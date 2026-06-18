“Es insostenible”: Tim Cook avisa de que el impacto de la IA provocará subidas en los precios de los iPhone

Estamos en pleno "RAMageddon". La crisis de las memorias RAM no para de impactar en la industria, y lo saben bien en Apple. La empresa había capeado el temporal (relativamente) hasta ahora, pero su actual CEO, Tim Cook, ya está avisando a los clientes: tu próximo Mac, iPhone o iPad podría subir de precio muy pronto. Sorpresas pocas, disgustos, muchos.

La situación es "insostenible". El máximo responsable de Apple concedió una entrevista en The Wall Street Journal en la que señaló que los incrementos de precio son "inevitables". La empresa ha hecho grandes esfuerzos para absorber el impacto del incremento de costes en todo tipo de chips de memoria RAM y NAND, pero el límite parece haber sido ya superado, porque Cook afirmaba que la situación se ha vuelto "insostenible".

Los precios de Apple subirán. Apple no ha especificado qué productos se verán afectados y en qué medida, pero ya avisa de que habrá cambios en el catálogo. Cook ya avisó en abril, durante la conferencia con inversores, de que la escasez les acabaría pasando factura. El futuro CEO, John Ternus, explicó lo mismo poco después. El que avisa no es traidor, parecieron querer decir.

El iPhone, firme candidato a subir de precio. Según expertos de la industria citados en Financial Times, si Apple sube precios uno de los claros candidatos en ver ese crecimiento de precios es el iPhone. Se espera que la empresa anuncie nuevos iPhone en septiembre, lo que le dará la oportunidad de que ya desde el lanzamiento estos nuevos modelos tengan precio significativamente superior al tradicional.

Fuente: TechInsights

¿Cuánto más caros? Lo que no está claro es cuánto más caros serán tanto los iPhone como el resto de productos hardware de la compañía. En The Wall Street Journal citan las estimaciones de la empresa TechInsights, que cree que los nuevos iPhone tendrán un precio que será al menos 270 dólares más caro para que Apple pueda mantener su margen de beneficio. El iPhone 17 Pro parte de los 1.099 dólares, y por tanto ahora el precio se acercaría a los 1.400 dólares.

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La situación es trágica. Los datos de TechInsights (en el gráfico superior) revelan cómo las subidas de precio tanto en las memorias RAM como en los chips NAND de nuestras unidades SSD han subido de precio de forma astronómica desde mediados de 2025. Se estima que las memorias RAM lo harán aún más en los próximos 12 meses, aunque parece que la situación se relajará para las memorias NAND.

Y los fabricantes hacen su agosto. Mientras, las empresas que dominan el mercado de las memorias siguen haciendo su particular agosto. Samsung, SK Hynix, Micron, Kioxia y SanDisk han logrado crecer de forma astronómica en bolsa (estas dos últimas, un 4.600% en los últimos doce meses) y no tienen intención alguna de incrementar de forma drástica su producción. Hay proyectos de nuevas plantas de producción, sí, pero casi todas para producir chips de memoria HBM para la IA. Mientras, las obleas con chips de memorias para dispositivos para usuarios finales seguirán estando un 15% por debajo de la demanda, estiman en Morgan Stanley.

La IA está saliéndole cara a Apple. De momento la IA no está favoreciendo a Apple. Su estrategia con esta tecnología ha sido muy criticada y solo ahora acaban de lanzar la nueva Siri AI gracias al acuerdo con Google. No parece que ese vaya a ser un argumento suficiente para acelerar las ventas de los iPhone, sobre todo si estos suben de precio. No lo ha sido desde luego en el mundo Android, no hablemos ya del segmento de PCs y portátiles: los PC Copilot+ jamás lograron cuajar tras prometer una revolución que nunca se produjo.

Imagen | Comisión europea (Christophe Licoppe), Arne Müseler

En Xataka | La crisis de las RAM es tan extrema que ha conseguido lo que parecía impensable: que las memorias de Apple sean "baratas"