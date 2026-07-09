Aravind Srinivas, CEO de Perplexity: "Microsoft construyó el concepto de trabajo de oficina porque querían vender más software"

Para muchos, el trabajo de oficina y estar ocho horas al día ante una pantalla es poco menos que una tortura antinatural para el ser humano. De hecho, este tipo de "trabajos del conocimiento", son un invento relativamente reciente, que ha ido evolucionando como adaptación de la tecnología al mundo laboral.

Aravind Srinivas, CEO de Perplexity ha ido un poco más allá asegurando que el trabajo de oficina es un invento de Bill Gates para llevar a cabo su plan de llevar un PC a cada escritorio. Srinivas desarrolló su hipótesis durante su entrevista en el podcast de Joe Rogan e incluso dejó descolocado al presentador. "Microsoft construyó el concepto de trabajo de oficina porque querían vender más software".

El sueño de Gates

Srinivas vincula la creación de los trabajos de oficina directamente con la obsesión histórica del fundador de Microsoft por meter un ordenador en cada casa y en cada escritorio. "Esa idea de poner un PC en cada escritorio y hacer que estuvieras pegado a él era la visión de Bill Gates", explicó el CEO de Perplexity.

No es ningún secreto. El propio Gates ha repetido esa misma idea durante décadas: quería un ordenador en cada casa y en cada escritorio. De hecho, su visión sobre el futuro de los ordenadores se publicó en la prensa especializada de la época incluso antes incluso de que Microsoft vendiera su primer BASIC.

Rogan, con su estilo directo, resumió el mérito del plan de Gates con una frase contundente: "Vaya con el genio. Menudo logro, porque desde luego lo clavaron". Lo cierto es que es difícil llevarle la contraria. Pocas estrategias comerciales han cambiado tanto la rutina diaria de miles de millones de personas como la llegada de los ordenadores y la ofimática al mundo laboral.

Una jugada maestra de Microsoft

La tesis de Srinivas es que, el trabajo de 9 a 5 frente a una pantalla no fue una evolución natural del empleo, sino un plan de negocio de Microsoft para que la gente usara ordenadores todo el día.

Cuantas más horas y más gente trabajara frente a una pantalla, más licencias de software se vendían. Según el directivo, la rutina de oficina se diseñó para crear una dependencia diaria de Word y Excel, empezando en las escuelas, para que luego las empresas pagaran por esas licencias.

La parte más jugosa de la entrevista es el contraste entre los dos fundadores. Según Srinivas, la meta de Microsoft nunca fue el diseño. "No se trataba de hacer la computación bella, como la concebía Steve Jobs", dijo textualmente, marcando la diferencia con Apple.

Jobs perseguía otra cosa: máquinas casi obsesivas en su cuidado estético, que él mismo definía como 'insanely great'. Microsoft, en cambio, vendía hardware para colocar software encima. Cuanto más tiempo pasabas frente a la pantalla, más licencias necesitabas. El negocio de Microsoft no era en crear un producto bonito, era generar dependencia de sus herramientas para vender licencias.

Microsoft inventó Office, no la oficina

Pese a las impactantes declaraciones de Srinivas, Bill Gates no inventó la jornada de ocho horas ni el trabajo de oficina. Su historia viene de mucho antes, de las luchas obreras del siglo XIX y de leyes como la Fair Labor Standards de 1938 en Estados Unidos.

Lo que sí es cierto es que, tal y como señalaba Rogan, "este tipo de estilo de vida es algo muy reciente que hemos acabado aceptando como normal". La evidencia científica deja testimonio de que, con la llegada de los ordenadores y la tecnología, la productividad en el trabajo se disparó.

Que Microsoft ganó esa partida contribuyendo al incremento de esa productividad es innegable. Word, Excel o PowerPoint llevan formando a generaciones enteras desde el colegio. Cuando esos alumnos llegan al primer trabajo, ya saben usar esas herramientas y las empresas pagan la licencia sin pensarlo dos veces.

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