Si la pregunta es si ha valido la pena destruir el mercado de consumo por la IA, la respuesta es Samsung superando a Nvidia

Hace unos días, uno de los mandamases de la división de semiconductores de Samsung, comunicó en una reunión interna que el beneficio de este año superará a lo acumulado durante los 40 años que llevan en la industria de los semiconductores. Parece una exageración, pero el cierre del segundo trimestre no sólo ha terminado dándole la razón, sino que ha definido una situación en la que Samsung se convierte en la empresa con la cifra trimestral más alta jamás registrada por una tecnológica.

Muy por delante de Apple y de su gran aliada: Nvidia.

Mirando a Nvidia desde arriba. Todas las señales apuntaban a este escenario. Con un beneficio operativo de 51.500 millones de euros, está por delante de los 46.300 millones conseguidos por Nvidia en julio de 2025 y de los 44.000 millones que se anotó Apple a finales del año pasado. Como apuntan nuestros compañeros de XTM, la facturación fue un 129% mayor que la de hace un año y el beneficio se disparó un 1.810% en el mismo periodo.

Tras unos años de caminata por el desierto, a comienzos de 2024, la división de Samsung vio brotes verdes, pero con la explosión de la inversión en la IA es cuando esos brotes se han convertido en un florido campo para la empresa surcoreana. No sólo es una de las tres empresas que dominan la producción de memoria, sino que fue la primera elegida por Nvidia para la creación de la memoria HBM4 para su nueva plataforma de IA. Venden todo lo que producen incluso antes de producirlo, y se están haciendo de oro.

20%. Más allá de esto, lo realmente interesante es que Samsung no va a aflojar, y como usuarios no es algo que nos beneficie lo más mínimo. Como Jensen Huang apuntó hace un tiempo, a la industria de la IA le quedan años de inversión salvaje por delante, y justo con la llegada de los resultados trimestrales de récord se apunta que Samsung está negociando para impulsar un 20% más el precio de la DRAM.

El motivo es la escasez, como viene siendo desde hace meses, y un informe de ZDNet Korea apunta que el tercer trimestre de 2026 va a ser especialmente crítico. La memoria ya ha subido un 146% durante 2026 comparado con el promedio de 2025, pero la cosa seguirá escalando porque, simplemente, los fabricantes no dan abasto para fabricar al ritmo que compran los hiperescaladores.

Las acciones, por supuesto, se dispararon. Ante el informe, las de Samsung subieron un 8% y las de SK Hynix un 12%. De hecho, ya se dice que para otoño de este año el precio de la RAM se volverá a doblar, haciendo aún más difícil no sólo que podamos comprar módulos para montar un PC, por ejemplo, sino que podamos acceder a cualquier cosa. Los móviles están subiendo de precio (sobre todo las gamas baja y media) y Apple acaba de aumentar un 20% de media el precio de iPad y Mac para hacer frente a lo que les cuesta a ellos esa memoria.

Meta. Pero bueno, la división de semiconductores no es sólo para hacer chips de memoria, y hay dos gigantes de la IA que estarían negociando con los surcoreanos para dar vida a nuevos centros de datos. Uno sería Meta, que según el Seoul Economic Daily, está interesada en el proceso de 2 nanómetros de Samsung para dar vida a sus chips de inferencia de nueva generación. Tendrían sobre la mesa un contrato de 6.500 millones de dólares y supondría una ruptura con TSMC, la empresa que produjo las dos primeras generaciones de los aceleradores MTIA de Meta.

Por otro lado, Anthropic. Al igual que OpenAI con Broadcom, Anthropic quiere tener un chip propio y The Information señala que también estarían interesados en la plataforma de 2 nm de Samsung y ya habrían comenzado las negociaciones. Samsung ya ha participado en la ronda de financiación de 65.000 millones de dólares que Anthropioc lanzó en mayo, por lo que la alianza está ahí y sólo quedarían acordar los términos del acuerdo para desarrollar el chip.

Prácticas cuestionables. Pero no todo es celebración en la casa surcoreana porque en Estados Unidos se está cocinando una demanda colectiva a Samsung, SK Hynix y Micron por manipulación de mercado, entre otras cosas. Dentro de esa manipulación, lo que se denuncia es el frenazo en la producción de estándares más antiguos como DDR4 para justificar el precio de los módulos modernos.

Se apunta a una reducción simultánea de la producción para coordinar la transición hacia la memoria de alto ancho de banda (HBM), abandonando el suministro de módulos DDR3 y DDR4 para justificar el precio de los módulos DRAM modernos. Lo curioso es que no es la primera vez, ya que en 2005 tuvieron un caso idéntico por el que Samsung y SK Hynix fueron multadas, mientras Micron se salvó por... chivatos.

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