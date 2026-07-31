Buscar trabajo y cobrar por ello parecía imposible: tu exjefe debe pagarte seis horas a la semana por encontrar un nuevo empleo

Si la empresa en la que trabajas te comunica que te va a despedir, tiene la obligación de pagarte seis horas a la semana para buscar un nuevo empleo. Este es uno de esos permisos retribuidos bastante desconocidos que reconoce la legislación laboral española.

No, esto no significa que en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia puedas pedir esas horas para buscar trabajo. Pero sí es algo que se recoge en el Estatuto de los Trabajadores para ese periodo que pasa desde que te comunican el despido hasta que se hace efectivo, que debe ser como mínimo de 15 días.

Seis horas a la semana para buscar trabajo. Este trabajo viene recogido en el artículo 53.2 del Estatuto de los Trabajadores. En él se recoge que cuando hay un despido objetivo y la empresa concede el preaviso legal de al menos 15 días naturales, entonces debe darle al trabajador seis horas retribuidas a la semana para buscar trabajo.

Estas seis horas retribuidas solo pueden estar destinadas de forma exclusiva a facilitarte la búsqueda de un nuevo empleo. Durante este tiempo vas a poder ir a entrevistas de trabajo o procesos de selección, entregar currículums o realizar gestiones en servicios públicos de empleo.

La empresa está obligada a respetarte este derecho, aunque no lo está a mencionarlo en su carta de despido. Eso es lo que hace que muchos trabajadores ni siquiera sepan que puede solicitarlo.

Y si la empresa no te quiere dar el permiso o te descuenta las horas que gastes en estas gestiones del salario, entonces vas a poder presentar una reclamación, y si no te responden, incluso ir al Juzgado de lo Social. Al final, si la empresa vulnera sistemáticamente el derecho, incluso se puede comunicar a la Inspección de Trabajo.

Requisitos para solicitar el permiso. El primer requisito es que la empresa te haya comunicado tu despido. Estas horas para buscar trabajo solo puedes realizarlas en el tiempo que pasa desde que se te comunica el despido hasta que dejas de trabajar con la empresa, un periodo de preaviso que normalmente es de 15 días.

Otra cosa importante es que el despido debe ser objetivo. La diferencia entre un despido objetivo y uno disciplinario es que no se debe a incumplimientos por parte del trabajador, sino a circunstancias que deben ser documentadas y acreditadas por la empresa para justificar que se te eche.

Entre las causas para realizar un despedido objetivo están las técnicas, de producción, organizativas o económicas de la empresa. También son despidos objetivos en situaciones de ineptitud sobrevenida o falta de adaptación a determinados cambios en tu puesto de trabajo, aunque antes de esto la empresa debe facilitarte la formación necesaria y darte un tiempo razonable para adaptarte.

Requisitos del permiso. Antes de solicitar el permiso, primero la empresa debe cumplir con ciertos requisitos para formalizar tu despido. Primero debe comunicártelo por escrito indicando claramente las causas, y aportando la información necesaria para que tú puedas valorar si es una decisión justificada. También debe darte tu indemnización correspondiente, salvo que se acredite falta de liquidez cuando las causas sean económicas. Junto a esto, tienes derecho a percibir tu finiquito.

Y es entonces, entre que te comunican el despido y que dejas de trabajar para la empresa, es en esa ventana de 15 días cuando puedes disfrutar de estas horas pagadas para buscar trabajo.

Lo recomendable es que el trabajador presente por escrito la petición para disfrutar de estas horas para la búsqueda de empleo, indicando los días y horas en las que se utilizará. También es recomendable conservar un registro de las horas disfrutadas.

La distribución de estas seis horas admite flexibilidad, siempre que haya un acuerdo entre ambas partes. Pueden organizarse de distintas formas, o incluso acumularse para sumar un día completo destinado a buscar el empleo. Además, en el caso de trabajos a media jornada o con menos horas laborales, el permiso tendrá que ser proporcional a las horas trabajadas.

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