La crisis de la RAM llega a Apple: sube el precio de los iPad, Mac y más productos

Hace apenas unos días, el todavía CEO de Apple decía que eso de mantener los precios tal cual estaban era "insostenible". Estamos en plena crisis de memorias RAM provocada por la escasez que ha generado la IA y los precios de este componente están por las nubes. Era cuestión de tiempo hasta que esta situación se reflejara en el precio final.

Son varios los fabricantes que han advertido que los precios van a subir, algunos incluso han cancelado productos por este motivo. Con la IA acaparando todos los componentes para los centros de datos, no tiene pinta de que la situación vaya a revertirse pronto.

Durante la entrevista, Cook no detalló qué productos serían los que subirían de precio, sino que se limitó a decir que habría cambios en el catálogo. Hoy ya sabemos cuales son los primeros afectados y, de momento, no está el iPhone, pero tiempo al tiempo. Este es el comunicado que ha emitido Apple sobre estos cambios:

"El sector de la electrónica de consumo se enfrenta a un reto sin precedentes. La rápida expansión de los centros de datos de inteligencia artificial ha provocado un aumento extraordinario de la demanda de memoria y almacenamiento. Nunca habíamos visto que el precio de un componente subiera tanto y tan rápido. Hasta ahora hemos protegido a nuestros clientes de estas subidas, pero hemos llegado a un punto en el que nos vemos obligados a empezar a subir los precios de varios productos, incluidas las subidas de hoy para el iPad y el Mac. Sabemos que no es una buena noticia y estamos trabajando sin descanso para encontrar soluciones".

Así quedan los nuevos precios

Portátiles MacBook: hasta un 19% más caros

El que sale peor parado de esta lista es el MacBook Air de 13 pulgadas, que aumenta 230 euros, un 19% más caro. Los MacBook Pro M5 Max, que ya eran los más caros, suben la friolera de 600 euros cada uno.

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA MACBOOK NEO 799 euros 699 euros +100 euros (+14%) MACBOOK AIR (13") M5 1.429 euros 1.199 euros +230 euros (+19%) MACBOOK AIR (15") M5 1.729 euros 1.499 euros +230 euros (+15%) MACBOOK PRO (14") M5 2.229 euros 1.929 euros +300 euros (+16%) MACBOOK PRO (14") M5 PRO 2.949 euros 2.549 euros +400 euros (+16%) MACBOOK PRO (14") M5 MAX 4.849 euros 4.249 euros +600 euros (+14%) MACBOOK PRO (16") M5 pro 3.449 euros 3.049 euros +400 euros (+13%) MACBOOK PRO (16") M5 max 5.149 euros 4.549 euros +600 euros (+13%)

Mac de sobremesa: hasta un 31% más

El único que no sube aquí es el Mac Mini M4, pero porque Apple ya se cargó en su día el modelo base, es decir que fue como una subida de precio preventiva. De los demás, el Mac Studio con el chip M3 Ultra es el que más sube: 1.500 euros más.

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA IMAC 1.819 euros 1.519 euros +300 euros (+20%) MAC MINI M4 969 euros 969 euros 0 euros (0%) MAC MINI M4 PRO 1.919 euros 1.719 euros +200 euros (+12%) MAC STUDIO M4 max 3.029 euros 2.329 +700 euros (+30%) MAC STUDIO M3 ultra 6.349 euros 4.849 euros +1.500 euros (+31%)

iPad: el modelo barato ya no es barato

El iPad con chip A16, también conocido como el iPad barato, ahora cuesta 499 euros, un 32% más. El resto de modelos suben entre un 14 y un 24%.

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA iPad a16 499 euros 379 euros +120euros (+32%) iPad mini 679 euros 549 euros +130 euros (+24%) iPad air (11") m4 799 euros 649 euros +150 euros (+23%) iPad air (13") m4 999 euros 849 euros +150 euros (+18%) iPad pro (13") m5 1.299 euros 1.099 euros +200 euros (+18%) iPad pro (13") m5 1.649 euros 1.449 euros +200 euros (+14%)

Apple TV y HomePod tampoco se libran

La subida porcentual más alta de todas la protagoniza el Apple TV 4K, que sube un 36% hasta los 229 euros. Los altavoces HomePod, en sus dos versiones, también son más caros.

PRECIO base actual PRECIO base ANTES DIFERENCIA APPLE TV 4K 229 euros 169 euros +60 euros (+36%) HOMEPOD (2ª GEN.) 399 euros 349 euros +50 euros (+14%) HOMEPOD MINI 139 euros 109 euros +30 euros (+28%)

Imagen | Laurenz Heymann en Unsplash

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