Los mejores chollos hoy en Amazon: desde el aire acondicionado portátil más top a la mochila viral para viajar sin facturar

Arranca una nueva semana y el calor apunta a que será el protagonista en nuestro día a día. Si estás pensando comprar un aire acondicionado, ventilador o cualquier dispositivo de climatización, hay modelos muy interesantes. Aunque no solo en este tipo de productos puedes encontrar descuentos. Estos son los mejores chollos que hemos encontrado hoy en Amazon hoy, 25 de mayo.

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Aire acondicionado portátil Midea PortaSplit por 949,99 euros: con 12.000 BTU y 4 en 1.

por 949,99 euros: con 12.000 BTU y 4 en 1. OnePlus 15R + OnePlus Watch3 por 549 euros: de 6,83 pulgadas y 256 GB de almacenamiento.

por 549 euros: de 6,83 pulgadas y 256 GB de almacenamiento. Altavoz inalámbrico Soundcore Anker 2 por 25,99 euros: con 12 W de potencia y autonomía de hasta 24 horas.

por 25,99 euros: con 12 W de potencia y autonomía de hasta 24 horas. Mochila de cabina al vacío SZLX por 48,86 euros: con múltiples compartimentos y bolsillo impermeable.

por 48,86 euros: con múltiples compartimentos y bolsillo impermeable. Adaptador inalámbrico para Android Auto y CarPlay Ottocast Mini Pico por 54,09 euros: de tipo Plug & Play y compatible con los controles del coche.

Aire acondicionado portátil Midea PortaSplit

Dentro del sector de la climatización, este Midea PortaSplit es una de las innovaciones más potentes de los últimos años. Resuelve de un plumazo el principal problema de los aires acondicionados portátiles: la ineficiencia y el ruido del tubo extractor convencional. Es un modelo caro, pero ahora puedes llevártelo rebajado, por 949,99 euros.

Destaca por su imponente capacidad de enfriamiento de 12.000 BTU, por lo que resulta perfecto para estancias de hasta 45 metros cuadrados. Se trata de un dispositivo todoterreno 4 en 1 que enfría, ventila, deshumidifica y funciona como una bomba de calor. Además, es silencioso (funciona en torno a 39 dB) y cuenta con conectividad WiFi para que puedas controlarlo desde el móvil.

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OnePlus 15R + OnePlus Watch3

Si estás pensando cambiar de móvil por uno de alta gama, este pack te va a interesar. Ahora, puedes llevarte el OnePlus 15R más el OnePlus Watch3 con un descuento del 23%, por 549 euros, ahorrándote así casi 200 euros respecto a su PVP habitual.

Este OnePlus 15R destaca por su pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas y su batería masiva de 7.400 mAh con carga rápida SUPERVOOC de 80 W. Cuenta con cámara triple y viene con 12 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. En cuanto al reloj OnePlus Watch3 funciona con WearOS y destaca por ser muy resistente.

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Altavoz inalámbrico Soundcore Anker 2

Si eres de los que, en verano, te gusta llevarte la música a la piscina, a la playa o al balcón o terraza, este altavoz Anker Soundcore 2 es uno de los reyes indiscutibles de la gama de entrada. Ahora, en Amazon, está rebajado y ha pasado de costar 39,99 euros a 25,99 euros en esta oferta flash.

A pesar de su diseño compacto, este altavoz Bluetooth ofrece una potencia de 12 W y su batería es algo a destacar, ya que brinda una autonomía de hasta 24 horas de reproducción continua. Cuenta con certificación IPX7 que lo hace resistente al agua y puedes crear sonido estéreo emparejando dos altavoces iguales.

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Mochila de cabina al vacío SZLX

Todo un fenómeno viral, esta mochila de cabina al vacío es perfecta para volar en aerolíneas low cost sin tener que pagar de más por llevar equipaje. Ahora, puedes llevártela rebajada en Amazon por 48,86 euros, mucho más barato que tener que pagar por facturar una maleta de cabina.

El verdadero punto fuerte de esta mochila de viaje radica en su inteligente distribución del espacio interior y, sobre todo, en la posibilidad de almacenar al vacío todo, ya que cuenta con una boquilla para poder hacerlo fácilmente. Cuenta con un práctico bolsillo con aislamiento impermeable y un compartimento ventilado en la base exclusivo para el calzado. Además, cuenta con un puerto de carga USB exterior, que resulta muy útil para conectar una power bank.

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Adaptador inalámbrico para Android Auto y CarPlay Ottocast Mini Pico

Ahora que el buen tiempo ya está aquí, las escapadas y viajes se multiplican. Si estás cansado de enchufar el móvil por cable al coche cada vez que te subes en él, este adaptador inalámbrico Ottocast Mini Pico será tu salvación. Ahora, puedes llevártelo por 54,09 euros gracias al cupón de 20 euros de descuento extra que hay disponible.

La gran ventaja de este modelo de adaptador inalámbrico radica en su configuración Plug & Play y su función de reconexión automática inteligente, que vincula el móvil apenas unos segundos después de arrancar el motor. Es compatible con los controles originales del coche, lo que te permite seguir utilizando de forma nativa los botones del volante, la pantalla táctil y los comandos de Google Assistant o Siri.

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Imágenes | Midea, Ottocast, SZLX, Anker y OnePlus

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