Con 256 GB de almacenamiento en móvil y PC, sufro a diario de no tener espacio. Estas son las tres cosas que utilizo para combatirlo

Mi móvil y mi ordenador portátil tienen dos cosas en común y no, no es que sean del mismo fabricante: ambos cuentan con 256 GB de almacenamiento y, por desgracia, ya los tengo hasta arriba. No tener más capacidad para almacenar archivos no solo es incómodo y molesto porque te obliga a estar borrando archivos todo el tiempo, sino que también puede afectar al rendimiento del dispositivo.

En este punto, si no queremos ampliar la capacidad del dispositivo (o no podemos), ¿cuál es la mejor solución? Yo utilizo tres y, aunque puedes elegir una sola de ellas, lo recomendable es utilizarlas combinadas.

Eliminar archivos que sobran o están duplicados

Con un problema de almacenamiento, la solución obvia es borrar archivos, aplicaciones o videojuegos. Esto, además de molesto, nos puede hacer perder imágenes, videos o incluso obligarnos a volver a descargar varios GB en el futuro. Sin embargo, hay algo no tan obvio en lo que no solemos reparar tanto y que también se puede estar llevando una parte de tu almacenamiento: los archivos duplicados o que no necesitas.

En este punto, tenemos dos vías de actuación diferentes. La primera es hacerlo de forma manual, que es más lento y tedioso si tenemos muchos archivos diferentes, pero que puede hacernos no caer en el error de borrar algo por error. La otra vía es utilizar algún tipo de software para borrar archivos duplicados, donde hay varios para elegir. En el caso de PC hay uno muy sencillo y gratis como es Anti-Twin (que puedes elegir para usarlo sin instalación), así como Duplicates Cleaner en esta plataforma y Android, alternativa gratuita, pero que requiere pasar por caja para desbloquear varias de sus funciones.

Un almacenamiento en la nube para todo (incluyendo copias de seguridad)

Si de lo que se trata es de quitarnos un número grande de archivos de encima sin perderlos, entonces aparece la solución del almacenamiento en la nube. Google Drive es una solución sencilla y gratis si no necesitas demasiado almacenamiento, pero hay alternativas muy interesantes. Una de ellas, de la que os hemos hablado en otras ocasiones, es Internxt. Tanto para imágenes como para archivos de todo tipo e incluso copias de seguridad.

Esta opción cuenta con varios puntos clave. En términos de seguridad, Internxt es una de las que ofrece más garantías gracias a que utiliza cifrado de conocimiento cero (además de estar preparada para los riesgos que pueden venir con la computación cuántica). La otra es que, según el plan que cojamos, viene con herramientas extra como VPN, antivirus o incluso un software para borrar archivos duplicados, con lo que también nos valdría para la solución de más arriba.

¿Y cuánto cuesta? Si utilizamos el código 'XATAKA', sus planes para toda la vida tienen un 90 % de descuento. El plan más económico parte de los 190 euros y ofrece 1 TB de almacenamiento.

Un buen disco duro externo para tenerlo todo a mano

Si quieres un almacenamiento físico (ya sea porque no te gusta la nube o como un extra), entonces tienes diferentes opciones en función del dispositivo en el que lo quieras utilizar. Lo que yo siempre recomiendo es un SSD, concretamente alguno que esté pensado para ser resistente y soportar alguna que otra caída accidental o golpe.

Uno de los mejores en ese sentido es el Sandisk Extreme, aunque mi favorito es el SSD T9 de Samsung. Es compatible con casi cualquier dispositivo a través de USB-C y tiene buenas velocidades tanto de lectura como de escritura. Además, cuenta con una buensa resistencia, superficie antideslizante y, con 1 TB de capacidad, sale por 179,25 euros.

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Imágenes | Kenny Leys, Internxt, Samsung

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