China acaba de construir el imán de fusión nuclear más grande del mundo: 582 toneladas para atrapar su sol artificial

China quiere liderar la energía procedente de la fusión nuclear y en las últimas semanas ha dado un paso de gigante para lograrlo: ha completado con éxito las pruebas de un imán superconductor. Pero no es uno cualquiera: es el más grande jamás construido para una reactor de fusión, como explicaba la Academia China de las Ciencias (CAS).

Para hacernos a la idea de lo colosal de lo que ha fabricado China por su cuenta, tiene 1,3 veces más volumen y tres veces más capacidad de almacenar energía que su equivalente del ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor), el gran proyecto internacional de fusión en construcción en Francia. Como curiosidad: en el proyecto ITER también participa China junto con otros 35 países.

El enorme nuevo imán chino. Tras seis años de desarrollo, 47 patentes y 14 estándares técnicos como recoge CGTN, el Instituto de Física de Plasma del CAS anunciaba en Hefei el logro, que se enmarca dentro del proyecto chino Centro Integral de Investigación para la Tecnología de Fusión (CRAFT) de "sol artificial". El conjunto consta de dos bobinas: un imán de campo toroidal que actúa como una jaula magnética y un solenoide central que sirve como encendedor.

Este nuevo imán superconductor de campo toroidal tiene forma de D, pesa 582 toneladas de peso y sus estratosféricas dimensiones son 21 metros de largo, 12 de ancho y 3,3 de alto, según detalla la Academia China de Ciencias. Según un informe del SCMP , el imán fue diseñado para una corriente nominal de 46,5 kiloamperios, pero superó con éxito las pruebas a 60 kiloamperios.

Por qué es importante. Porque este imán es una pieza clave para que un reactor de fusión funcione: su misión es la de generar el campo magnético que mantiene el plasma (a más de 100 millones de grados Celsius) suspendido en el centro del reactor sin tocar las paredes, protegiendo así la estructura del calor extremo. Así pues, ese "sol artificial" en miniatura queda atrapado dentro de una jaula metálica con forma de rosquilla, lo que permite generar electricidad.

Que China por sí sola haya fabricado y probado un componente de este calibre con materiales producidos íntegramente en su país refuerza su candidatura a liderar una carrera tecnológica que históricamente dominaban principalmente proyectos occidentales.

Contexto. China lleva décadas invirtiendo en tecnología de fusión superconductora. En la década de los 90, el gigante asiático transformó el tokamak ruso T-7 en el HT-7. Después, en 2006 puso en marcha el Tokamak Superconductor Avanzado Experimental (EAST) , el primer tokamak totalmente superconductor del mundo, que en enero de 2025 batió un récord mundial al ser capaz de mantener el plasma en estado estacionario de alto confinamiento durante 1.066 segundos.

En detalle. El imán TF opera con una corriente de unos 98-100 kiloamperios y genera un campo magnético de hasta 14,5 teslas, con 6,5 teslas en el centro del plasma. Como explica el investigador del proyecto, Wu Yu, para la cadena estatal CCTV "se ensamblarán 16 de estas bobinas para formar el campo magnético completo". Además, el equipo de investigación también completó las pruebas del solenoide central superconductor de alta temperatura, capaz de almacenar más de 6 megajulios de energía.

Sí, pero. Conviene recordar que el hito consiste en que se ha probado con éxito un componente de un reactor, pero todavía no es el reactor al completo. De hecho, a día de hoy ningún proyecto de fusión en el mundo genera hoy electricidad neta de forma sostenida. China quiere cambiar eso y tiene plazos para hacerlo posible: su objetivo es lograr la primera ignición por fusión en 2027. No obstante, en fisión nuclear es bastante común que no se cumplan los plazos.

En Xataka | NVIDIA y Siemens han llegado a la misma conclusión: el reactor de fusión SPARC es el "microchip" del futuro para la IA

Xataka | El mayor proyecto de fusión nuclear del planeta ha sobrevivido a los contratiempos. Esta es la fecha en la que debería estar listo ITER

Portada | CAS