Un meteorólogo ha analizado 30 años de cielos españoles para ver si te debes preocupar por no ver el eclipse del 12 de agosto

¿Te imaginas gastarte un dineral en un viaje a la España vaciada para disfrutar de un espectáculo que apenas durará un par de minutos y que a la hora de la verdad lleguen las nubes y te impidan verlo? Eso será lo que ocurrirá este verano si tenemos la mala suerte de que se nublen los cielos de las zonas de totalidad del eclipse del 12 de agosto.

Por desgracia, hasta 3 o 4 días antes no sabremos qué ocurrirá. Las predicciones meteorológicas no pueden hacerse con más antelación, qué más quisiéramos. Sin embargo, sí que se puede hacer un análisis de lo que ha ocurrido en años anteriores, justo en ese lugar y esa fecha del año. El meteorólogo Benito Fuentes se ha encargado de hacerlo y podemos ver los resultados en su cuenta de X (antes Twitter).

30 años de observaciones. El meteorólogo ha analizado lo que ocurrió el 12 de agosto a las 20:00 en los cielos españoles durante los últimos 30 años. Si bien la totalidad del eclipse de este año se alcanzará en torno a las 20:30, el eclipse como tal comenzará a las 19:30. Por eso ha elegido las 20:00. Lo malo es que en su análisis se puede ver que en algunos de los puntos de la franja de totalidad la mitad de los 12 de agosto han tenido demasiadas nubes para poder ver un eclipse con tranquilidad.

No todas las nubes son iguales. El meteorólogo se ha fijado especialmente en las nubes medias y bajas, ya que las altas permiten el paso de la luz, de modo que se podría ver cuando el eclipse la “apague”.

Basta con cielos un poco nublados. Otro dato importante que aclara el meteorólogo es que, por la hora a la que tendrá lugar el eclipse, bastante cerca del atardecer, unas pocas nubes mal posicionadas son suficientes para arruinarnos el espectáculo. No es necesario que los cielos estén totalmente nublados. Él ha usado un 35% de nubosidad como umbral a partir del cual habría que empezar a preocuparse.

No todas las posiciones son iguales. Precisamente también por la hora cercana al atardecer, las nubes que nos fastidiarían el eclipse son las que se encuentran hacia el oeste, donde se pone el sol. Unas pocas nubes hacia el oeste serían muchísimo peores que un cielo totalmente cerrado sobre nuestras cabezas.

Que no cunda el pánico. Estos datos no son una predicción, ni muchísimo menos. Que la mitad de los doce de agosto hayan estado problemáticamente nublados en los últimos 30 años no quiere decir que este también lo vaya a estar.

Con las predicciones que sí se podrán hacer en los días previos se podrá recalcular hasta cierto punto el lugar para observar el eclipse. No vale la pena que nos preocupemos antes de tiempo. Ese puntito de misterio e incertidumbre también hace muy interesante lo que está por venir. Y lo bueno es que, si no podemos verlo, siempre podemos ir a la caza de los otros dos componentes del trío ibérico de eclipses.

Imagen | Magnific/NASA

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