En su ambición espacial, China está a las puertas de dar un paso crítico: poner a un astronauta a "vivir" un año en órbita

La misión Shenzhou 23 ha sido un éxito en su viaje a Tiangong, según han relatado diversos medios de comunicación chinos. En estos, se señala este hito como un gran paso hacia adelante en la carrera de China hacia la Luna. Ciertamente, cada uno de estos avances lleva al país asiático más cerca de nuestro satélite. No obstante, cabe destacar que los hitos logrados con esta última misión son más bien logros de la carrera espacial china en general, y no tan específicos de la exploración lunar.

También cabe destacar que se han batido o se espera batir varios récord, pero de nuevo se trata de récords particulares de esta nación, no a nivel mundial. Todo esto indica que tienen la capacidad de las grandes potencias espaciales, aunque mucho de lo que están haciendo ya se haya hecho con anterioridad.

Tres nuevos taikonautas en el espacio. Este 24 de mayo, tres taikonautas (el nombre con el que se conoce a los astronautas chinos en occidente) partieron con ayuda de un cohete Long March rumbo a la estación espacial Tiangong. El acoplamiento con uno de los puertos de dicha estación se llevó a cabo sin problemas 3,5 horas después. Se espera que dos de los tres tripulantes de la nave pasen alrededor de 6 meses en estas instalaciones. Lo normal en estas misiones. Sin embargo, uno de ellos, aún no se ha especificado cuál, batirá el récord de pasar un año en el espacio.

Antecedentes. Ya ha habido otros astronautas que han pasado alrededor de un año en el espacio. En la NASA el récord lo tiene el astronauta Frank Rubio, quien pasó 371 días a bordo de la Estación Espacial Internacional. Antes de él, en la cima de la agencia espacial estadounidense se encontraba Mark Vande Hei, con 355 días. Sin embargo, ambos están muy por debajo de los 437 días que pasó el cosmonauta ruso Valeri Polyakov en la estación rusa Mir.

La tripulación. Los tres tripulantes de esta misión china son Zhu Yangzhu, Zhang Zhiyuan y Li Jiaying. Esta última es la cuarta mujer taikonauta y la primera persona de Hong Kong en viajar al espacio. Antes era inspectora de policía.

Más primeras veces. La próxima misión a Tiangong llevará a bordo a un astronauta pakistaní, por lo que se seguirán cumpliendo primeras veces.

Futuros experimentos. Los astronautas que ahora han llegado a la estación espacial china llevarán a cabo diversos experimentos, relacionados con la medicina, la ciencia de los materiales, la física de fluidos, la biología y la medicina. Destacan los que llevará a cabo el tripulante que alargará su estancia hasta un año, ya que será el que se encargará de estudiar cómo afecta al cuerpo humano la microgravedad en estancias largas. Se centrará también en los efectos psicológicos del confinamiento y, en general, en todo lo que podría afectar a la salud de los próximos colonos lunares.

Objetivo: la Luna. Por supuesto que China tiene la vista puesta en la Luna. De hecho, con sus misiones Chang’e, han hecho un estudio muy exhaustivo de nuestro satélite. Han logrado cartografiarlo, aterrizar en su lado oculto y recoger muestras y devolverlas a la Tierra para su análisis. Incluso se ha hecho germinar una semilla en una biosfera simulada, dentro del territorio selenita. La Academia de Ciencias China tiene conocimientos suficientes sobre la Luna y ha demostrado tener también tecnologías más que competentes.

Su objetivo es alunizar en 2030. El de la NASA está fijado en 2028, pero todo puede cambiar. De momento, China avanza a buen ritmo en su carrera espacial y esa, sin duda, es una gran noticia. Al fin y al cabo, deberíamos ver la carrera espacial como un objetivo de la humanidad, no tanto como una carrera entre países.

Imágenes | CMSA

En Xataka | La carrera espacial entre Estados Unidos y China es, ante todo, una carrera por ver quién se gasta más dinero