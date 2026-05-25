HOY SE HABLA DE

El Ferrari Luce ya está aquí: 1.050 CV, diseño de Jony Ive y una idea muy distinta de coche eléctrico

  • Ferrari presenta su primer coche eléctrico de producción en serie

  • El Luce combina 1.050 CV, cinco plazas y diseño de LoveFrom

  • Su precio superaría los 500.000 euros, según Reuters

Ferrari Luce 2
8 comentarios Facebook Twitter Flipboard E-mail
javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
javier-marquez

Javier Marquez

Editor - Tech
Linkedin twitter
3374 publicaciones de Javier Marquez

Ferrari podía hacer muchas cosas con su primer eléctrico, pero difícilmente podía permitirse que pasara desapercibido. El Luce llega después de años de espera y con una carga simbólica evidente: no estamos hablando solo de cambiar gasolina por batería, sino de comprobar hasta dónde está dispuesta Maranello a mover los límites de su propia tradición. La marca lo ha revelado en Roma hoy 25 de mayo de 2026, una fecha elegida por su vínculo con la primera victoria de Ferrari en 1947, cuando el 125 S ganó el Gran Premio di Roma

Antes de entrar en harina conviene recordar de dónde surge este modelo. Ferrari presentó en el Capital Markets Day de 2022 una estrategia multienergía basada en la neutralidad tecnológica, una forma de decir que la electrificación convivirá con otras arquitecturas dentro de la marca. El Luce es el primer resultado plenamente eléctrico de esa hoja de ruta, pero no se plantea como un reemplazo de los Ferrari de combustión o híbridos.

Un Ferrari eléctrico pensado para cambiar algo más que el motor

Lo primero que llama la atención al ver el Luce es su formato. Ferrari ya había cruzado la línea de las cuatro puertas con el Purosangue, pero aquí da otro paso: por primera vez ofrece cinco plazas en un coche de producción en serie. La explicación está en su arquitectura eléctrica específica, que permite integrar la batería bajo el suelo y los asientos traseros, liberar el habitáculo y prescindir del túnel central. Ferrari sostiene que esa configuración no habría sido posible con sus esquemas transaxle tradicionales. 

El otro gran cambio está en quién ha dado forma al coche. Ferrari confió el diseño del Luce a LoveFrom, el colectivo creativo fundado por Jony Ive con Marc Newson en 2019, y el primer nombre no necesita demasiada presentación para quien siga la historia reciente de diseño de Apple. Es una decisión poco habitual para una marca con un centro de diseño propio dirigido por Flavio Manzoni. Según Ferrari, esa mirada externa permitió introducir un lenguaje nuevo que no se limita a la carrocería, sino que alcanza también el interior y la interfaz.

Ferrari Luce High Side 4x5 Rgb Web Socials 4789ddcf 4fff 4f85 Bbad 5f1450051fdd

Ese enfoque se nota sobre todo en la silueta. Ferrari define uno de los rasgos principales del Luce como una “glass house” de forma limpia, casi de caparazón, que se extiende por debajo de la línea de cintura hasta los extremos del coche. A su alrededor aparecen alas aerodinámicas delanteras y traseras, además de paneles de luz transparentes integrados en las superficies. Y luego están los pilotos traseros tipo halo, que Ferrari vincula con el 360 Modena y el 458 Italia: al verlos por primera vez es difícil no sentir cierta nostalgia en medio de un diseño tan distinto.

Luce 23rtv4 Lightson 4x5hr 3a68bc81 6155 452d B876 4bdbf5e5ca94

En el habitáculo aparece una de las decisiones más reconocibles del proyecto. Ferrari y LoveFrom no han seguido la vía más evidente en muchos coches eléctricos actuales, donde casi todo acaba dentro de una pantalla. El Luce combina mandos físicos de aluminio, botones, diales, conmutadores y pantallas OLED desarrolladas por Samsung Display para este modelo, con la información principal concentrada frente al conductor. La idea es unir lo mecánico y lo digital sin que una cosa borre a la otra. 

Luce 18rtv3 6000x3375 2d07b0de 1a38 4abd Bf57 Af3b982f59bb
Dsc05292rt 4x5 2b8e051d Dcfa 4bc5 A21e Af39efb2fa91

Las cifras, aun así, son inevitables. Ferrari declara una potencia máxima de 1.050 CV en modo Launch Control, cuatro motores eléctricos, uno por rueda, y una batería de 122 kWh con arquitectura de 800 V. Sobre el papel, el Luce acelera de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos, llega de 0 a 200 km/h en 6,8 segundos y alcanza una velocidad máxima de 310 km/h. La autonomía estimada ronda los 530 kilómetros, aunque aquí conviene mantener el matiz: Ferrari indica que esa cifra todavía está bajo homologación.

Luce 27rtv2 4x5 Hr 1a3bfaca 060f 4d29 8f5e 5137149b1059
Luce 5rtv2 Lightson 4x5hr C2c713fd 0f41 4c3b Bc32 8b1004028c90

En un Ferrari eléctrico, el sonido no es un detalle menor. La marca dice haber trabajado cinco años y 40.000 kilómetros de pruebas específicas para desarrollar un sistema que no genera un sonido sintético, sino que amplifica las vibraciones mecánicas reales de los ejes eléctricos. Esa señal se procesa en tiempo real y cambia según el modo del e-Manettino y el uso de las levas. En paralelo, los cuatro motores, la suspensión activa y el eje trasero direccional buscan que el Luce no sea solo rápido en línea recta, sino capaz de gestionar con mucha precisión lo que ocurre en cada rueda.

Stellantis y Dongfeng acaban de firmar un acuerdo para producir Jeeps y Peugeots en China, y después traerlos desde China
En Xataka
Stellantis y Dongfeng acaban de firmar un acuerdo para producir Jeeps y Peugeots en China, y después traerlos desde China

Y ahora toca hablar de más números. Reuters sitúa su precio por encima de los 500.000 euros, mientras que la página de Ferrari en España ya permite configurarlo, aunque todavía no muestra el precio ni permite comprarlo directamente: el siguiente paso es enviar la información a un concesionario. 

Imágenes | Ferrari

En Xataka | Si la estrategia de la UE era asfixiar al coche chino a base de aranceles, las cifras de 2026 dejan una conclusión muy clara

Temas

Ver 8 comentarios

Temas de interés
Subir

Tecnología

Videojuegos

Entretenimiento

Gastronomía

Motor

Estilo de vida

Economía

Ediciones Internacionales

Inicio
Suscríbete a Apoya a Xataka y disfruta ventajas exclusivas

Partners

Destacamos

Explora en nuestros medios