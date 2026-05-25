China ya tiene una GPU que compite con la RTX 3060 de Nvidia. Lo malo es que llega cinco años tarde y peor

La cruzada de China por lograr la independencia total en el ámbito de los semiconductores ha dado un nuevo paso. El problema es que ese paso no ha sido tan prometedor como esperábamos, y de hecho deja claro que hoy por hoy el gigante asiático sigue estando lejos de los fabricantes de semiconductores que dominan el mercado.

La alternativa para gamers que prometía. Lisuan Tech (砺算科技), empresa china que se dedica a fabricar semiconductores y soluciones como tarjetas gráficas para el mercado de usuarios finales, ha lanzado al mercado su nueva GPU para el mercado de consumo, la LX-7G100.

El precio y las expectativas. El precio oficial de salida es de 3.299 yuanes (unos 420 euros al cambio), y con ese precio la tarjeta gráfica equivalente debería ser como mínimo una RTX5060 Ti, que habitualmente está por debajo de 400 euros. Lo que obtenemos en rendimiento no es ni mucho menos eso.

Las pruebas de rendimiento de la LX-7G100 quedaron normalmente bastante por debajo de las de la RTX 3060.Fuente: NotebookCheck.

Peor que la RTX 3060. El problema es que quienes han tenido acceso a esta tarjeta gráfica y han evaluado sus prestaciones se han dado cuenta de que la GPU de este fabricante está muy lejos de esa estimación precio/prestaciones. De hecho, suele competir más con la RTX 3060 de 2021, pero además incluso con ella sale perdiendo: ofrece aproximadamente un 65% del rendimiento de su rival de NVIDIA.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Buenas especificaciones. Sobre el papel, la LX-7G100 debería ofrecer más rendimiento. Cuenta una GPU 7G106, 12 GB de memoria GDDR6 y ancho de banda decente, por ejemplo. Sin embargo, no tiene soporte realmente maduro para DX12 y tampoco ofrece alternativa a DSLL de Nvidia o a FSR de AMD. Al usarla en juegos modernos, el rendimiento se desploma debido a fallos en el renderizado y a cuellos de botella en la traducción de código.

Tampoco para IA. En Lisuan Tech han intentado apostar además por su capacidad para ejecutar modelos de IA locales y privados. Sin embargo la mayor parte del desarrollo de proyectos IA está ligada a la arquitectura CUDA de Nvidia. Es cierto que la empresa china cuenta con su propia capa de compatibilidad para traducir código de PyTorch y CUDA a su arquitectura nativa, pero la pérdida de eficiencia es notable, lo que hace que las tareas de inferencia o entrenamiento local de modelos se vuelvan demasiado lentas en comparación con las que permiten las gráficas de Nvidia.

Difícil competir. Lisuan Technology anunció los primeros hitos de este lanzamiento hace un año. Los rumores indicaban que su procesador gráfico G100 está fabricado por SMIC con un proceso fotolitográfico de 6 nm que cumple con las restriciones de EEUU. Se intentó lanzar ya en 2023, pero Lisuan tuvo problemas económicos y una inyección de capital de 27,7 millones de dólares logró mantener el proyecto en marcha. Queda por ver si finalmente las ventas acompañan, aunque ciertamente su relación precio/prestaciones la hace atractiva solo para públicos como el chino, que puede tener más dificultades para acceder a modelos como las Nvidia RTX.

En Xataka | El final de Nvidia en China parece estar muy cerca: su cuota de mercado actual es del 0%