empezar, conviene saber cómo se ha realizado su estudio. Como reconoce la propia OCU, el análisis no es tan sencillo como anotar el coste (euros por kilo) de cada producto y luego comparar.

Hay cadenas que solo venden ciertas variedades de pescado a través de un único canal (en mostrador o bandejas). Por si eso no complicara las cosas lo suficiente, hay otro hándicap clave: habitualmente las bandejas de pescado fileteado y envasado ofrecen producto 100% comestible; es decir, sin espinas, cabezas ni ninguna otra parte que descartable, algo que sí puede ocurrir con las piezas enteras de la pescadería.

¿Y cómo lo calcularon? ¿Cómo comparar los precios de las bandejas de pescado ya limpio con los que vemos en las pescaderías, en las que suele mostrar el coste €/kg de piezas enteras? Para solucionarlo la OCU se basó en estimaciones de la Fundación Española de Nutrición que concluyen que la parte comestible del pescado suele representar más o menos entre el 55 y 67%, dependiendo de si hablamos por ejemplo de doradas o de lubinas.

En cuanto a las cadenas, la OCU se fijó en Ahorramás, Alcampo, Aldi, BM, Carrefour, Dia, Hipercor, La Despensa, Lidl y Mercadona. Si hablamos de género, el análisis se centró en cuatro especies de consumo frecuente en los hogares: dorada, lubina, merluza y salmón. A modo de referencia, a lo largo del año comprendido entre octubre de 2024 y noviembre de 2025 los españoles consumimos 0,56 kg de dorada, 0,55 de lubina, 1,44 de salmón y 1,54 de merluza.

¿Importan esos detalles? Sí. Porque gracias a ellos podemos comprender mejor cómo la brecha entre el precio del pescado en mostrador y en bandeja se amplía o estrecha en función del producto del que hablemos.

Los casos más claros los representa la dorada y la lubina. En el primer caso (dorada) la OCU calcula que la mercancía vendida envasada sale de media un 27% más cara. Y eso que en mostrador pagamos también la cantidad de mercancía que se desperdicia tras pesar la pieza completa. En algunos supermercados ese porcentaje se disparaba incluso hasta el 47%. El caso de la lubina es todavía más flagrante. El sobreprecio detectado en los productos fileteados y servidos en bandejas es del 45%.

¿Es siempre así? La cosa cambia de forma considerable cuando hablamos de merluzas y salomes. Si queremos unas rodajas o lomos, no hay grandes diferencias en función de si se las pedimos al pescadero en el mostrador o acudimos al refrigerador del súper para comprarlas en bandejas.

Una merluza cortada y preparada en el mostrador salía en abril por 17-25 €/kg, mientras que en bandeja se cobraba a 18-25 €/kg. Las rodajas o lomos de salmón también costaban prácticamente lo mismo (20-23 €/kg) tanto en pescadería como en barquetas.

¿Cuál es la conclusión? "La conclusión es clara: en pescado pequeño, cuanto mayor es la manipulación, más se encarece el pescado en bandeja con respecto a la venta en mostrador. En preparaciones con menos manipulación, el sobreprecio es mucho menor, cuando no residual", zanja la organización.

En resumen: hay sobreprecio, aunque no siempre ni resulta igual de contundente en todos los casos. Depende del tipo de pescado y también del nivel de preparación que queramos. "En pescados pequeños y fileteados, la comodidad sí se paga".

¿Mejor uno u otro? La OCU admite que las bandejas tienen "pros y contras" tanto para los consumidores como los súper. Entre los primeros, el más evidente es la rapidez y comodidad. Uno de sus mayores inconvenientes es la pérdida de la figura del pescadero, crucial para asesorar al cliente, y la generación de residuos. La organización advierte también que el uso de bandejas puede empobrecer la oferta.

La pregunta es si el nuevo modelo, directamente conectado con cambios en los hábitos de consumo y compra, logrará cortar la crisis en la que lleva años sumido el pescado.

Imágenes | Jorge Franganillo (Flickr) y Mercadona1, 2 y 3

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