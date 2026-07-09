Las inundaciones en China han revelado una gigantesca "criatura" marina: evacúa barrios enteros cuando las carreteras desaparecen

En julio de 2021, las inundaciones de Zhengzhou dejaron una escena que dio la vuelta al mundo: excavadoras avanzando entre calles convertidas en ríos para sacar vecinos atrapados porque ya no existían carreteras. Cinco años después, China vuelve a enfrentarse al mismo problema, aunque esta vez la respuesta parece sacada de una película de ciencia ficción.

2026 pone a prueba a China. Las lluvias torrenciales llevan meses golpeando el centro y sur del país, con decenas de muertos, cientos de miles de afectados y evacuaciones masivas. Reuters describía carreteras cortadas, ciudades parcialmente anegadas y equipos de rescate obligados a utilizar embarcaciones, nadadores y medios improvisados para llegar hasta las zonas aisladas.

De hecho, la emergencia alcanzó una nueva dimensión cuando el tifón Maysak descargó sobre Guangxi, obligando a evacuar a más de 130.000 personas y dejando miles de estudiantes atrapados por el agua.

El rescate tradicional no sirve. Las inundaciones dejaron una imagen repetida una y otra vez: barrios enteros donde ya no era posible circular por tierra. Ese problema ha llevado a China a desplegar un abanico cada vez mayor de soluciones, uno donde hemos visto desde drones capaces de mantener las comunicaciones o transportar carga hasta maquinaria pesada adaptada para avanzar entre el agua.

No es una estrategia improvisada, sino una evolución de las lecciones aprendidas tras catástrofes anteriores como las de Zhengzhou.

Una gigantesca “criatura” flotante. Y de entre todos los medios desplegados hubo uno que llamó especialmente la atención. Varios medios locales han mostrado un enorme pontón autopropulsado utilizado para evacuar a miles de personas cuando las carreteras habían desaparecido por completo.

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Los medios chinos lo bautizaron como una suerte de "portaaviones de rescate", una enorme plataforma flotante capaz de transportar centenares de personas de una sola vez allí donde los vehículos convencionales ya no pueden llegar.

La nuevo es la estrategia. Hasta el momento en que escribimos, no existen fuentes independientes que indiquen que esta plataforma sea un desarrollo recién presentado. Todo apunta a que deriva de los pontones autopropulsados que durante décadas han empleado los ingenieros militares para tender puentes flotantes y cruzar ríos con vehículos pesados.

Más bien, lo novedoso aquí parece ser su adaptación para evacuaciones civiles a gran escala, convirtiendo una tecnología militar en una especie de gigantesco ferry de emergencia.

La gran enseñanza. Las inundaciones de Guangxi han dejado al descubierto algo más importante que una plataforma flotante, que también. Mientras buena parte del mundo sigue confiando casi exclusivamente en barcos y helicópteros para responder a este tipo de desastres, China está incorporando drones, plataformas anfibias y grandes sistemas flotantes para mantener operativa una ciudad incluso cuando deja de tener calles.

Puede que esa "criatura" marina sea la imagen más espectacular, pero probablemente solo representa una pieza más dentro de una estrategia mucho más amplia para responder a fenómenos extremos cada vez más frecuentes.

Imagen | CCTV

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