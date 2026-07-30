Alguien ha tenido la genial idea de ordenar el catálogo de IKEA por dificultad de montaje: era justo lo que necesitábamos

A todos nos ha pasado alguna vez: vemos un mueble, una lámpara o cualquier pequeño accesorio para casa y durante unos segundos imaginamos el resultado final, ya colocado, como si hubiera aparecido ahí por arte de magia. Luego llega la segunda imagen, bastante menos agradable: la caja en el suelo, las piezas repartidas y esa duda de si tenemos la paciencia, el tiempo y las herramientas necesarias para terminarlo sin arrepentirnos. Comprar algo para montar no es solo elegir un producto; también es aceptar una pequeña tarea futura.

Ahí es donde entra IKEA Complexity Index, una web tan simple como eficaz que convierte esa sospecha previa en una tabla ordenable. No es una herramienta oficial de IKEA, y el propio sitio lo deja claro al presentarse como un proyecto de fan, pero su punto de partida es muy reconocible: reunir más de 21.000 productos de la tienda y clasificarlos según el esfuerzo que puede exigir su montaje.

Para cumplir su misión, calcula una puntuación a partir de pasos y piezas, y añade datos como manuales, tiempo estimado y valoraciones de facilidad. Así nos permite mirar el catálogo desde una pregunta muy distinta a la habitual: no cuánto cuesta, sino cuánto nos va a exigir.

El precio dice cuánto trabajo queda por delante

La página no intenta impresionar con diseño. Como podemos ver en la captura de pantalla, tenemos una tabla, un buscador, un selector de categorías y un filtro muy concreto para quedarnos solo con productos que tienen un único PDF de instrucciones. A partir de ahí, podemos ordenar por precio, pasos, tipos de piezas, piezas totales, páginas del manual, complejidad o tiempo estimado. Hay una precisión importante: los precios están en dólares y los artículos enlazan a la tienda estadounidense de IKEA, así que no todo tiene por qué estar disponible en España o en otros mercados europeos.

IKEA Complexity Index tiene un diseño sencillo

Cuando empezamos a ordenar por complejidad, la tabla deja algunas escenas bastante curiosas. En la parte más baja aparecen productos con una puntuación de 1, como la minipuerta de cristal FÄLLSVIK para muebles BESTÅ o la lámpara de trabajo NYMÅNE con carga inalámbrica, dos artículos que el índice despacha como montajes mínimos. En el otro extremo, al momento de consultar la página, aparece un armario rinconero PAX con 175.348 puntos y una estimación de 624 minutos. Es una combinación grande, con varios manuales asociados y una advertencia clara en la ficha de IKEA: hacen falta dos personas para montarlo.

La minipuerta de cristal FÄLLSVIK tiene una puntuación de 1 en el IKEA Complexity Index

El índice también sirve para desmontar una intuición bastante cómoda: pensar que lo más caro será necesariamente lo más difícil. Al consultar la tabla, el JÄTTEBO Sectional de seis plazas aparece con un precio de 5.345 dólares, pero con una puntuación de 684, muy lejos del PAX que acabamos de ver. Y hacia abajo pasa algo parecido: la pantalla decorativa STRÅLA y el gancho UTSÅDD con forma de gato cuestan 2,99 dólares, pero no exigen lo mismo según esta métrica. La primera marca 40 puntos; el segundo, 6.

El armario rinconero PAX alcanza los 175.348 puntos en el IKEA Complexity Index

La utilidad de esta clasificación se entiende mejor cuando miramos un trabajo publicado en 2022. El Journal of Business Research analizó reseñas de productos IKEA y encontró que la facilidad de montaje pesaba en la satisfacción y en la recomendación posterior. Es decir, no basta con que el mueble sea bonito o barato: también importa cómo nos trata durante el proceso. El famoso “efecto IKEA” añade otro ángulo, porque montar algo puede hacer que lo valoremos más, siempre que consigamos terminarlo.

Lo mejor de este proyecto es que nos permite mirar el catálogo desde otra perspectiva. Basta con ordenar una columna para que un mueble deje de ser solo una foto bonita, un precio o unas medidas, y pase a ser también una promesa de trabajo. Antes de enamorarnos de una compra, quizá conviene saber cuántas piezas separan la ilusión inicial del resultado final. Y alguien a pensado en ayudarnos en el proceso.

Imágenes | IKEA | Captura de pantalla | Xataka con Nano Banana

En Xataka | El "mueble de salón" canónico en la España de los 80 y los 90 está muerto. Eso dice más de nosotros de lo que aparenta