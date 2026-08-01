MediaMarkt tiene en su outlet online todos estos iPhone, AirPods y Apple Watch totalmente nuevos y muy rebajados

MediaMarkt tiene un outlet online a través de la tienda eBay. Lo habitual es que encontremos muy buenos precios en productos reacondicionados, pero de vez en cuando también hay dispositivos que están totalmente nuevos. Quizás con un pequeño desperfecto en la caja o simplemente la caja se ha abierto, pero el dispositivo no se ha utilizado.

En esta ocasión hay bastante donde elegir en productos de Apple. Por ello, hemos reunido los cinco mejores chollos en telefonía, auriculares y relojes.

iPhone Air por 836,10 euros, el móvil más delgado que ha lanzado Apple hasta la fecha.

por 836,10 euros, el móvil más delgado que ha lanzado Apple hasta la fecha. Apple Watch Series 11 por 379 euros, un smartwatch muy completo en su versión de 46 mm.

Series 11 por 379 euros, un smartwatch muy completo en su versión de 46 mm. iPhone 17 Pro Max por 1.259,10 euros, el mejor móvil de la marca.

por 1.259,10 euros, el mejor móvil de la marca. AirPods 4 por 122,55 euros, unos auriculares con una buena relación calidad-precio.

por 122,55 euros, unos auriculares con una buena relación calidad-precio. iPhone 16e por 521,10 euros, un buen móvil para dar el salto al ecosistema de Apple.

iPhone Air

El iPhone Air es el móvil más delgado que ha lanzado Apple hasta la fecha, y una buena opción de compra para aquellas personas que busquen algo diferente. Tiene una pantalla de 6,5 pulgadas y monta el chip de los iPhone más potentes que hay hasta la fecha: el A19 Pro. Además, viene con una configuración de 256 GB de almacenamiento y su pantalla ofrece 120 Hz. Su precio es de 836,10 euros y está totalmente nuevo.

Apple Watch Series 11

Si lo que quieres es un buen reloj, MediaMarkt tiene a través de su outlet en eBay el Apple Watch Series 11 en su configuración de 46 mm por un precio de 379 euros. Es el modelo más equilibrado del catálogo actual de Apple, incluye una corona giratoria muy práctica y su pantalla se ve muy bien en exteriores. También está totalmente nuevo.

iPhone 17 Pro Max

Lo más top de Apple en telefonía también está en el outlet de MediaMarkt con el iPhone 17 Pro Max a un precio de 1.259,10 euros. Es el móvil con mejor configuración fotográfica del catálogo de la marca, viene con una pantalla gran de 6,9 pulgadas, su batería ofrece una autonomía excelente y viene con el chip A19 Pro, ofreciendo un buen rendimiento y una gran potencia. Además, está totalmente nuevo.

AirPods 4

Aunque tiendas como Amazon lo tienen a un precio similar, si buscas el mejor chollo en los AirPods 4, MediaMarkt ahora mismo tiene estos auriculares por 122,55 euros, y están totalmente nuevos. Estos AirPods no cuentan con cancelación activa de ruido, pero sí que ofrecen una buena autonomía y una calidad de audio bastante buena.

iPhone 16e

Por último, si lo que quieres es dar el salto al ecosistema de Apple y no quieres gastar demasiado dinero, el iPhone 16e ahora mismo se encuentra por 521,10 euros, y nuevamente hablamos de un producto totalmente nuevo. Se trata de un móvil compacto con pantalla de 6,1 pulgadas, es compatible con Apple Intelligence y, en este caso, viene con 128 GB de almacenamiento interno.

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Imágenes | MediaMarkt y Compradicción (cabecera), Apple

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