Las mejores ofertas en tecnología y entretenimiento de El Corte Inglés y MediaMarkt, hoy 2 de agosto

Tanto MediaMarkt como El Corte Inglés han empezado el mes de agosto por todo lo alto con muchas ofertas en tecnología y entretenimiento. Si estás buscando unas gafas para ver el eclipse, unos buenos auriculares de diadema o una consola, mucho ojo a estas cinco ofertas que podemos encontrar en ambas tiendas.

Google Pixel 10 Pro por 829 euros, un móvil con un excelente apartado fotográfico.

por 829 euros, un móvil con un excelente apartado fotográfico. AirPods Max por 399 euros, el precio mínimo histórico de los auriculares de la gama alta de Apple.

por 399 euros, el precio mínimo histórico de los auriculares de la gama alta de Apple. Polti Vaporella Vertical Styler por 119 euros, un dispositivo perfecto para planchar la ropa de forma cómoda y rápida.

por 119 euros, un dispositivo perfecto para planchar la ropa de forma cómoda y rápida. Nintendo Switch 2 por 479 euros, la consola junto con un videojuego.

por 479 euros, la consola junto con un videojuego. Hawkers por 3,99 euros, unas gafas muy económicas de la marca para ver el eclipse de este mes.

Google Pixel 10 Pro

Los móviles de Google han recibido muchas ofertas en estos últimos meses, y ahora mismo tenemos en MediaMarkt una de las mejores con el Google Pixel 10 Pro rebajado:

Google Pixel 10 Pro ( 128 GB ) por 729 euros.

) por 729 euros. Google Pixel 10 Pro (256 GB) por 829 euros.

Además, si tienes la tarjeta MediaMarkt VISA puedes financiar el móvil sin intereses.

Por otro lado, el móvil destaca sobre todo porque cuenta con el mejor apartado fotográfico dentro de la marca. Es, además, un modelo muy compacto con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas, la pantalla es muy brillante (ideal para verla bien en exteriores) y tiene un diseño muy elegante.

AirPods Max

Si tienes un dispositivo de Apple y buscas unos buenos auriculares, mucho ojo a los AirPods Max (los originales en su versión con USB-C), porque su precio ha caído hasta los 399 euros. Son unos auriculares que ofrecen una muy buena cancelación activa de ruido, son cómodos de utilizar incluso durante horas y la calidad de audio es muy buena.

Polti Vaporella Vertical Styler

Si no te gusta planchar o simplemente quieres hacerlo de forma cómoda y rápida, El Corte Inglés ahora mismo tiene la Polti Vaporella Vertical Styler por un precio de 119 euros. Se trata de un centro de planchado vertical que cuenta con un depósito de dos litros, viene con seis ajustes de vapor (ideal para diferentes tejidos) y que ocupa poco espacio.

Polti Vaporella Vertical Styler PVP en El Corte Inglés — 119,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Nintendo Switch 2

MediaMarkt es una de las tiendas que más y mejores ofertas ha tenido (y tiene) de la Nintendo Switch 2. Aprovechando que en un mes la consola costará un poco más, ha lanzado un pack que incluye el videojuego 'Super Mario Bros. Wonder' en su versión Switch 2 Edition. Todo ello por 479 euros.

Para acceder al pack hay que pulsar el botón de "Comprar pack" en MediaMarkt, de lo contrario únicamente se añadirá la consola al carrito.

Nintendo Switch 2 + Super Mario Bros. Wonder PVP en MediaMarkt — 479,00 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Hawkers

Ya queda menos para que podamos ver el eclipse, pero para ello necesitamos sí o sí unas gafas que estén homologadas. Si aún no las tienes, El Corte Inglés tiene las Hawkers por solo 3,99 euros. Estas gafas están homologadas con la normativa ISO 12312-2 y permiten ajustar la montura.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | El Corte Inglés, MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Google, Apple, Polti, Nintendo, Hawkers

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